Dacia Spring cu accident ușor în față: de ce trebuie verificat atent sistemul de încărcare

Portul de încărcare și conexiunile electrice pot fi afectate fără deteriorări evidente

La automobilele electrice, portul de încărcare reprezintă o componentă importantă a sistemului de alimentare cu energie. Acesta conține contacte electrice, elemente de fixare, mecanisme de blocare și conexiuni către circuitele vehiculului.

În cazul unui impact frontal, chiar și o deformare relativ redusă a elementelor exterioare poate transmite forțe către suportul portului de încărcare. Dacă mecanismul nu mai este aliniat corect, conectorul poate deveni dificil de introdus sau de extras.

Uneori, clapeta continuă să se deschidă normal, iar cablul poate fi conectat fără dificultate, dar o piesă de fixare poate fi fisurată sau deplasată. Asemenea probleme nu pot fi excluse doar printr-o inspecție superficială a barei de protecție.

Documentația oficială Dacia avertizează explicit că, în cazul unui șoc asupra clapetei de încărcare, chiar și unul ușor, componenta trebuie verificată cât mai curând de un reprezentant autorizat. Producătorul atrage atenția și asupra riscurilor asociate deteriorării circuitului electric sau bateriei de tracțiune în urma unui accident. (user-manual.dacia.com)

Un alt aspect important este posibilitatea deteriorării cablurilor și conectorilor aflați în apropierea zonei lovite. Unele defecțiuni pot apărea abia atunci când automobilul începe o sesiune de încărcare, însă verificarea prin încercări repetate nu reprezintă o metodă sigură de diagnosticare.

În cazul unui port deteriorat, pot exista probleme de comunicare între automobil și stația de încărcare, întreruperi ale sesiunii sau imposibilitatea blocării corespunzătoare a cablului.

Ce trebuie verificat într-un service înainte de prima încărcare după accident

După o coliziune frontală, verificarea trebuie să înceapă cu o evaluare a daunelor și cu identificarea componentelor afectate. Un service calificat pentru automobile electrice poate determina dacă impactul a implicat portul de încărcare sau alte elemente ale sistemului de înaltă tensiune.