Primul trailer pentru continuarea „The Social Network” a fost lansat. Jeremy Strong îl interpretează pe Mark Zuckerberg în „The Social Reckoning”

Aaron Sorkin revine la povestea Facebook

Noul film marchează și revenirea lui Aaron Sorkin, autorul scenariului premiat cu Oscar pentru „The Social Network”. De această dată, el semnează atât scenariul, cât și regia, având un rol mai amplu în dezvoltarea proiectului.

Spre deosebire de primul film, care urmărea nașterea Facebook în campusurile universitare americane, „The Social Reckoning” se concentrează asupra perioadei în care compania s-a confruntat cu unele dintre cele mai mari controverse din istoria sa. Povestea este inspirată de investigația „The Facebook Files”, publicată de Wall Street Journal în 2021, și urmărește colaborarea dintre Frances Haugen, fostă angajată Facebook devenită avertizor de integritate, și jurnalistul Jeff Horwitz.

În distribuție, Mikey Madison o interpretează pe Haugen, în timp ce Jeremy Allen White joacă rolul reporterului care a contribuit la publicarea documentelor care au scos la iveală informații sensibile despre modul în care compania își gestiona produsele și impactul acestora asupra utilizatorilor.

Filmul analizează una dintre cele mai controversate perioade din istoria Facebook

Potrivit informațiilor prezentate în trailer și descrierii oficiale, noua producție explorează acuzațiile conform cărora Facebook cunoștea efectele negative pe care unele dintre serviciile sale le aveau asupra adolescenților, dar și rolul platformei în răspândirea dezinformării și a conținutului controversat la nivel global.

Primele imagini sugerează un ton mult mai întunecat decât cel al filmului original. În locul poveștii despre un student care construiește una dintre cele mai importante companii din lume, noul lungmetraj pare să urmărească efectele pe care puterea și influența unei platforme globale le pot avea asupra societății.

Pe lângă Jeremy Strong, Mikey Madison și Jeremy Allen White, distribuția îi include pe Bill Burr, Betty Gilpin, Wunmi Mosaku și Billy Magnussen.

„The Social Reckoning” va ajunge exclusiv în cinematografe pe 9 octombrie 2026. Filmul este considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale toamnei și are misiunea dificilă de a continua moștenirea unui lungmetraj care a câștigat trei premii Oscar și a devenit una dintre cele mai apreciate producții despre industria tehnologiei.