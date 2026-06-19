Povestea Cazinoului din Mangalia, o perlă a litoralului. Clădirea care a scris istorie se vinde acum cu aproape 5 milioane de euro

Clădirea a fost realizată după un proiect semnat de renumitul arhitect Cezar Lăzărescu, unul dintre cei mai importanți arhitecți români ai secolului trecut. Gândit pentru a găzdui sute de turiști în fiecare zi, restaurantul oferea vedere directă spre mare și devenise rapid unul dintre cele mai apreciate locuri de pe litoral.

Locul unde începeau serile de vară

În anii ’60, ’70 și ’80, Cazinoul din Mangalia era aproape imposibil de ocolit pentru cei care ajungeau în stațiune. Aici se organizau mese festive, petreceri, întâlniri oficiale și evenimente care animau sezonul estival.

În perioada de glorie a litoralului românesc, când milioane de turiști veneau anual la Marea Neagră, restaurantul era considerat unul dintre simbolurile Mangaliei. Inițial era frecventat de oamenii veniți la odihnă prin sindicate, iar mai târziu a devenit un loc apreciat inclusiv de personalități și turiști străini.

Poziționarea spectaculoasă, chiar pe faleză, și arhitectura sa modernă pentru acea vreme îl transformaseră într-un reper al litoralului.

După 1989 a început declinul

La fel ca multe alte clădiri turistice construite în perioada comunistă, Cazinoul din Mangalia nu a reușit să țină pasul cu schimbările de după Revoluție.

Restaurantul a fost preluat de SC Mangalia SA, societate care a continuat să îl exploateze, însă fără investiții majore în modernizare. Deși în anii 2000 spațiul mai găzduia nunți, botezuri și alte evenimente private, clădirea începea deja să își piardă farmecul.

Cei care au participat la evenimente în acea perioadă își amintesc că lipsa aerului condiționat și starea tot mai precară a imobilului contrastau puternic cu imaginea pe care o avusese în deceniile anterioare.