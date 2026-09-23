Cureţi dalele din curte în 20 de minute mai uşor ca niciodată. Amestecul are două ingrediente naturale, nu dăunează plantelor

Este important și materialul din care sunt realizate dalele. Bicarbonatul de sodiu și oțetul alb nu trebuie folosite în același mod pe toate suprafețele, iar pentru calcar și beton nu este recomandat oțetul alb.

Bicarbonatul de sodiu, folosit pentru suprafețele din beton și calcar

În cazul teraselor din calcar sau beton, metoda indicată este folosirea bicarbonatului de sodiu împreună cu apă. Pentru zonele care sunt foarte murdare, bicarbonatul poate fi amestecat cu apă până când se obține o pastă groasă.

Dacă este vorba despre o curățare mai ușoară, poate fi pregătită o soluție din cinci linguri de bicarbonat de sodiu și o găleată cu apă. Amestecul trebuie întins pe suprafață și lăsat să acționeze timp de 15-20 de minute.

Laura Harnett, reprezentanta brandului de produse de curățenie ecologice Seep, recomandă ca după această perioadă să fie folosită o perie de frecat. Suprafața trebuie curățată cu mișcări circulare, după care se clătește cu apă proaspătă.

„Întindeți această soluție pe terasă și lăsați-o să acționeze 15-20 de minute, pentru ca bicarbonatul de sodiu să desprindă murdăria și mucegaiul”, a explicat Laura Harnett, potrivit Mirror. Aceasta a adăugat: „Apoi, ia o perie de frecat și freacă-o cu mișcări circulare. Clătește întreaga zonă cu apă proaspătă și folosește o perie de măturat pentru a îndepărta apa de la suprafață.”

Când poate fi folosit oțetul alb

Pentru terasele care nu sunt realizate din calcar sau beton, oțetul alb este prezentat drept o alternativă pentru curățare. Metoda este recomandată în special în cazul petelor negre asociate cu sporii de mucegai.

Pentru această variantă se pregătește o pastă din părți egale de bicarbonat de sodiu, oțet alb și apă fierbinte. Amestecul trebuie frecat pe suprafața terasei prin mișcări circulare și lăsat să acționeze timp de 15-20 de minute, înainte ca zona să fie clătită.

Laura Harnett susține că această metodă poate reprezenta o alternativă la folosirea unei mașini de spălat cu presiune.