Philips Evnia lansează un nou monitor QD-OLED 4K de 32 de inci cu 165 Hz și Ambiglow AI

Vorbim despre un panou QD-OLED 4K și culori pe 10 biți pentru imagini spectaculoase

Elementul central al noului Philips Evnia 32M2N6901A este panoul QD-OLED de 32 de inci, care afișează imaginea la rezoluție 3840 × 2160 pixeli. Această combinație promite un nivel ridicat de detalii, indiferent dacă explorezi lumi deschise într-un joc, urmărești un film sau editezi conținut foto și video.

Tehnologia QD-OLED contribuie la obținerea unor culori intense și a unui contrast ridicat, iar certificarea VESA DisplayHDR True Black 400 indică faptul că monitorul poate reda nuanțe de negru foarte profunde și zone luminoase bine evidențiate în conținutul HDR.

Un alt avantaj îl reprezintă afișarea pe 10 biți, ceea ce înseamnă tranziții mai line între culori și degradeuri mai naturale. Rezultatul este o imagine care oferă mai multă profunzime și un aspect mai apropiat de realitate, în special în jocurile și filmele compatibile HDR.

Pentru sesiunile lungi petrecute în fața monitorului, Philips a inclus și tehnologiile LowBlue Mode și Low Blue Light, dezvoltate pentru a reduce expunerea la lumina albastră fără să afecteze în mod semnificativ acuratețea culorilor. Astfel, dacă petreci multe ore în fața ecranului, oboseala ochilor poate fi diminuată.

Ambiglow cu inteligență artificială și AmbiScape transformă atmosfera din jurul monitorului

Philips continuă să dezvolte și partea de iluminare ambientală, iar noul Evnia 32M2N6901A integrează tehnologia Ambiglow într-o versiune îmbunătățită cu ajutorul inteligenței artificiale.

Sistemul proiectează lumină în spatele monitorului și adaptează în timp real culorile în funcție de ceea ce apare pe ecran. Efectul urmărit este extinderea vizuală a imaginii și crearea unei atmosfere mai imersive, fie că te joci, urmărești un serial sau vizionezi un film.

În același timp, funcția AmbiScape adaugă efecte de iluminare configurabile în jurul biroului, astfel încât poți personaliza aspectul setup-ului după propriile preferințe. Împreună, cele două tehnologii încearcă să transforme monitorul într-un punct central al întregului spațiu de gaming.