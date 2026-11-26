Pentru prima dată, o navă spațială construită de oameni a lovit intenționat un corp ceresc pentru a-i modifica traiectoria. Rezultatul a demonstrat că o astfel de intervenție este posibilă, dar imaginile recente arată că efectele asupra asteroidului sunt mult mai complexe decât ar fi putut anticipa cercetătorii.

Craterul produs de sonda DART a schimbat aspectul asteroidului

Fotografiile realizate de Hera arată că una dintre fețele lui Dimorphos a fost puternic modificată de coliziunea din septembrie 2022. Zona afectată este dominată de un crater de mari dimensiuni, însă asteroidul a rămas intact. În interiorul craterului există structuri pe care oamenii de știință nu le pot explica încă pe deplin.

Patrick Michel, cercetătorul care coordonează științific misiunea ESA, a descris impactul drept unul uriaș, dar a subliniat că acesta nu a distrus obiectul. Tocmai acest rezultat ridică întrebări despre structura internă a asteroidului și despre felul în care materialul din care este alcătuit a absorbit energia coliziunii.

O altă surpriză este reprezentată de sutele de fragmente de rocă observate în apropierea suprafeței. Unele dintre acestea au dimensiuni de până la un metru și par să plutească în jurul asteroidului. Ian Carnelli, managerul proiectului Hera, a descris zona drept un adevărat haos, cu un comportament al fragmentelor diferit de ceea ce ar fi anticipat intuitiv cercetătorii.

Imaginile nu surprind doar modificările de la suprafață. Observațiile indică și o destabilizare importantă a rotației lui Dimorphos. Potrivit lui Michel, asteroidul nu se mai rotește în jurul unei singure axe într-un mod regulat. Poziția craterului față de direcția de rotație se schimbă, ceea ce sugerează că impactul a perturbat semnificativ mișcarea corpului ceresc.

Ce vor cercetătorii să afle în următoarele șase luni

Hera se află în prezent la aproximativ 30 de kilometri de sistemul format din Didymos și Dimorphos, însă urmează să se apropie mult mai mult de asteroidul lovit de NASA. Următoarea etapă a misiunii presupune lansarea a două microsateliți de tip CubeSat, care vor analiza mai îndeaproape suprafața și structura obiectului.

Unul dintre aceștia este Milani, coordonat de Margherita Cardi. Acesta va trebui să navigheze printre fragmentele de rocă aflate în apropierea asteroidului, să fotografieze și să cartografieze suprafața și să analizeze praful din jurul corpului ceresc. Prezența numeroaselor fragmente face ca operațiunea să fie dificilă, deoarece echipa trebuie să țină cont de obstacolele care pot apărea în apropierea asteroidului.