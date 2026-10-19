Proteste de amploare în Europa. De ce au ieșit oamenii în stradă și unde ar putea fi decretată starea de urgență
Europa traversează o perioadă de tensiuni sociale, cu manifestații în Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia și Albania. Nu este vorba despre o singură mișcare coordonată la nivel european și nici motivele nu sunt identice. De la costul vieții și serviciile publice până la chirii, educație și lipsa locurilor de muncă, problemele diferă de la o țară la alta. Există însă un element comun: tot mai mulți oameni spun că veniturile și serviciile oferite de stat nu mai țin pasul cu cheltuielile și nevoile lor.
- Franța, cea mai tensionată situație
- Franța ar putea ajunge la starea de urgență
- Italia: scumpirile și serviciile publice au scos oamenii în stradă
- Belgia: oamenii protestează împotriva austerității
- Spania și Portugalia au o altă problemă: locuințele
- Albania: protestele s-au transformat într-o contestare a guvernului
- De ce apar toate aceste proteste în același timp
Franța, cea mai tensionată situație
Franța se confruntă în acest moment cu cele mai grave tulburări dintre țările afectate. Aproximativ 550.000 de persoane au participat sâmbătă la manifestații, potrivit autorităților franceze, în timp ce sindicatele au avansat o estimare mai mare. O mare parte a manifestațiilor a fost pașnică, însă în mai multe orașe grupuri violente au incendiat mașini și clădiri, au vandalizat magazine și s-au confruntat cu forțele de ordine.
Actuala mișcare nu a început însă direct de la prețuri. Primele proteste au fost organizate de elevi nemulțumiți de lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile din școli. Treptat, revendicările s-au extins către costul vieții, inegalitate, salarii, pensii și calitatea serviciilor publice.
În Paris, Marseille, Lyon și alte orașe, manifestațiile pașnice au fost însoțite de jafuri și distrugeri. În Paris, reprezentanții Camerei de Comerț au estimat că între 300 și 400 de afaceri au fost vandalizate în weekend. Guvernul mobilizase aproximativ 60.000 de membri ai forțelor de securitate, dar ministrul de Interne a recunoscut că efectivele nu au fost suficiente în anumite orașe.
Franța ar putea ajunge la starea de urgență
După violențele din weekend, premierul Sébastien Lecornu a cerut autorităților locale să introducă restricții parțiale de circulație în zonele în care există riscul unor noi incidente.
„Aceste restricții trebuie să fie locale și parțiale. Este exclus ca întreg Parisul să fie supus restricțiilor de circulație”, a declarat premierul.
Lecornu a precizat că, dacă va deveni necesar, guvernul poate recurge inclusiv la declararea stării de urgență. Pentru moment, autoritățile consideră însă că restricțiile locale sunt o măsură mai potrivită.
Situația a devenit suficient de serioasă încât mai multe guverne europene să le recomande cetățenilor care călătoresc în Franța să evite demonstrațiile și aglomerațiile și să respecte instrucțiunile autorităților locale.
Italia: scumpirile și serviciile publice au scos oamenii în stradă
Tensiunile au ajuns și în Italia. La Milano, demonstrațiile împotriva creșterii costului vieții și degradării serviciilor publice au degenerat în confruntări.
Grupuri de protestatari mascați au aruncat cu pietre, au spart vitrine și au provocat incendii, iar forțele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Incidente au fost înregistrate și în Bologna, Brescia, Bergamo și Torino.
Premierul Giorgia Meloni a condamnat violențele, făcând însă distincție între manifestațiile pașnice și grupurile implicate în distrugeri.
Belgia: oamenii protestează împotriva austerității
În Belgia, motivele sunt diferite. Sindicatele contestă măsurile bugetare prin care guvernul încearcă să reducă deficitul, argumentând că o parte prea mare din costuri va fi suportată de salariați, pensionari și gospodăriile cu venituri reduse.
Studenții s-au alăturat manifestațiilor. Ei reclamă costurile tot mai mari ale educației, clasele supraaglomerate și reformele despre care se tem că vor face studiile superioare mai greu accesibile. La un protest recent din Bruxelles au participat aproximativ 30.000 de persoane, iar incidentele provocate de grupuri mai mici au determinat intervenția poliției cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.
Spania și Portugalia au o altă problemă: locuințele
În Peninsula Iberică, locuințele au devenit unul dintre principalele motive de nemulțumire.
În Spania, cazul unei femei de 87 de ani din Madrid, evacuată din locuința în care trăise mai bine de 70 de ani, a devenit simbolul crizei. Zeci de mii de oameni au participat la manifestații, iar în Puerta del Sol a fost instalată o tabără cu peste 1.200 de corturi.
În Portugalia, manifestanții au instalat corturi în Piața Rossio din Lisabona și cer măsuri privind prețurile locuințelor, dar și salarii și pensii mai mari și servicii publice mai bune. Datele citate în materialul-sursă arată că prețurile locuințelor din Portugalia au crescut cu 124% între 2015 și 2024.
Albania: protestele s-au transformat într-o contestare a guvernului
În Albania, situația are o puternică dimensiune politică. Protestele conduse în mare parte de studenți au pornit de la nemulțumiri privind condițiile din universități, costurile educației, lipsa perspectivelor profesionale și acuzațiile de corupție.
Ulterior, manifestațiile s-au transformat într-o contestare directă a guvernului, protestatarii cerând demisia premierului Edi Rama. Clădiri guvernamentale și bănci au fost incendiate, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și inclusiv proiectile de cauciuc.
De ce apar toate aceste proteste în același timp
Imaginea poate crea impresia unei revolte europene coordonate, însă nu există dovezi că manifestațiile fac parte din aceeași mișcare.
Mai corect este să vorbim despre mai multe crize sociale care se suprapun. În Franța și Belgia există nemulțumiri puternice privind educația și serviciile publice. În Italia, costul vieții a devenit una dintre temele centrale. În Spania și Portugalia, locuințele sunt problema majoră, iar în Albania se suprapun educația, lipsa locurilor de muncă și acuzațiile de corupție.
Numitorul comun este presiunea financiară resimțită de populație și impresia multor protestatari că statul nu mai reușește să ofere servicii publice și perspective pe măsura taxelor și costurilor suportate.
Franța arată cât de repede se poate extinde o asemenea nemulțumire. O mișcare pornită din școli a ajuns, în numai câteva săptămâni, la sute de mii de oameni în stradă și la discuții despre restricții de circulație și chiar despre posibilitatea instituirii stării de urgență.