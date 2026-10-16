Pistolul laser măsoară viteza de la peste un kilometru. De la ce distanță poate surprinde clar numărul mașinii

Laser Technology, producătorul aparatului, indică o distanță maximă de măsurare de 1.200 de metri. Aceasta este o caracteristică tehnică a modelului, nu o distanță la care fiecare mașină este obligatoriu măsurată în orice situație.

Dacă observi echipajul abia când te apropii de el, nu poți deduce că în acel moment începe măsurarea. Viteza poate fi constatată anterior, iar faptul că ai încetinit ulterior nu modifică rezultatul deja înregistrat pentru momentul respectiv.

Totodată, cifra de 1.200 de metri nu trebuie extinsă automat asupra tuturor aparatelor Poliției. Echipamentele au caracteristici și moduri de utilizare diferite, iar performanțele unui model trebuie verificate în documentația sa.

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De la ce distanță poate fi surprins clar numărul mașinii

Pentru camera TruCAM II, producătorul menționează un interval optim de funcționare de 30–150 de metri și o distanță optimă de focalizare de 135 de metri. Aceste valori privesc componenta optică, nu distanța maximă de măsurare a vitezei.

În prezentarea aparatului, compania explică faptul că sistemul ajustează automat focalizarea, diafragma și timpul de expunere. Scopul este obținerea imaginilor necesare documentării abaterii, inclusiv a detaliilor numărului de înmatriculare.

Intervalul optim nu reprezintă, prin el însuși, o limită juridică dincolo de care orice înregistrare devine inutilizabilă. Nici nu înseamnă că aparatul măsoară viteza numai după ce vehiculul ajunge la 150 de metri.