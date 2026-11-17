Ce provizii trebuie să ai în casă pentru cel puțin 72 de ore. De ce Europa le recomandă cetățenilor să se pregătească pentru situații de criză
Pregătirea populației pentru situații de urgență a devenit o prioritate la nivel european, pe fondul riscurilor provocate de fenomene meteorologice extreme, cutremure, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, atacuri cibernetice sau conflicte armate. Comisia Europeană încurajează cetățenii să își organizeze din timp rezerve de apă, alimente și produse esențiale, astfel încât să poată face față cel puțin 72 de ore unei situații în care serviciile obișnuite nu mai funcționează. În acest context, în România a fost lansată, pe 17 noiembrie 2026, aplicația gratuită GhidSOS, care oferă informații despre pregătirea pentru situații de criză și poate fi utilizată inclusiv fără conexiune la internet, după salvarea conținutului necesar.
De ce recomandă Europa provizii pentru minimum 72 de ore
În martie 2025, Comisia Europeană a prezentat Strategia Uniunii pentru Pregătire, un document care urmărește creșterea capacității statelor și cetățenilor de a reacționa în cazul unor situații excepționale.
Printre obiective se numără elaborarea unor recomandări pentru ca fiecare gospodărie să poată funcționa autonom timp de cel puțin 72 de ore, perioadă considerată importantă pentru intervenția autorităților și restabilirea serviciilor esențiale.
Unele state europene recomandă însă rezerve pentru perioade mai lungi. În Norvegia și Suedia, populația este încurajată să se pregătească pentru cel puțin o săptămână, în timp ce Germania promovează constituirea unor rezerve de alimente și apă pentru zece zile.
Desigur, aceste măsuri nu reprezintă un avertisment privind producerea iminentă a unui război sau a unei catastrofe, ci o formă de prevenție, utilă inclusiv în cazul unor inundații, viscole sau pene de curent de lungă durată.
Ce trebuie să aibă românii în casă pentru primele trei zile de criză
O rezervă de urgență nu presupune doar depozitarea câtorva conserve, ci organizarea unor produse care să permită familiei să își acopere nevoile de bază atunci când magazinele, alimentarea cu apă sau electricitatea devin temporar indisponibile.
Pentru apă potabilă, un reper practic este de aproximativ trei litri pe persoană pe zi, destinați consumului și pregătirii alimentelor, la care se poate adăuga o rezervă pentru igienă, în funcție de necesități.
Astfel, o familie formată din doi adulți și doi copii ar avea nevoie de aproximativ 36 de litri de apă pentru trei zile, numai pentru băut și prepararea hranei. Lista produselor esențiale poate include:
- Apă potabilă și alimente neperisabile, precum conserve, biscuiți, batoane nutritive și produse care nu necesită gătire;
- Medicamente utilizate în mod obișnuit, trusă de prim ajutor și produse de igienă;
- Lanternă, baterii de rezervă și acumulator extern pentru telefon;
- Radio alimentat cu baterii, pentru recepționarea informațiilor atunci când internetul nu funcționează;
- Copii ale documentelor importante, bani în numerar și date de contact ale membrilor familiei;
- Produse pentru copii, persoane cu nevoi speciale și animale de companie, acolo unde este cazul.
Rezervele pot fi construite treptat, fără cheltuieli mari realizate dintr-odată, iar alimentele trebuie verificate periodic pentru a evita expirarea.
Ce este GhidSOS și cum funcționează fără internet
Aplicația GhidSOS – Ghid de urgență, lansată în România în noiembrie 2026, a fost concepută pentru a-i ajuta pe utilizatori să se informeze și să își organizeze resursele înainte de producerea unei situații critice.
Potrivit informațiilor prezentate la lansare, platforma cuprinde 1.078 de articole practice, grupate în 28 de cărți tematice, precum și 22 de fișe dedicate situațiilor de urgență.
Conținutul abordează subiecte precum comportamentul în timpul cutremurelor, incendiilor și inundațiilor, acordarea primului ajutor, evacuarea, pregătirea unui rucsac de urgență și protejarea copiilor sau persoanelor vulnerabile.
Unul dintre avantajele anunțate este posibilitatea salvării informațiilor pe telefon, astfel încât acestea să poată fi consultate și atunci când conexiunea la internet nu mai este disponibilă.
Această funcție poate fi utilă în cazul unor pene majore de curent sau al unor avarii ale rețelelor de telecomunicații, când accesul la informații online devine dificil.
Hartă offline cu peste 13.000 de localități din România
GhidSOS include și o hartă offline a României, care, potrivit dezvoltatorului, conține informații despre 13.755 de localități, precum și despre drumuri, căi ferate, râuri, baraje și alte elemente geografice.
Utilizatorii pot folosi instrumentele de localizare GPS și de măsurare a distanțelor pentru orientare, inclusiv în zone unde semnalul de internet lipsește.
Totuși, harta nu poate înlocui comunicările oficiale privind drumurile închise, evacuările sau restricțiile impuse de autorități în timpul unei situații de urgență.
Cum calculezi proviziile necesare familiei pentru 3, 14 sau 90 de zile
Aplicația include două instrumente destinate organizării rezervelor din locuință. Prin funcția „Planul familiei”, utilizatorii pot estima cantitățile de apă, alimente și alte produse necesare în funcție de numărul membrilor gospodăriei și de perioada pentru care doresc să se pregătească.
Secțiunea „Stocul meu” permite inventarierea produselor existente, inclusiv a cantităților, termenelor de expirare și locurilor de depozitare.
Gospodăriile pot alege să își organizeze rezerve pentru trei zile, două săptămâni sau chiar 90 de zile, însă aceste intervale reprezintă opțiuni individuale de planificare, nu o obligație și nici o recomandare oficială europeană de stocare pentru trei luni.