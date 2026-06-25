Provocare TikTok periculoasă pentru adolescenți. Viața unei tinere, la limită

Jucăria care a explodat după 30 de secunde la microunde

Violet Zerbst, o fetiță de 10 ani din Gold Coast, a povestit că văzuse online clipuri în care astfel de jucării erau încălzite înainte de a fi strânse în mână. Unele materiale sugerau că obiectele devin mai moi și mai plăcute la atingere după ce sunt lăsate câteva secunde la microunde.

Copila a pus jucăria în cuptor timp de aproximativ 30 de secunde, apoi a început să o strângă. Lichidul din interior, supraîncălzit, s-a deplasat într-o parte și a creat presiune până în momentul în care obiectul a cedat. Jucăria a explodat, iar conținutul fierbinte a ajuns pe fața, buzele și în gura fetiței.

„Am simțit că mi se desprinde pielea”, a spus ea, după accident. În panică, a fugit la baie, unde mama ei i-a ținut fața sub jet de apă rece, în timp ce tatăl a sunat la ambulanță. Familia a povestit că pielea de pe anumite porțiuni ale feței i se desprinsese deja, iar fetița încerca să elimine din gură lichidul fierbinte.

Violet a petrecut o săptămână în spital, unde a primit îngrijiri pentru arsurile suferite. Fotografiile făcute după incident arată o umflare puternică pe o parte a feței, dar și leziuni vizibile în zona gurii și a buzelor.

De ce sunt periculoase jucăriile încălzite

Jucăriile squishy sunt fabricate, de regulă, din materiale moi, geluri, lichide sau spume care pot reacționa imprevizibil la temperaturi ridicate. Chiar dacă exteriorul nu pare fierbinte imediat după scoaterea din cuptor, interiorul poate acumula o cantitate mare de căldură. Când obiectul este apăsat, lichidul sau gelul încins poate țâșni cu presiune.

Problema este și mai mare în cazul produselor ieftine sau al imitațiilor vândute online, care nu au etichete clare de siguranță. Unele branduri avertizează explicit că jucăriile nu trebuie încălzite, congelate sau puse în cuptorul cu microunde, însă astfel de mesaje lipsesc uneori de pe ambalajele produselor fără marcă.

Medicii din Australia au avertizat că astfel de accidente nu sunt izolate. Violet ar fi fost al doilea copil ajuns într-o singură săptămână la Gold Coast University Hospital cu arsuri provocate de o jucărie squishy încălzită. Tendința a fost observată și în alte țări, inclusiv în Statele Unite, unde un alt copil a suferit arsuri severe la nivelul feței într-un incident asemănător.