Cât costă o zi la mare pe litoralul românesc în iunie 2026. Prețurile la șezlonguri, cafea și bere în Mamaia, Constanța și Eforie
Deși sezonul estival a început oficial încă de la 1 Mai, multe plaje de pe litoralul românesc sunt încă în curs de amenajare. În același timp, turiștii care au ajuns deja la mare au început să compare prețurile pentru șezlonguri, băuturi și preparatele servite pe plajă.
Unul dintre cele mai comentate subiecte este costul șezlongurilor, care diferă considerabil de la o stațiune la alta. În unele cazuri, tarifele afișate au stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.
Cât costă șezlongurile în Eforie, Constanța și Mamaia
Potrivit informațiilor publicate de turiști pe grupurile dedicate vacanțelor la mare, în Eforie Nord și Eforie Sud închirierea unui șezlong costă aproximativ 25 de lei pe zi.
În zona Constanța, prețurile sunt similare, un șezlong putând fi închiriat tot cu 25 de lei pentru întreaga zi.
Situația este diferită în Mamaia, unde costurile sunt mai ridicate. Un bon fiscal publicat online arată că pentru un singur șezlong turiștii au plătit 50 de lei. Postarea a generat numeroase comentarii, unii internauți glumind că la acest preț ar fi fost mai rentabil să cumpere propriul șezlong.
Cât plătești pentru o cafea sau o bere pe plajă
La terasele din Eforie, o bere la draft costă în jur de 16 lei, iar o cafea poate ajunge la prețuri cuprinse între 13 și 30 de lei. O porție de hamsii este vândută cu aproximativ 45 de lei.
În Constanța, o bere costă între 15 și 16 lei, cafeaua între 13 și 23 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți ajunge la 24 de lei.
În Mamaia Nord, o bere la draft este comercializată cu 16-17 lei, iar o cafea costă între 14 și 29 de lei. O porție de hamsii poate ajunge la 70 de lei, în timp ce cartofii prăjiți costă aproximativ 22 de lei.
Ce prețuri găsesc turiștii în celelalte stațiuni
Pentru unele stațiuni, precum Costinești, Vama Veche, Venus, Jupiter, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Neptun sau Olimp, tarifele pentru șezlonguri nu sunt încă disponibile în mediul online.
În schimb, prețurile din restaurantele și barurile de pe plajă oferă deja o imagine asupra costurilor de vacanță. În Costinești, berea costă între 15 și 22 de lei, iar cafeaua între 14 și 26 de lei. În Vama Veche, o bere poate fi cumpărată cu 12-14 lei, iar cafeaua costă între 12 și 20 de lei.
Stațiunile Venus și Jupiter rămân printre cele mai accesibile în ceea ce privește băuturile, unde o bere costă între 9 și 15 lei. În 2 Mai, o porție de hamsii este 29 de lei, în timp ce în Mangalia aceeași porție poate ajunge la 48 de lei.
Pe măsură ce sezonul de vârf se apropie, turiștii se așteaptă ca o parte dintre aceste prețuri să crească, mai ales în stațiunile cele mai căutate de pe litoralul românesc.