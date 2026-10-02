Poate un minor să călătorească singur în străinătate? Ce spune legea și de la ce vârstă este posibil

De la ce vârstă poate un minor să călătorească singur

Un cetățean român minor care a împlinit 16 ani poate ieși din România fără să fie însoțit de un adult, dacă are acordul părinților sau al reprezentanților legali, exprimat printr-o declarație autentificată în condițiile legii.

Există și o excepție importantă: adolescentul de cel puțin 16 ani care are domiciliul sau reședința în statul spre care călătorește poate pleca singur fără această declarație.

Prin urmare, împlinirea vârstei de 16 ani nu înseamnă că adolescentul poate pleca automat oriunde dorește, fără alte formalități.

În cazul minorilor care nu au împlinit 16 ani, regula generală este că deplasarea în străinătate se face însoțit, în condițiile prevăzute de lege.

Ce documente îi trebuie adolescentului care pleacă singur

În primul rând, minorul trebuie să aibă un document de călătorie valabil. În funcție de destinație, acesta poate fi pașaportul sau un act de identitate acceptat de statul în care urmează să ajungă.

Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate înlocui pașaportul sau actul de identitate necesar pentru trecerea frontierei.

Pentru minorul de cel puțin 16 ani care pleacă singur și nu se încadrează în excepția privind domiciliul sau reședința în statul de destinație, este necesar și acordul părinților ori al reprezentanților legali, exprimat prin declarație autentificată.