Pistolul laser măsoară viteza de la peste un kilometru. De la ce distanță poate surprinde clar numărul mașinii
Pistolul laser TruCAM II poate măsura viteza unui vehicul de la o distanță de până la 1.200 de metri, potrivit specificațiilor producătorului. Pentru camera care înregistrează imaginile, intervalul optim indicat este însă de 30–150 de metri. Cele două valori descriu funcții diferite ale aceluiași aparat și explică de ce măsurarea vitezei nu trebuie confundată cu obținerea unui cadru în care numărul de înmatriculare este clar.
Ce înseamnă raza de măsurare de 1.200 de metri
TruCAM II este un cinemometru laser cu funcție foto-video, din categoria echipamentelor folosite de Poliția Rutieră. Deși este numit frecvent „pistol radar”, măsurarea se bazează pe tehnologia laser, diferită de cea a radarelor care folosesc unde radio.
Laser Technology, producătorul aparatului, indică o distanță maximă de măsurare de 1.200 de metri. Aceasta este o caracteristică tehnică a modelului, nu o distanță la care fiecare mașină este obligatoriu măsurată în orice situație.
Dacă observi echipajul abia când te apropii de el, nu poți deduce că în acel moment începe măsurarea. Viteza poate fi constatată anterior, iar faptul că ai încetinit ulterior nu modifică rezultatul deja înregistrat pentru momentul respectiv.
Totodată, cifra de 1.200 de metri nu trebuie extinsă automat asupra tuturor aparatelor Poliției. Echipamentele au caracteristici și moduri de utilizare diferite, iar performanțele unui model trebuie verificate în documentația sa.
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De la ce distanță poate fi surprins clar numărul mașinii
Pentru camera TruCAM II, producătorul menționează un interval optim de funcționare de 30–150 de metri și o distanță optimă de focalizare de 135 de metri. Aceste valori privesc componenta optică, nu distanța maximă de măsurare a vitezei.
În prezentarea aparatului, compania explică faptul că sistemul ajustează automat focalizarea, diafragma și timpul de expunere. Scopul este obținerea imaginilor necesare documentării abaterii, inclusiv a detaliilor numărului de înmatriculare.
Intervalul optim nu reprezintă, prin el însuși, o limită juridică dincolo de care orice înregistrare devine inutilizabilă. Nici nu înseamnă că aparatul măsoară viteza numai după ce vehiculul ajunge la 150 de metri.
Pentru interpretarea unei înregistrări contează asocierea măsurării cu vehiculul vizat. O valoare de viteză și un cadru clar cu numărul de înmatriculare au roluri complementare, dar nu trebuie presupus că toate detaliile sunt obținute obligatoriu de la aceeași distanță.
Ce se întâmplă când aparatul este folosit noaptea
TruCAM II permite și utilizarea pe timp de noapte, cu echiparea corespunzătoare. Producătorul prezintă un iluminator cu infraroșu destinat captării imaginilor în condiții de lumină redusă.
Conform specificațiilor iluminatorului compatibil, acesta poate ilumina numărul reflectorizant al vehiculului până la aproximativ 100 de metri. Valoarea descrie iluminarea plăcuței pentru înregistrarea video nocturnă și nu înlocuiește raza de măsurare a cinemometrului.
Prin urmare, nu există o singură distanță care să descrie toate funcțiile aparatului, ziua și noaptea. Măsurarea vitezei, focalizarea camerei și iluminarea numărului sunt operațiuni distincte, cu specificații proprii.
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De ce nu trebuie să fii oprit imediat după înregistrare
Distanța de la care este surprinsă abaterea este diferită și de locul în care șoferul poate fi oprit. În cazul înregistrărilor prelucrate prin sistemul e-SIGUR, identificarea conducătorului și aplicarea sancțiunii pot avea loc ulterior.
Ministerul Afacerilor Interne precizează că sistemul e-SIGUR este operațional din 1 ianuarie 2025. Poliția utilizează deja mijloace tehnice pentru constatarea abaterilor, separat de proiectele de extindere a monitorizării prin alte echipamente.
Într-un comunicat din august 2026, Poliția Română explică faptul că dispozitivele montate pe trepiede înregistrează traficul, iar materialele sunt ulterior analizate și prelucrate de polițiștii rutieri. Lipsa unei opriri în trafic nu confirmă, așadar, că viteza nu a fost înregistrată.
Pentru șofer, intervalul optim al camerei nu oferă o „zonă sigură” în afara căreia poate ignora limita de viteză. El explică performanța optică a aparatului, în timp ce obligația de a respecta viteza se aplică pe întregul sector de drum.