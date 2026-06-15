Plăcuțe care se uzează inegal între stânga și dreapta: culise, etrieri sau stil de condus, ce verifici
Plăcuțele de frână nu se uzează niciodată perfect identic, dar diferențele mari între stânga și dreapta ar trebui tratate ca un semnal de alarmă. Dacă pe o parte plăcuțele sunt aproape terminate, iar pe cealaltă încă mai au material suficient, problema nu ține doar de consumabile. De cele mai multe ori, uzura inegală arată că una dintre roți frânează diferit, că un etrier nu lucrează corect sau că anumite componente mobile ale sistemului sunt blocate.
Situația este importantă pentru că frânele funcționează în pereche. Pe aceeași punte, roata stângă și roata dreaptă trebuie să aplice forțe apropiate. Când o parte frânează mai mult sau rămâne ușor în contact cu discul, mașina poate trage într-o direcție la frânare, discurile se pot încălzi diferit, iar plăcuțele se pot consuma accelerat. În cazuri mai grave, poate apărea vibrație, miros de încins, zgomot metalic sau pierdere de eficiență la frânări repetate.
Nu trebuie să presupui imediat că problema vine din stilul de condus. Felul în care conduci influențează uzura generală a frânelor, dar nu explică ușor diferențele mari între stânga și dreapta. Dacă un șofer frânează des, agresiv sau merge mult în oraș, plăcuțele se vor uza mai repede pe ambele părți. Când doar o parte se consumă clar mai rapid, verificarea trebuie să înceapă de la etrieri, culise, discuri, furtunuri și montaj.
Culisele blocate pot transforma o frână normală într-una permanent apăsată
La etrierii flotanți, foarte des întâlniți pe mașinile de serie, culisele permit etrierului să se miște ușor pentru ca plăcuțele să apese uniform pe disc. Dacă aceste culise se blochează, se gripează sau nu mai sunt lubrifiate corect, etrierul nu mai revine cum trebuie. Rezultatul este simplu: una dintre plăcuțe poate sta prea aproape de disc sau poate apăsa mai mult decât cealaltă, iar uzura devine inegală.
Un indiciu frecvent este diferența dintre plăcuța interioară și cea exterioară pe aceeași roată. Dacă una este mult mai subțire decât cealaltă, culisele sau pistonul etrierului trebuie verificate imediat. Dacă ambele plăcuțe de pe o roată sunt mult mai uzate decât cele de pe partea opusă, problema poate fi la etrier, furtun sau presiune reziduală în sistem. În ambele cazuri, simpla înlocuire a plăcuțelor nu rezolvă cauza.
Culisele trebuie curățate, inspectate și lubrifiate cu un produs compatibil cu sistemele de frânare. Nu se folosește orice vaselină, pentru că unele produse atacă burdufurile de cauciuc sau nu rezistă la temperaturile din zona frânelor. Dacă burdufurile sunt crăpate, apa și murdăria intră în mecanism, iar blocarea revine rapid chiar și după o curățare superficială.
O verificare corectă include și suportul etrierului. Rugina, depunerile și marginile deformate pot împiedica plăcuțele să alunece liber. În acest caz, plăcuța rămâne agățată în ghidaj și se uzează chiar dacă pistonul revine normal. De aceea, un service atent nu schimbă doar plăcuțele, ci curăță zonele de contact, verifică arcurile, clipsurile și libertatea de mișcare a fiecărei componente.
Etrierul, furtunul și montajul greșit pot explica diferențele mari
Un piston de etrier care se retrage greu este o altă cauză obișnuită pentru uzura inegală. Pistonul poate fi afectat de coroziune, garnituri îmbătrânite sau murdărie acumulată în timp. Dacă rămâne ușor blocat, plăcuța continuă să atingă discul după frânare. În trafic, acest lucru se traduce prin încălzirea roții, miros de material încins și uzură accelerată. Uneori, janta de pe partea afectată este vizibil mai caldă decât cealaltă după un drum scurt.
Furtunul de frână poate crea o problemă mai greu de intuit. În exterior poate părea în regulă, dar în interior se poate deteriora și poate funcționa ca o supapă. Presiunea ajunge la etrier când apeși pedala, dar nu se eliberează complet după ce iei piciorul de pe frână. Roata rămâne ușor frânată, iar plăcuțele se consumă rapid. Această situație este periculoasă tocmai pentru că nu se vede la o inspecție superficială.
Montajul greșit este un alt vinovat posibil. Plăcuțele montate fără curățarea corectă a suportului, arcurile puse greșit, clipsurile lipsă sau pasta aplicată unde nu trebuie pot schimba complet funcționarea sistemului. Unele plăcuțe au poziție clară, interior exterior sau senzori de uzură care trebuie montați corect. O intervenție grăbită poate crea o problemă care apare abia după câteva sute sau mii de kilometri.
Stilul de condus contează mai ales când vorbim despre uzura rapidă pe toate roțile sau pe puntea față. Frânările târzii, mersul în aglomerație, coborârile lungi cu frâna apăsată și încărcarea frecventă a mașinii pot reduce durata de viață a plăcuțelor. Totuși, dacă diferența este clară între stânga și dreapta, nu da vina pe șofer înainte să verifici mecanic sistemul.
Cea mai bună soluție este o diagnoză completă pe puntea afectată. Se verifică grosimea plăcuțelor, starea discurilor, temperatura după mers, libertatea roților ridicate, culisele, pistonul, furtunurile și eventualele diferențe la standul de frânare. Schimbarea plăcuțelor fără eliminarea cauzei poate însemna bani pierduți și un risc real în trafic.