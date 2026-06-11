Primul Range Rover electric se apropie de lansare: autonomie de peste 480 km și preț cât o vilă la periferia Bucureștiului
Range Rover se pregătește să intre într-o etapă complet nouă. Primul SUV electric al mărcii este încă programat pentru lansare până la finalul anului, după ce livrările au fost amânate din 2025 în 2026. Pentru o marcă asociată cu luxul britanic, off-road-ul rafinat și motoarele puternice, trecerea la electric nu este doar o schimbare tehnică, ci o probă de identitate.
Modelul va fi prezentat în avanpremieră la Wimbledon, într-o nuanță British Racing Green, o alegere deloc întâmplătoare. Range Rover încearcă să lege viitorul electric de tradiția britanică, de motorsport și de ideea de prestigiu. Mașina a mai fost arătată anterior și la Chelsea Flower Show, iar înainte de deschiderea comenzilor va continua să apară la evenimente atent alese.
Interesul este deja foarte mare. Range Rover Electric ar avea peste 61.000 de precomenzi înainte de lansarea oficială. Este o cifră importantă pentru un SUV de lux care, potrivit informațiilor disponibile, ar putea avea un preț apropiat de cel al unui Range Rover V8 Autobiography, adică puțin sub 150.000 de lire sterline. Convertit, vorbim despre aproximativ 176.000 de euro, fără taxe, opțiuni și diferențe de piață.
Baterie de 117 kWh și arhitectură 800V
Range Rover nu a publicat încă toate specificațiile oficiale, dar informațiile disponibile conturează un SUV electric de top. Modelul va folosi o baterie mare, de 117 kWh, și prima arhitectură 800V dezvoltată intern de JLR. Această platformă ar trebui să ofere nu doar autonomie bună, ci și încărcare rapidă, esențială pentru un vehicul mare și greu.
Autonomia așteptată este de cel puțin 300 de mile, adică peste 480 km. Pentru un SUV de lux cu dimensiuni mari, tracțiune integrală și orientare clară spre confort, această valoare este importantă. Nu va fi neapărat un record absolut în lumea electricelor, dar pentru clienții Range Rover contează mai mult combinația dintre autonomie, liniște, confort și capacitate pe teren dificil.
Sistemul cu două motoare electrice ar urma să livreze 542 CP și 627 lb-ft, echivalentul a aproximativ 850 Nm. Cifrele îl pun într-o zonă de performanță serioasă, iar capacitatea de tractare anunțată depășește 7.700 lbs, adică aproximativ 3,5 tone. Pentru un Range Rover, acest detaliu contează, pentru că mulți clienți folosesc mașina la tractare, vacanțe, remorci sau activități în afara asfaltului.
Thomas Müller, directorul de inginerie de produs, a afirmat că versiunea electrică egalează performanțele echivalentelor cu motor termic și, în unele situații, chiar le depășește. Un prototip a fost testat inclusiv pe dune de nisip, unde a urcat aproximativ 100 de metri. Mesajul este clar: Range Rover Electric nu vrea să fie doar o limuzină înaltă de oraș, ci un Range Rover autentic.
Lux britanic, spațiu mare și o miză uriașă pentru JLR
Noul model va fi disponibil în variante cu ampatament standard și lung. Versiunea cu ampatament extins ar trebui să păstreze dimensiuni apropiate de actualul Range Rover mare, dar să ofere mai mult spațiu pentru pasagerii din spate. Pentru un client de lux, locurile din spate sunt la fel de importante ca performanța, iar electrificarea poate ajuta aici prin arhitectura mai eficientă a platformei.
Range Rover vorbește despre o cabină liniștită, atent lucrată și despre livrare fluentă a puterii. Acestea sunt exact zonele în care propulsia electrică poate avantaja o marcă premium. Lipsa vibrațiilor, cuplul instantaneu și liniștea la rulare se potrivesc foarte bine cu ideea de lux discret. Provocarea este ca mașina să păstreze și capacitatea off-road care a definit marca.
JLR a testat deja liniile de producție pentru vehicule electrice la uzina din Solihull, în Marea Britanie. Este un pas important, pentru că Range Rover Electric nu trebuie să fie doar un model de imagine. Pentru JLR, el deschide o serie de produse noi și marchează intrarea reală într-o etapă în care electrificarea devine centrală pentru gama premium.
Pentru România, prețul estimat îl va plasa într-o zonă exclusivistă. La aproximativ 176.000 de euro înainte de opțiuni, vorbim despre o mașină care se compară mai degrabă cu investiții imobiliare decât cu SUV-uri obișnuite. Dar tocmai această poziționare este relevantă: electrificarea nu mai este doar pentru mașini urbane sau SUV-uri de volum, ci și pentru modelele care definesc statutul.
Dacă Range Rover reușește să livreze autonomia, confortul și capacitatea off-road promise, primul său SUV electric poate deveni un reper pentru luxul electric european. Dacă nu, riscă să fie perceput doar ca o adaptare scumpă la o direcție pe care industria nu o mai poate evita.