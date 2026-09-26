Plantele pe care nu trebuie să le tunzi toamna. Greșeala care poate însemna mai puține flori la primăvară

Din acest motiv, tăierea făcută toamna poate elimina tocmai ramurile care ar urma să producă flori în primăvară. Recomandarea este ca liliacul să fie tuns după ce își încheie înflorirea, nu în perioada de toamnă.

Forsythia poate pierde florile de primăvară

O situație asemănătoare apare în cazul forsythiei, cunoscută pentru florile sale galbene care apar foarte devreme în sezon. Royal Horticultural Society recomandă ca plantele mature să fie tunse imediat după înflorire și avertizează că tăierea făcută mai târziu în an poate duce la reducerea florilor din primăvara următoare.

Motivul este același: planta își formează mugurii florali pe creșterile existente. Dacă aceste ramuri sunt îndepărtate înainte de primăvară, numărul florilor care apar ulterior poate fi mai mic.

Și alți arbuști cu înflorire timpurie trebuie tunși la momentul potrivit

Regula nu se aplică doar liliacului și forsythiei. Printre arbuștii care înfloresc pe creșterile formate în sezonul anterior se numără și unele specii de weigela, kerria, philadelphus și coacăz ornamental, iar momentul potrivit pentru tăiere este, în general, după înflorire.

Serviciul de extensie al Universității din Illinois explică faptul că arbuștii care înfloresc primăvara, precum liliacul și forsythia, formează florile pe lemnul vechi.

Pentru plantele sănătoase, tăierea este recomandată imediat după înflorirea din primăvară, în timp ce tăierea făcută toamna sau iarna poate îndepărta mugurii florali și poate reduce numărul florilor din sezonul următor.

Nu toate plantele se tund în aceeași perioadă

Momentul potrivit pentru tundere depinde de specia plantei și de perioada în care aceasta înflorește. Royal Horticultural Society arată că arbuștii care înfloresc pe creșterile noi pot avea nevoie de o tăiere diferită față de cei care își formează florile pe ramurile crescute în anul anterior.