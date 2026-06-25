Provocare TikTok periculoasă pentru adolescenți. Viața unei tinere, la limită
O simplă jucărie antistres, încălzită timp de câteva secunde într-un cuptor cu microunde, a transformat un trend aparent inofensiv de pe rețelele sociale într-un accident grav pentru o fetiță de 10 ani din Australia. Copila a ajuns la spital cu arsuri serioase pe față, buze și în cavitatea bucală, după ce conținutul fierbinte al jucăriei a explodat direct spre ea.
Cazul readuce în discuție o problemă tot mai des întâlnită: provocările virale care par simple, distractive sau „testate de toată lumea”, dar care omit complet riscurile reale. În acest caz, ideea de a încălzi o jucărie squishy pentru a deveni mai moale s-a dovedit extrem de periculoasă, iar despre asta scria BBC încă de acum o lună de zile.
Jucăria care a explodat după 30 de secunde la microunde
Violet Zerbst, o fetiță de 10 ani din Gold Coast, a povestit că văzuse online clipuri în care astfel de jucării erau încălzite înainte de a fi strânse în mână. Unele materiale sugerau că obiectele devin mai moi și mai plăcute la atingere după ce sunt lăsate câteva secunde la microunde.
Copila a pus jucăria în cuptor timp de aproximativ 30 de secunde, apoi a început să o strângă. Lichidul din interior, supraîncălzit, s-a deplasat într-o parte și a creat presiune până în momentul în care obiectul a cedat. Jucăria a explodat, iar conținutul fierbinte a ajuns pe fața, buzele și în gura fetiței.
„Am simțit că mi se desprinde pielea”, a spus ea, după accident. În panică, a fugit la baie, unde mama ei i-a ținut fața sub jet de apă rece, în timp ce tatăl a sunat la ambulanță. Familia a povestit că pielea de pe anumite porțiuni ale feței i se desprinsese deja, iar fetița încerca să elimine din gură lichidul fierbinte.
Violet a petrecut o săptămână în spital, unde a primit îngrijiri pentru arsurile suferite. Fotografiile făcute după incident arată o umflare puternică pe o parte a feței, dar și leziuni vizibile în zona gurii și a buzelor.
De ce sunt periculoase jucăriile încălzite
Jucăriile squishy sunt fabricate, de regulă, din materiale moi, geluri, lichide sau spume care pot reacționa imprevizibil la temperaturi ridicate. Chiar dacă exteriorul nu pare fierbinte imediat după scoaterea din cuptor, interiorul poate acumula o cantitate mare de căldură. Când obiectul este apăsat, lichidul sau gelul încins poate țâșni cu presiune.
Problema este și mai mare în cazul produselor ieftine sau al imitațiilor vândute online, care nu au etichete clare de siguranță. Unele branduri avertizează explicit că jucăriile nu trebuie încălzite, congelate sau puse în cuptorul cu microunde, însă astfel de mesaje lipsesc uneori de pe ambalajele produselor fără marcă.
Medicii din Australia au avertizat că astfel de accidente nu sunt izolate. Violet ar fi fost al doilea copil ajuns într-o singură săptămână la Gold Coast University Hospital cu arsuri provocate de o jucărie squishy încălzită. Tendința a fost observată și în alte țări, inclusiv în Statele Unite, unde un alt copil a suferit arsuri severe la nivelul feței într-un incident asemănător.
Trendurile de acest tip sunt cu atât mai riscante pentru copii deoarece videoclipurile virale arată doar partea „amuzantă” a experimentului. Nu se vede temperatura reală din interiorul jucăriei, nu se explică riscul presiunii acumulate și nici nu sunt prezentate consecințele posibile. În câteva secunde, un gest copiat de pe TikTok, Instagram sau YouTube poate deveni o urgență medicală.
Ce trebuie făcut în cazul unei arsuri
Specialiștii în arsuri recomandă răcirea imediată a zonei afectate sub apă rece curgătoare, timp de cel puțin 20 de minute. Apa nu trebuie să fie foarte rece, iar gheața nu trebuie aplicată direct pe piele, deoarece poate agrava leziunea și poate afecta suplimentar țesutul deja traumatizat.
În cazul unei arsuri pe față, în zona gurii, pe mâini sau atunci când apar bășici, piele desprinsă, umflare accentuată ori durere puternică, trebuie apelat imediat serviciul de urgență. Nu încerca să spargi bășicile, nu aplica ulei, pastă de dinți, creme improvizate sau alte soluții găsite online.
Povestea lui Violet este un avertisment clar pentru părinți și copii: jucăriile nu sunt experimente de laborator, iar microundele nu trebuie folosite pentru a „îmbunătăți” obiecte care nu au fost create pentru căldură. Uneori, cea mai periculoasă parte a unui trend viral nu este ceea ce arată clipul, ci tot ceea ce acesta a ales să nu arate.