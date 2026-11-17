Printre obiective se numără elaborarea unor recomandări pentru ca fiecare gospodărie să poată funcționa autonom timp de cel puțin 72 de ore, perioadă considerată importantă pentru intervenția autorităților și restabilirea serviciilor esențiale.

Unele state europene recomandă însă rezerve pentru perioade mai lungi. În Norvegia și Suedia, populația este încurajată să se pregătească pentru cel puțin o săptămână, în timp ce Germania promovează constituirea unor rezerve de alimente și apă pentru zece zile.

Desigur, aceste măsuri nu reprezintă un avertisment privind producerea iminentă a unui război sau a unei catastrofe, ci o formă de prevenție, utilă inclusiv în cazul unor inundații, viscole sau pene de curent de lungă durată.

Ce trebuie să aibă românii în casă pentru primele trei zile de criză

O rezervă de urgență nu presupune doar depozitarea câtorva conserve, ci organizarea unor produse care să permită familiei să își acopere nevoile de bază atunci când magazinele, alimentarea cu apă sau electricitatea devin temporar indisponibile.

Pentru apă potabilă, un reper practic este de aproximativ trei litri pe persoană pe zi, destinați consumului și pregătirii alimentelor, la care se poate adăuga o rezervă pentru igienă, în funcție de necesități.

Astfel, o familie formată din doi adulți și doi copii ar avea nevoie de aproximativ 36 de litri de apă pentru trei zile, numai pentru băut și prepararea hranei. Lista produselor esențiale poate include:

Apă potabilă și alimente neperisabile, precum conserve, biscuiți, batoane nutritive și produse care nu necesită gătire;

Medicamente utilizate în mod obișnuit, trusă de prim ajutor și produse de igienă;

Lanternă, baterii de rezervă și acumulator extern pentru telefon;

Radio alimentat cu baterii, pentru recepționarea informațiilor atunci când internetul nu funcționează;

Copii ale documentelor importante, bani în numerar și date de contact ale membrilor familiei;

Produse pentru copii, persoane cu nevoi speciale și animale de companie, acolo unde este cazul.

Rezervele pot fi construite treptat, fără cheltuieli mari realizate dintr-odată, iar alimentele trebuie verificate periodic pentru a evita expirarea.