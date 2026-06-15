Plăcuțe care se uzează inegal între stânga și dreapta: culise, etrieri sau stil de condus, ce verifici

Nu trebuie să presupui imediat că problema vine din stilul de condus. Felul în care conduci influențează uzura generală a frânelor, dar nu explică ușor diferențele mari între stânga și dreapta. Dacă un șofer frânează des, agresiv sau merge mult în oraș, plăcuțele se vor uza mai repede pe ambele părți. Când doar o parte se consumă clar mai rapid, verificarea trebuie să înceapă de la etrieri, culise, discuri, furtunuri și montaj.

Culisele blocate pot transforma o frână normală într-una permanent apăsată

La etrierii flotanți, foarte des întâlniți pe mașinile de serie, culisele permit etrierului să se miște ușor pentru ca plăcuțele să apese uniform pe disc. Dacă aceste culise se blochează, se gripează sau nu mai sunt lubrifiate corect, etrierul nu mai revine cum trebuie. Rezultatul este simplu: una dintre plăcuțe poate sta prea aproape de disc sau poate apăsa mai mult decât cealaltă, iar uzura devine inegală.

Un indiciu frecvent este diferența dintre plăcuța interioară și cea exterioară pe aceeași roată. Dacă una este mult mai subțire decât cealaltă, culisele sau pistonul etrierului trebuie verificate imediat. Dacă ambele plăcuțe de pe o roată sunt mult mai uzate decât cele de pe partea opusă, problema poate fi la etrier, furtun sau presiune reziduală în sistem. În ambele cazuri, simpla înlocuire a plăcuțelor nu rezolvă cauza.

Culisele trebuie curățate, inspectate și lubrifiate cu un produs compatibil cu sistemele de frânare. Nu se folosește orice vaselină, pentru că unele produse atacă burdufurile de cauciuc sau nu rezistă la temperaturile din zona frânelor. Dacă burdufurile sunt crăpate, apa și murdăria intră în mecanism, iar blocarea revine rapid chiar și după o curățare superficială.

O verificare corectă include și suportul etrierului. Rugina, depunerile și marginile deformate pot împiedica plăcuțele să alunece liber. În acest caz, plăcuța rămâne agățată în ghidaj și se uzează chiar dacă pistonul revine normal. De aceea, un service atent nu schimbă doar plăcuțele, ci curăță zonele de contact, verifică arcurile, clipsurile și libertatea de mișcare a fiecărei componente.

Etrierul, furtunul și montajul greșit pot explica diferențele mari

Un piston de etrier care se retrage greu este o altă cauză obișnuită pentru uzura inegală. Pistonul poate fi afectat de coroziune, garnituri îmbătrânite sau murdărie acumulată în timp. Dacă rămâne ușor blocat, plăcuța continuă să atingă discul după frânare. În trafic, acest lucru se traduce prin încălzirea roții, miros de material încins și uzură accelerată. Uneori, janta de pe partea afectată este vizibil mai caldă decât cealaltă după un drum scurt.

Furtunul de frână poate crea o problemă mai greu de intuit. În exterior poate părea în regulă, dar în interior se poate deteriora și poate funcționa ca o supapă. Presiunea ajunge la etrier când apeși pedala, dar nu se eliberează complet după ce iei piciorul de pe frână. Roata rămâne ușor frânată, iar plăcuțele se consumă rapid. Această situație este periculoasă tocmai pentru că nu se vede la o inspecție superficială.