Philips lansează monitoare de gaming cu două moduri de funcționare și iluminare care reacționează la jocuri
Monitoarele de gaming Philips Evnia oferă mai multe opțiuni pentru cei care folosesc console și PC-uri, cu accent pe calitatea imaginii, rate de refresh ridicate și funcții care permit adaptarea ecranului la diferite tipuri de jocuri. Printre tehnologiile disponibile se numără QD-OLED, Dual Mode și Ambiglow îmbunătățită cu AI, care extinde iluminarea dincolo de marginile monitorului.
Modelele prezentate de Philips includ conectivitate HDMI 2.1, necesară pentru a beneficia de rate de refresh de până la 120 Hz pe console compatibile. Unele dintre monitoare oferă și posibilitatea de a schimba rezoluția și rata de refresh, astfel încât același echipament să poată fi folosit atât pentru jocuri pe consolă, cât și pentru cele pe PC.
Philips Evnia propune un monitor QD-OLED pentru jocuri la rezoluție QHD
Modelul Philips Evnia 27M2N6501L folosește un panou QD-OLED de 26,5 inch și oferă rezoluție QHD. Tehnologia combină contrastul ridicat cu o reproducere intensă a culorilor și un timp de răspuns rapid, caracteristici importante pentru jocurile în care detaliile vizuale și reacțiile rapide contează.
În cazul consolelor compatibile, monitorul permite rularea jocurilor la rezoluție QHD și o rată de refresh de până la 120 Hz. Conectarea la un PC oferă acces la o rată de refresh de până la 240 Hz, ceea ce îl face potrivit și pentru jocurile în care fluiditatea imaginii are prioritate.
Dimensiunea de 26,5 inch îl diferențiază de monitoarele mai mari destinate setup-urilor de gaming, fiind o variantă pentru cei care preferă un ecran compact, fără să renunțe la avantajele tehnologiei QD-OLED.
Funcția Dual Mode schimbă rezoluția și rata de refresh
Pentru cei care alternează între jocuri cu grafică detaliată și titluri competitive, Philips Evnia include modele cu funcția Dual Mode. Aceasta permite alegerea între două configurații de imagine, în funcție de cerințele jocului și de dispozitivul conectat.
Philips Evnia 27M2N5901A oferă rezoluție 4K UHD la o rată de refresh de până la 160 Hz sau Full HD la până la 320 Hz. Pe consolele compatibile, jocurile pot rula la rezoluție 4K și până la 120 Hz. Pentru PC, modul Full HD permite atingerea ratei de refresh de 320 Hz, o opțiune relevantă pentru jocurile competitive.
Monitorul include și conectivitate USB-C, cu o putere de încărcare de până la 65 W, precum și funcție KVM. Aceasta din urmă permite controlarea mai multor dispozitive folosind aceeași tastatură și același mouse, fără să fie necesară schimbarea permanentă a perifericelor.
O configurație similară este disponibilă pe Philips Evnia 27M2N3800A. Și acest model poate funcționa la rezoluție 4K UHD, cu până la 160 Hz, sau în Full HD, cu o rată de refresh de până la 320 Hz. În cazul consolelor compatibile, limita este de 4K la 120 Hz, în timp ce rata mai ridicată este destinată utilizării cu un PC.
Funcția Dual Mode este gândită pentru cei care folosesc același monitor cu mai multe dispozitive sau pentru jocuri care au cerințe diferite. Astfel, nu mai este necesară alegerea unui singur compromis între rezoluție și fluiditatea imaginii.
Ambiglow cu AI extinde iluminarea dincolo de ecran
Două dintre modelele prezentate, Philips Evnia 27M2N6501L și 27M2N5901A, includ tehnologia Ambiglow îmbunătățită cu AI. Sistemul analizează în timp real conținutul afișat și proiectează pe peretele din spatele monitorului lumini în culori care corespund imaginilor de pe ecran.
Inteligența artificială ajustează atât nuanțele, cât și intensitatea iluminării, în funcție de ceea ce se întâmplă în joc. Efectul urmărit este extinderea vizuală a acțiunii în afara suprafeței monitorului, printr-o iluminare ambientală care reacționează la schimbările de pe ecran.
Spre deosebire de o iluminare statică, Ambiglow adaptează efectele luminoase la conținutul afișat. În jocurile cu schimbări rapide de decor sau cu scene în care predomină anumite culori, sistemul poate modifica atmosfera din jurul ecranului în timp real.
Prin combinația dintre QD-OLED, Dual Mode, HDMI 2.1 și Ambiglow cu AI, gama Philips Evnia acoperă mai multe configurații de gaming, de la console la PC-uri. Specificațiile diferă însă de la un model la altul, iar funcțiile disponibile trebuie verificate în funcție de monitorul ales.