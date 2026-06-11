Primul Range Rover electric se apropie de lansare: autonomie de peste 480 km și preț cât o vilă la periferia Bucureștiului

Interesul este deja foarte mare. Range Rover Electric ar avea peste 61.000 de precomenzi înainte de lansarea oficială. Este o cifră importantă pentru un SUV de lux care, potrivit informațiilor disponibile, ar putea avea un preț apropiat de cel al unui Range Rover V8 Autobiography, adică puțin sub 150.000 de lire sterline. Convertit, vorbim despre aproximativ 176.000 de euro, fără taxe, opțiuni și diferențe de piață.

Baterie de 117 kWh și arhitectură 800V

Range Rover nu a publicat încă toate specificațiile oficiale, dar informațiile disponibile conturează un SUV electric de top. Modelul va folosi o baterie mare, de 117 kWh, și prima arhitectură 800V dezvoltată intern de JLR. Această platformă ar trebui să ofere nu doar autonomie bună, ci și încărcare rapidă, esențială pentru un vehicul mare și greu.

Autonomia așteptată este de cel puțin 300 de mile, adică peste 480 km. Pentru un SUV de lux cu dimensiuni mari, tracțiune integrală și orientare clară spre confort, această valoare este importantă. Nu va fi neapărat un record absolut în lumea electricelor, dar pentru clienții Range Rover contează mai mult combinația dintre autonomie, liniște, confort și capacitate pe teren dificil.

Sistemul cu două motoare electrice ar urma să livreze 542 CP și 627 lb-ft, echivalentul a aproximativ 850 Nm. Cifrele îl pun într-o zonă de performanță serioasă, iar capacitatea de tractare anunțată depășește 7.700 lbs, adică aproximativ 3,5 tone. Pentru un Range Rover, acest detaliu contează, pentru că mulți clienți folosesc mașina la tractare, vacanțe, remorci sau activități în afara asfaltului.

Thomas Müller, directorul de inginerie de produs, a afirmat că versiunea electrică egalează performanțele echivalentelor cu motor termic și, în unele situații, chiar le depășește. Un prototip a fost testat inclusiv pe dune de nisip, unde a urcat aproximativ 100 de metri. Mesajul este clar: Range Rover Electric nu vrea să fie doar o limuzină înaltă de oraș, ci un Range Rover autentic.

Lux britanic, spațiu mare și o miză uriașă pentru JLR

Noul model va fi disponibil în variante cu ampatament standard și lung. Versiunea cu ampatament extins ar trebui să păstreze dimensiuni apropiate de actualul Range Rover mare, dar să ofere mai mult spațiu pentru pasagerii din spate. Pentru un client de lux, locurile din spate sunt la fel de importante ca performanța, iar electrificarea poate ajuta aici prin arhitectura mai eficientă a platformei.

Range Rover vorbește despre o cabină liniștită, atent lucrată și despre livrare fluentă a puterii. Acestea sunt exact zonele în care propulsia electrică poate avantaja o marcă premium. Lipsa vibrațiilor, cuplul instantaneu și liniștea la rulare se potrivesc foarte bine cu ideea de lux discret. Provocarea este ca mașina să păstreze și capacitatea off-road care a definit marca.