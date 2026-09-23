Cureţi dalele din curte în 20 de minute mai uşor ca niciodată. Amestecul are două ingrediente naturale, nu dăunează plantelor
Curățarea dalelor din curte nu presupune neapărat folosirea unei mașini de spălat cu presiune, mai ales atunci când vrei să eviți o cheltuială suplimentară și consumul mare de apă. Pentru murdăria acumulată pe terasă, petele de la grătar, urmele de noroi și petele negre provocate de mucegai există o alternativă simplă, bazată pe bicarbonat de sodiu și oțet alb.
Cum începe curățarea dalelor din curte
Primul pas este îndepărtarea resturilor de pe suprafața care urmează să fie curățată. Abia după ce terasa este eliberată de murdăria și resturile acumulate poate fi aplicată soluția de curățare.
Este important și materialul din care sunt realizate dalele. Bicarbonatul de sodiu și oțetul alb nu trebuie folosite în același mod pe toate suprafețele, iar pentru calcar și beton nu este recomandat oțetul alb.
Bicarbonatul de sodiu, folosit pentru suprafețele din beton și calcar
În cazul teraselor din calcar sau beton, metoda indicată este folosirea bicarbonatului de sodiu împreună cu apă. Pentru zonele care sunt foarte murdare, bicarbonatul poate fi amestecat cu apă până când se obține o pastă groasă.
Dacă este vorba despre o curățare mai ușoară, poate fi pregătită o soluție din cinci linguri de bicarbonat de sodiu și o găleată cu apă. Amestecul trebuie întins pe suprafață și lăsat să acționeze timp de 15-20 de minute.
Laura Harnett, reprezentanta brandului de produse de curățenie ecologice Seep, recomandă ca după această perioadă să fie folosită o perie de frecat. Suprafața trebuie curățată cu mișcări circulare, după care se clătește cu apă proaspătă.
„Întindeți această soluție pe terasă și lăsați-o să acționeze 15-20 de minute, pentru ca bicarbonatul de sodiu să desprindă murdăria și mucegaiul”, a explicat Laura Harnett, potrivit Mirror.
Aceasta a adăugat: „Apoi, ia o perie de frecat și freacă-o cu mișcări circulare. Clătește întreaga zonă cu apă proaspătă și folosește o perie de măturat pentru a îndepărta apa de la suprafață.”
Când poate fi folosit oțetul alb
Pentru terasele care nu sunt realizate din calcar sau beton, oțetul alb este prezentat drept o alternativă pentru curățare. Metoda este recomandată în special în cazul petelor negre asociate cu sporii de mucegai.
Pentru această variantă se pregătește o pastă din părți egale de bicarbonat de sodiu, oțet alb și apă fierbinte. Amestecul trebuie frecat pe suprafața terasei prin mișcări circulare și lăsat să acționeze timp de 15-20 de minute, înainte ca zona să fie clătită.
Laura Harnett susține că această metodă poate reprezenta o alternativă la folosirea unei mașini de spălat cu presiune.
„Există o soluție ecologică pentru fiecare sarcină de curățenie din casă și grădină, inclusiv pe terasă”, a declarat aceasta.
De ce este evitată mașina de spălat cu presiune
Mașinile de spălat cu presiune sunt utilizate frecvent pentru curățarea teraselor, însă presupun o cheltuială dacă aparatul nu se află deja în gospodărie. În plus, acestea folosesc o cantitate mare de apă, aspect care poate avea consecințe atât asupra mediului, cât și asupra bugetului.
În cazul unei terase murdare, petele provenite de la grătar și urmele lăsate de labele noroioase se pot adăuga murdăriei acumulate în timp. Odată cu apropierea verii, curățarea suprafețelor exterioare devine astfel o preocupare pentru cei care vor să își împrospăteze terasa.
Laura Harnett avertizează asupra costului și consumului de apă asociate aparatelor de spălat cu presiune și recomandă, în schimb, utilizarea unei metode pe bază de bicarbonat de sodiu și oțet alb, acolo unde materialul suprafeței permite acest lucru.
„În schimb, o modalitate eficientă, ecologică și ieftină este să folosești oțet alb și bicarbonat de sodiu”, a precizat aceasta.
Ce faci în cazul petelor persistente de mucegai
Atunci când terasa este afectată puternic de mucegai, metoda prezentată include și utilizarea oțetului alb pur. Acesta poate fi pus într-o sticlă reutilizabilă cu pulverizator și aplicat direct pe zona afectată.
După pulverizare, suprafața trebuie lăsată să se usuce. Potrivit recomandării Laurei Harnett, această procedură poate contribui la prevenirea reapariției petelor.
Metoda trebuie însă aleasă în funcție de materialul din care sunt realizate dalele. Pentru calcar și beton, recomandarea din material este folosirea bicarbonatului de sodiu și a apei, nu a oțetului alb.