Plante care parfumează curtea și țin țânțarii la distanță. Sunt ușor de întreținut și rezistă toată vara
Odată cu venirea verii, mulți proprietari de case și grădini se confruntă cu aceeași problemă: invazia țânțarilor. Deși spray-urile și lumânările speciale oferă o protecție temporară, există și soluții naturale care pot transforma curtea într-un loc mai plăcut și mai puțin atractiv pentru insecte.
Anumite plante emană arome pe care oamenii le consideră plăcute, însă țânțarii le evită. În plus, acestea aduc culoare și parfum grădinii pe tot parcursul sezonului cald.
Lavanda, una dintre cele mai eficiente plante împotriva țânțarilor
Lavanda este printre cele mai populare plante folosite pentru alungarea insectelor. Mirosul său intens este apreciat de oameni, însă țânțarii îl evită.
Pe lângă efectul său repelent, lavanda înfrumusețează curtea prin florile mov spectaculoase și parfumul care persistă pe tot parcursul verii. Planta preferă locurile însorite și nu necesită udări frecvente, fiind potrivită chiar și pentru perioadele secetoase.
Mulți grădinari recomandă plantarea lavandei în apropierea teraselor, a aleilor sau a zonelor de relaxare.
Busuiocul, util în bucătărie și în grădină
Busuiocul nu este folosit doar pentru preparatele culinare. Aroma puternică a frunzelor sale poate contribui la ținerea țânțarilor la distanță.
Planta poate fi cultivată atât în grădină, cât și în ghivece amplasate pe balcon sau terasă. În plus, este ușor de întreținut și oferă frunze proaspete pe toată durata verii.
Specialiștii recomandă amplasarea ghivecelor cu busuioc lângă mesele de exterior sau în apropierea ferestrelor.
Menta oferă prospețime și protecție naturală
Menta este o altă plantă cunoscută pentru aroma sa răcoritoare. Uleiurile volatile conținute de frunze sunt neplăcute pentru multe insecte, inclusiv pentru țânțari.
Aceasta crește rapid și poate fi cultivată atât direct în sol, cât și în recipiente. În plus, frunzele sale pot fi folosite pentru limonade, ceaiuri sau diverse deserturi.
Pentru a evita răspândirea excesivă în grădină, mulți horticultori recomandă cultivarea mentei în ghivece.
Rozmarinul și mușcatele parfumate completează lista
Rozmarinul este apreciat atât pentru utilizările sale culinare, cât și pentru mirosul care poate descuraja insectele. Planta rezistă bine la temperaturile ridicate și se dezvoltă excelent în locurile însorite.
De asemenea, mușcatele parfumate sunt tot mai populare în grădinile și pe terasele românilor. Unele varietăți emană arome asemănătoare lămâii, considerate neplăcute pentru țânțari.
Pe lângă rolul practic, acestea oferă un aspect decorativ deosebit și înfloresc abundent pe tot parcursul sezonului cald.
Cum poți obține rezultate mai bune
Pentru o protecție eficientă, specialiștii recomandă combinarea mai multor plante aromatice în jurul zonelor în care petreci timpul în aer liber.
De asemenea, este important să elimini sursele de apă stătătoare din curte, deoarece acestea reprezintă locurile preferate de reproducere ale țânțarilor.
Lavanda, busuiocul, menta, rozmarinul și mușcatele parfumate nu garantează dispariția completă a insectelor, însă pot contribui semnificativ la reducerea numărului acestora și, în același timp, pot transforma curtea într-un spațiu plăcut și parfumat pe timpul verii.