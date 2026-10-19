Proteste de amploare în Europa. De ce au ieșit oamenii în stradă și unde ar putea fi decretată starea de urgență

Actuala mișcare nu a început însă direct de la prețuri. Primele proteste au fost organizate de elevi nemulțumiți de lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile din școli. Treptat, revendicările s-au extins către costul vieții, inegalitate, salarii, pensii și calitatea serviciilor publice.

În Paris, Marseille, Lyon și alte orașe, manifestațiile pașnice au fost însoțite de jafuri și distrugeri. În Paris, reprezentanții Camerei de Comerț au estimat că între 300 și 400 de afaceri au fost vandalizate în weekend. Guvernul mobilizase aproximativ 60.000 de membri ai forțelor de securitate, dar ministrul de Interne a recunoscut că efectivele nu au fost suficiente în anumite orașe.

Franța ar putea ajunge la starea de urgență

După violențele din weekend, premierul Sébastien Lecornu a cerut autorităților locale să introducă restricții parțiale de circulație în zonele în care există riscul unor noi incidente.

„Aceste restricții trebuie să fie locale și parțiale. Este exclus ca întreg Parisul să fie supus restricțiilor de circulație”, a declarat premierul.

Lecornu a precizat că, dacă va deveni necesar, guvernul poate recurge inclusiv la declararea stării de urgență. Pentru moment, autoritățile consideră însă că restricțiile locale sunt o măsură mai potrivită.

Situația a devenit suficient de serioasă încât mai multe guverne europene să le recomande cetățenilor care călătoresc în Franța să evite demonstrațiile și aglomerațiile și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Italia: scumpirile și serviciile publice au scos oamenii în stradă

Tensiunile au ajuns și în Italia. La Milano, demonstrațiile împotriva creșterii costului vieții și degradării serviciilor publice au degenerat în confruntări.

Grupuri de protestatari mascați au aruncat cu pietre, au spart vitrine și au provocat incendii, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Incidente au fost înregistrate și în Bologna, Brescia, Bergamo și Torino.