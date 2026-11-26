Primele imagini cu asteroidul lovit de NASA. Sute de bolovani plutesc în jurul lui, iar rotația sa a devenit haotică
Misiunea europeană Hera a transmis primele imagini detaliate ale asteroidului Dimorphos, corpul ceresc lovit intenționat de sonda americană DART în 2022. Fotografiile arată o zonă de impact uriașă, sute de fragmente de rocă aflate în apropierea suprafeței și un asteroid a cărui rotație a devenit instabilă. Cercetătorii încearcă acum să înțeleagă de ce obiectul nu s-a dezintegrat în urma coliziunii și ce pot învăța din acest experiment despre protejarea Pământului în cazul unei amenințări venite din spațiu.
Dimorphos are un diametru de aproximativ 151 de metri și orbitează în jurul unui asteroid mai mare, numit Didymos. Cele două corpuri au fost alese pentru experiment tocmai pentru că nu reprezintă un pericol pentru planeta noastră. Imaginile publicate de Agenția Spațială Europeană (ESA) au o rezoluție de 2,7 metri per pixel și surprind modificările produse de impactul sondei NASA, potrivit Euronews.com.
Pentru prima dată, o navă spațială construită de oameni a lovit intenționat un corp ceresc pentru a-i modifica traiectoria. Rezultatul a demonstrat că o astfel de intervenție este posibilă, dar imaginile recente arată că efectele asupra asteroidului sunt mult mai complexe decât ar fi putut anticipa cercetătorii.
Craterul produs de sonda DART a schimbat aspectul asteroidului
Fotografiile realizate de Hera arată că una dintre fețele lui Dimorphos a fost puternic modificată de coliziunea din septembrie 2022. Zona afectată este dominată de un crater de mari dimensiuni, însă asteroidul a rămas intact. În interiorul craterului există structuri pe care oamenii de știință nu le pot explica încă pe deplin.
Patrick Michel, cercetătorul care coordonează științific misiunea ESA, a descris impactul drept unul uriaș, dar a subliniat că acesta nu a distrus obiectul. Tocmai acest rezultat ridică întrebări despre structura internă a asteroidului și despre felul în care materialul din care este alcătuit a absorbit energia coliziunii.
O altă surpriză este reprezentată de sutele de fragmente de rocă observate în apropierea suprafeței. Unele dintre acestea au dimensiuni de până la un metru și par să plutească în jurul asteroidului. Ian Carnelli, managerul proiectului Hera, a descris zona drept un adevărat haos, cu un comportament al fragmentelor diferit de ceea ce ar fi anticipat intuitiv cercetătorii.
Imaginile nu surprind doar modificările de la suprafață. Observațiile indică și o destabilizare importantă a rotației lui Dimorphos. Potrivit lui Michel, asteroidul nu se mai rotește în jurul unei singure axe într-un mod regulat. Poziția craterului față de direcția de rotație se schimbă, ceea ce sugerează că impactul a perturbat semnificativ mișcarea corpului ceresc.
Ce vor cercetătorii să afle în următoarele șase luni
Hera se află în prezent la aproximativ 30 de kilometri de sistemul format din Didymos și Dimorphos, însă urmează să se apropie mult mai mult de asteroidul lovit de NASA. Următoarea etapă a misiunii presupune lansarea a două microsateliți de tip CubeSat, care vor analiza mai îndeaproape suprafața și structura obiectului.
Unul dintre aceștia este Milani, coordonat de Margherita Cardi. Acesta va trebui să navigheze printre fragmentele de rocă aflate în apropierea asteroidului, să fotografieze și să cartografieze suprafața și să analizeze praful din jurul corpului ceresc. Prezența numeroaselor fragmente face ca operațiunea să fie dificilă, deoarece echipa trebuie să țină cont de obstacolele care pot apărea în apropierea asteroidului.
Cercetătorii vor să determine densitatea lui Dimorphos și să înțeleagă mai bine structura sa internă. Una dintre întrebările centrale este motivul pentru care asteroidul nu s-a spart în urma impactului. Răspunsul ar putea clarifica modul în care sunt alcătuite astfel de corpuri și felul în care reacționează atunci când sunt lovite de un obiect artificial.
Patrick Michel estimează că echipa mai are aproximativ șase luni de investigații, cu operațiuni riscante programate aproape în fiecare lună. Cercetătorii sunt prudenți în privința concluziilor, deoarece comportamentul observat până acum arată cât de diferit pot reacționa asteroizii față de modelele teoretice.
Experimentul NASA a demonstrat că traiectoria unui asteroid poate fi modificată
Misiunea Hera continuă cercetările începute de NASA prin proiectul DART. În septembrie 2022, sonda americană a lovit intenționat Dimorphos, cu scopul de a-i modifica mișcarea în jurul asteroidului Didymos. Experimentul a reușit să scurteze perioada orbitală a corpului ceresc cu aproximativ 33 de minute.
A fost prima demonstrație practică prin care o navă spațială a modificat în mod intenționat traiectoria unui obiect din sistemul solar. Miza depășește însă rezultatul obținut în cazul celor doi asteroizi. Agențiile spațiale europene, americane și japoneze încearcă să dezvolte metode prin care un corp ceresc periculos ar putea fi deviat înainte să ajungă pe o traiectorie de coliziune cu Pământul.
Impactul unui asteroid de mari dimensiuni a fost asociat cu dispariția dinozaurilor, în urmă cu aproximativ 65 de milioane de ani. Deși un astfel de eveniment nu este unul obișnuit la scara unei vieți omenești, cercetătorii consideră că pregătirea pentru o eventuală amenințare trebuie să înceapă cu mult înainte de identificarea unui obiect aflat pe un curs de coliziune.
Ian Carnelli, managerul misiunii Hera, a declarat că este important faptul că agențiile spațiale, factorii de decizie și contribuabilii tratează tot mai serios riscurile naturale din spațiu. Programul face parte din inițiativa ESA pentru siguranța spațială și va fi urmat de o altă misiune, Ramses, care va studia asteroidul Apophis în timpul apropierii sale de Pământ din 2029.
Hera ar putea reveni lângă asteroid după o călătorie de doi ani
Misiunea Hera ar putea continua și după încheierea programului actual de cercetare. Agenția Spațială Europeană analizează posibilitatea unei prelungiri, deoarece sonda mai dispune de combustibil. Ian Carnelli intenționează să solicite finanțare pentru o nouă etapă, care ar presupune o călătorie de aproximativ doi ani prin sistemul solar.
Planul prezentat de acesta ar include plecarea în septembrie, vizitarea altor doi asteroizi prin survoluri și revenirea ulterioară în apropierea sistemului Didymos. O astfel de revenire le-ar permite cercetătorilor să observe cum s-au schimbat Dimorphos și zona afectată de impact în anii care au trecut de la experimentul DART.
Oamenii de știință ar putea verifica dacă rotația și orbita asteroidului au suferit modificări suplimentare și dacă structurile de la suprafață s-au deplasat sau au fost erodate. Comparația dintre imaginile obținute acum și cele realizate la o eventuală revenire ar oferi informații despre evoluția unui asteroid după o coliziune de asemenea amploare.