Cât costă o zi la mare pe litoralul românesc în iunie 2026. Prețurile la șezlonguri, cafea și bere în Mamaia, Constanța și Eforie

Cât costă șezlongurile în Eforie, Constanța și Mamaia

Potrivit informațiilor publicate de turiști pe grupurile dedicate vacanțelor la mare, în Eforie Nord și Eforie Sud închirierea unui șezlong costă aproximativ 25 de lei pe zi.

În zona Constanța, prețurile sunt similare, un șezlong putând fi închiriat tot cu 25 de lei pentru întreaga zi.

Situația este diferită în Mamaia, unde costurile sunt mai ridicate. Un bon fiscal publicat online arată că pentru un singur șezlong turiștii au plătit 50 de lei. Postarea a generat numeroase comentarii, unii internauți glumind că la acest preț ar fi fost mai rentabil să cumpere propriul șezlong.

Cât plătești pentru o cafea sau o bere pe plajă

La terasele din Eforie, o bere la draft costă în jur de 16 lei, iar o cafea poate ajunge la prețuri cuprinse între 13 și 30 de lei. O porție de hamsii este vândută cu aproximativ 45 de lei.

În Constanța, o bere costă între 15 și 16 lei, cafeaua între 13 și 23 de lei, iar o porție de cartofi prăjiți ajunge la 24 de lei.

În Mamaia Nord, o bere la draft este comercializată cu 16-17 lei, iar o cafea costă între 14 și 29 de lei. O porție de hamsii poate ajunge la 70 de lei, în timp ce cartofii prăjiți costă aproximativ 22 de lei.

Ce prețuri găsesc turiștii în celelalte stațiuni

Pentru unele stațiuni, precum Costinești, Vama Veche, Venus, Jupiter, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Neptun sau Olimp, tarifele pentru șezlonguri nu sunt încă disponibile în mediul online.