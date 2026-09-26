Plantele pe care nu trebuie să le tunzi toamna. Greșeala care poate însemna mai puține flori la primăvară
Toamna este perioada în care grădina intră treptat în repaus, iar mulți dintre cei care au plante ornamentale în curte profită de acest moment pentru a face ordine și pentru a scurta ramurile care au crescut prea mult. Totuși, nu toate plantele trebuie tunse în această perioadă, iar în cazul unor arbuști care înfloresc primăvara, tăierea făcută toamna poate îndepărta mugurii florali formați pentru sezonul următor.
Liliacul nu trebuie tuns toamna
Liliacul este una dintre plantele la care momentul tăierii este important pentru înflorirea din anul următor. Acest arbust formează florile pe lemnul vechi, ceea ce înseamnă că mugurii florali se dezvoltă pe creșterile formate în sezonul anterior.
Din acest motiv, tăierea făcută toamna poate elimina tocmai ramurile care ar urma să producă flori în primăvară. Recomandarea este ca liliacul să fie tuns după ce își încheie înflorirea, nu în perioada de toamnă.
Forsythia poate pierde florile de primăvară
O situație asemănătoare apare în cazul forsythiei, cunoscută pentru florile sale galbene care apar foarte devreme în sezon. Royal Horticultural Society recomandă ca plantele mature să fie tunse imediat după înflorire și avertizează că tăierea făcută mai târziu în an poate duce la reducerea florilor din primăvara următoare.
Motivul este același: planta își formează mugurii florali pe creșterile existente. Dacă aceste ramuri sunt îndepărtate înainte de primăvară, numărul florilor care apar ulterior poate fi mai mic.
Și alți arbuști cu înflorire timpurie trebuie tunși la momentul potrivit
Regula nu se aplică doar liliacului și forsythiei. Printre arbuștii care înfloresc pe creșterile formate în sezonul anterior se numără și unele specii de weigela, kerria, philadelphus și coacăz ornamental, iar momentul potrivit pentru tăiere este, în general, după înflorire.
Serviciul de extensie al Universității din Illinois explică faptul că arbuștii care înfloresc primăvara, precum liliacul și forsythia, formează florile pe lemnul vechi.
Pentru plantele sănătoase, tăierea este recomandată imediat după înflorirea din primăvară, în timp ce tăierea făcută toamna sau iarna poate îndepărta mugurii florali și poate reduce numărul florilor din sezonul următor.
Nu toate plantele se tund în aceeași perioadă
Momentul potrivit pentru tundere depinde de specia plantei și de perioada în care aceasta înflorește. Royal Horticultural Society arată că arbuștii care înfloresc pe creșterile noi pot avea nevoie de o tăiere diferită față de cei care își formează florile pe ramurile crescute în anul anterior.
De exemplu, unele plante care înfloresc vara pot fi tunse la sfârșitul iernii sau primăvara, deoarece florile apar pe creșterile noi. În schimb, pentru arbuștii care înfloresc la începutul primăverii, tăierea făcută înainte de înflorire poate însemna pierderea unei părți dintre mugurii deja formați.
Ce se întâmplă dacă tunzi greșit
Una dintre principalele probleme ale tăierii efectuate la momentul nepotrivit este reducerea înfloririi. Nu înseamnă că planta este neapărat compromisă, însă ramurile care conțin mugurii florali pentru sezonul următor pot fi eliminate înainte ca florile să aibă ocazia să apară.
În cazul forsythiei, de exemplu, Royal Horticultural Society precizează că tăierea făcută prea târziu în an reduce florile din primăvara următoare. Pentru un arbust cultivat în special pentru florile sale de început de sezon, alegerea momentului potrivit pentru tundere devine astfel importantă.
Când este momentul potrivit pentru tăiere
Pentru liliac și forsythia, regula de bază este ca tunderea să fie făcută după înflorire. Astfel, planta are timp să dezvolte creșteri noi, pe care se vor forma ulterior mugurii pentru sezonul următor.
În cazul altor plante, perioada poate fi diferită, motiv pentru care nu este indicat ca toate plantele din grădină să fie tunse după același calendar. Înainte de a folosi foarfeca de grădină, trebuie ținut cont de specia plantei și de modul în care aceasta își formează florile.