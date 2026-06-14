Plante care parfumează curtea și țin țânțarii la distanță. Sunt ușor de întreținut și rezistă toată vara

Lavanda, una dintre cele mai eficiente plante împotriva țânțarilor

Lavanda este printre cele mai populare plante folosite pentru alungarea insectelor. Mirosul său intens este apreciat de oameni, însă țânțarii îl evită.

Pe lângă efectul său repelent, lavanda înfrumusețează curtea prin florile mov spectaculoase și parfumul care persistă pe tot parcursul verii. Planta preferă locurile însorite și nu necesită udări frecvente, fiind potrivită chiar și pentru perioadele secetoase.

Mulți grădinari recomandă plantarea lavandei în apropierea teraselor, a aleilor sau a zonelor de relaxare.

Busuiocul, util în bucătărie și în grădină

Busuiocul nu este folosit doar pentru preparatele culinare. Aroma puternică a frunzelor sale poate contribui la ținerea țânțarilor la distanță.

Planta poate fi cultivată atât în grădină, cât și în ghivece amplasate pe balcon sau terasă. În plus, este ușor de întreținut și oferă frunze proaspete pe toată durata verii.

Specialiștii recomandă amplasarea ghivecelor cu busuioc lângă mesele de exterior sau în apropierea ferestrelor.

Menta oferă prospețime și protecție naturală

Menta este o altă plantă cunoscută pentru aroma sa răcoritoare. Uleiurile volatile conținute de frunze sunt neplăcute pentru multe insecte, inclusiv pentru țânțari.