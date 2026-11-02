Philips lansează monitoare de gaming cu două moduri de funcționare și iluminare care reacționează la jocuri

Philips Evnia propune un monitor QD-OLED pentru jocuri la rezoluție QHD

Modelul Philips Evnia 27M2N6501L folosește un panou QD-OLED de 26,5 inch și oferă rezoluție QHD. Tehnologia combină contrastul ridicat cu o reproducere intensă a culorilor și un timp de răspuns rapid, caracteristici importante pentru jocurile în care detaliile vizuale și reacțiile rapide contează.

În cazul consolelor compatibile, monitorul permite rularea jocurilor la rezoluție QHD și o rată de refresh de până la 120 Hz. Conectarea la un PC oferă acces la o rată de refresh de până la 240 Hz, ceea ce îl face potrivit și pentru jocurile în care fluiditatea imaginii are prioritate.

Dimensiunea de 26,5 inch îl diferențiază de monitoarele mai mari destinate setup-urilor de gaming, fiind o variantă pentru cei care preferă un ecran compact, fără să renunțe la avantajele tehnologiei QD-OLED.

Funcția Dual Mode schimbă rezoluția și rata de refresh

Pentru cei care alternează între jocuri cu grafică detaliată și titluri competitive, Philips Evnia include modele cu funcția Dual Mode. Aceasta permite alegerea între două configurații de imagine, în funcție de cerințele jocului și de dispozitivul conectat.

Philips Evnia 27M2N5901A oferă rezoluție 4K UHD la o rată de refresh de până la 160 Hz sau Full HD la până la 320 Hz. Pe consolele compatibile, jocurile pot rula la rezoluție 4K și până la 120 Hz. Pentru PC, modul Full HD permite atingerea ratei de refresh de 320 Hz, o opțiune relevantă pentru jocurile competitive.

Monitorul include și conectivitate USB-C, cu o putere de încărcare de până la 65 W, precum și funcție KVM. Aceasta din urmă permite controlarea mai multor dispozitive folosind aceeași tastatură și același mouse, fără să fie necesară schimbarea permanentă a perifericelor.

O configurație similară este disponibilă pe Philips Evnia 27M2N3800A. Și acest model poate funcționa la rezoluție 4K UHD, cu până la 160 Hz, sau în Full HD, cu o rată de refresh de până la 320 Hz. În cazul consolelor compatibile, limita este de 4K la 120 Hz, în timp ce rata mai ridicată este destinată utilizării cu un PC.