Poate un minor să călătorească singur în străinătate? Ce spune legea și de la ce vârstă este posibil
Vacanțele, vizitele la rude sau deplasările pentru studii îi pot pune pe părinți în situația de a trimite un adolescent singur în străinătate. În România există însă reguli clare privind ieșirea din țară a minorilor, iar simplul fapt că adolescentul are pașaport sau carte de identitate nu înseamnă automat că poate pleca fără un adult.
Legislația permite unui minor român să călătorească neînsoțit în străinătate după împlinirea vârstei de 16 ani, însă trebuie îndeplinite anumite condiții. Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, modificată în 2024.
De la ce vârstă poate un minor să călătorească singur
Un cetățean român minor care a împlinit 16 ani poate ieși din România fără să fie însoțit de un adult, dacă are acordul părinților sau al reprezentanților legali, exprimat printr-o declarație autentificată în condițiile legii.
Există și o excepție importantă: adolescentul de cel puțin 16 ani care are domiciliul sau reședința în statul spre care călătorește poate pleca singur fără această declarație.
Prin urmare, împlinirea vârstei de 16 ani nu înseamnă că adolescentul poate pleca automat oriunde dorește, fără alte formalități.
În cazul minorilor care nu au împlinit 16 ani, regula generală este că deplasarea în străinătate se face însoțit, în condițiile prevăzute de lege.
Ce documente îi trebuie adolescentului care pleacă singur
În primul rând, minorul trebuie să aibă un document de călătorie valabil. În funcție de destinație, acesta poate fi pașaportul sau un act de identitate acceptat de statul în care urmează să ajungă.
Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate înlocui pașaportul sau actul de identitate necesar pentru trecerea frontierei.
Pentru minorul de cel puțin 16 ani care pleacă singur și nu se încadrează în excepția privind domiciliul sau reședința în statul de destinație, este necesar și acordul părinților ori al reprezentanților legali, exprimat prin declarație autentificată.
Declarația de acord pentru călătoriile în străinătate poate avea o valabilitate de cel mult trei ani de la data autentificării. Atunci când este necesară, Poliția de Frontieră precizează că documentul trebuie prezentat în original; o fotografie sau o simplă copie nu îl înlocuiește.
Există o excepție pentru minorii care locuiesc în străinătate
Situația este diferită dacă adolescentul de cel puțin 16 ani are domiciliul sau reședința chiar în țara în care se deplasează.
În acest caz, legea permite călătoria neînsoțită fără acordul părinților exprimat prin declarația autentificată prevăzută pentru celelalte situații. Trebuie însă să poată fi demonstrat faptul că statul respectiv este cel de domiciliu sau de reședință.
Regula poate fi relevantă, de exemplu, pentru adolescenții români care locuiesc împreună cu familia într-un alt stat și se întorc singuri acolo după o perioadă petrecută în România.
Regulile se aplică și pentru călătoriile în spațiul Schengen
Intrarea României în spațiul Schengen nu a eliminat regulile referitoare la călătoria minorilor. Poliția de Frontieră a reamintit în 2026 că prevederile privind ieșirea din România a cetățenilor români minori trebuie respectate indiferent dacă destinația este într-un stat Schengen sau în afara spațiului Schengen.
Părinții trebuie să țină cont și de regulile companiei cu care călătorește copilul. Companiile aeriene, de exemplu, pot avea propriile condiții privind adolescenții care zboară singuri, inclusiv limite de vârstă sau servicii speciale pentru minori neînsoțiți. Aceste condiții comerciale sunt distincte de cerințele legale pentru ieșirea din România.
De aceea, înaintea unei călătorii este necesară atât verificarea documentelor cerute de autoritățile române și de țara de destinație, cât și a condițiilor impuse de transportator.
Pe scurt, pragul important prevăzut de legislația română este 16 ani. De la această vârstă, un minor poate călători singur în străinătate, dar, în mod obișnuit, are nevoie de acordul părinților sau al reprezentanților legali, exprimat în forma cerută de lege. Excepția importantă este situația în care adolescentul se deplasează către statul în care își are domiciliul sau reședința.
Poate un minor să călătorească singur în străinătate? Ce spune legea și de la ce vârstă este posibil
Vacanțele, vizitele la rude sau deplasările pentru studii îi pot pune pe părinți în situația de a trimite un adolescent singur în străinătate. În România există însă reguli clare privind ieșirea din țară a minorilor, iar simplul fapt că adolescentul are pașaport sau carte de identitate nu înseamnă automat că poate pleca fără un adult.
Legislația permite unui minor român să călătorească neînsoțit în străinătate după împlinirea vârstei de 16 ani, însă trebuie îndeplinite anumite condiții. Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, modificată în 2024.
De la ce vârstă poate un minor să călătorească singur
Un cetățean român minor care a împlinit 16 ani poate ieși din România fără să fie însoțit de un adult, dacă are acordul părinților sau al reprezentanților legali, exprimat printr-o declarație autentificată în condițiile legii.
Există și o excepție importantă: adolescentul de cel puțin 16 ani care are domiciliul sau reședința în statul spre care călătorește poate pleca singur fără această declarație.
Prin urmare, împlinirea vârstei de 16 ani nu înseamnă că adolescentul poate pleca automat oriunde dorește, fără alte formalități.
În cazul minorilor care nu au împlinit 16 ani, regula generală este că deplasarea în străinătate se face însoțit, în condițiile prevăzute de lege.
Ce documente îi trebuie adolescentului care pleacă singur
În primul rând, minorul trebuie să aibă un document de călătorie valabil. În funcție de destinație, acesta poate fi pașaportul sau un act de identitate acceptat de statul în care urmează să ajungă.
Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate înlocui pașaportul sau actul de identitate necesar pentru trecerea frontierei.
Pentru minorul de cel puțin 16 ani care pleacă singur și nu se încadrează în excepția privind domiciliul sau reședința în statul de destinație, este necesar și acordul părinților ori al reprezentanților legali, exprimat prin declarație autentificată.
Declarația de acord pentru călătoriile în străinătate poate avea o valabilitate de cel mult trei ani de la data autentificării. Atunci când este necesară, Poliția de Frontieră precizează că documentul trebuie prezentat în original; o fotografie sau o simplă copie nu îl înlocuiește.
Există o excepție pentru minorii care locuiesc în străinătate
Situația este diferită dacă adolescentul de cel puțin 16 ani are domiciliul sau reședința chiar în țara în care se deplasează.
În acest caz, legea permite călătoria neînsoțită fără acordul părinților exprimat prin declarația autentificată prevăzută pentru celelalte situații. Trebuie însă să poată fi demonstrat faptul că statul respectiv este cel de domiciliu sau de reședință.
Regula poate fi relevantă, de exemplu, pentru adolescenții români care locuiesc împreună cu familia într-un alt stat și se întorc singuri acolo după o perioadă petrecută în România.
Regulile se aplică și pentru călătoriile în spațiul Schengen
Intrarea României în spațiul Schengen nu a eliminat regulile referitoare la călătoria minorilor. Poliția de Frontieră a reamintit în 2026 că prevederile privind ieșirea din România a cetățenilor români minori trebuie respectate indiferent dacă destinația este într-un stat Schengen sau în afara spațiului Schengen.
Părinții trebuie să țină cont și de regulile companiei cu care călătorește copilul. Companiile aeriene, de exemplu, pot avea propriile condiții privind adolescenții care zboară singuri, inclusiv limite de vârstă sau servicii speciale pentru minori neînsoțiți. Aceste condiții comerciale sunt distincte de cerințele legale pentru ieșirea din România.
De aceea, înaintea unei călătorii este necesară atât verificarea documentelor cerute de autoritățile române și de țara de destinație, cât și a condițiilor impuse de transportator.
Pe scurt, pragul important prevăzut de legislația română este 16 ani. De la această vârstă, un minor poate călători singur în străinătate, dar, în mod obișnuit, are nevoie de acordul părinților sau al reprezentanților legali, exprimat în forma cerută de lege. Excepția importantă este situația în care adolescentul se deplasează către statul în care își are domiciliul sau reședința.