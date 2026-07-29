Philips Evnia lansează un nou monitor QD-OLED 4K de 32 de inci cu 165 Hz și Ambiglow AI
Philips Evnia își mărește portofoliul de monitoare dedicate gamingului prin lansarea modelului 32M2N6901A, o variantă care pune accent atât pe calitatea imaginii, cât și pe viteza de răspuns. Noul model combină un panou QD-OLED cu rezoluție 4K și o rată de refresh de 165 Hz, fiind conceput pentru cei care vor să se bucure de imagini spectaculoase fără să facă compromisuri atunci când vine vorba de fluiditate.
Pe lângă specificațiile orientate către gaming, monitorul promite și o experiență multimedia mai plăcută datorită tehnologiilor de iluminare ambientală și conectivității moderne. Philips mizează astfel pe un produs care poate fi folosit atât pentru jocuri, cât și pentru filme sau activități creative în care fidelitatea culorilor este importantă.
Vorbim despre un panou QD-OLED 4K și culori pe 10 biți pentru imagini spectaculoase
Elementul central al noului Philips Evnia 32M2N6901A este panoul QD-OLED de 32 de inci, care afișează imaginea la rezoluție 3840 × 2160 pixeli. Această combinație promite un nivel ridicat de detalii, indiferent dacă explorezi lumi deschise într-un joc, urmărești un film sau editezi conținut foto și video.
Tehnologia QD-OLED contribuie la obținerea unor culori intense și a unui contrast ridicat, iar certificarea VESA DisplayHDR True Black 400 indică faptul că monitorul poate reda nuanțe de negru foarte profunde și zone luminoase bine evidențiate în conținutul HDR.
Un alt avantaj îl reprezintă afișarea pe 10 biți, ceea ce înseamnă tranziții mai line între culori și degradeuri mai naturale. Rezultatul este o imagine care oferă mai multă profunzime și un aspect mai apropiat de realitate, în special în jocurile și filmele compatibile HDR.
Pentru sesiunile lungi petrecute în fața monitorului, Philips a inclus și tehnologiile LowBlue Mode și Low Blue Light, dezvoltate pentru a reduce expunerea la lumina albastră fără să afecteze în mod semnificativ acuratețea culorilor. Astfel, dacă petreci multe ore în fața ecranului, oboseala ochilor poate fi diminuată.
Ambiglow cu inteligență artificială și AmbiScape transformă atmosfera din jurul monitorului
Philips continuă să dezvolte și partea de iluminare ambientală, iar noul Evnia 32M2N6901A integrează tehnologia Ambiglow într-o versiune îmbunătățită cu ajutorul inteligenței artificiale.
Sistemul proiectează lumină în spatele monitorului și adaptează în timp real culorile în funcție de ceea ce apare pe ecran. Efectul urmărit este extinderea vizuală a imaginii și crearea unei atmosfere mai imersive, fie că te joci, urmărești un serial sau vizionezi un film.
În același timp, funcția AmbiScape adaugă efecte de iluminare configurabile în jurul biroului, astfel încât poți personaliza aspectul setup-ului după propriile preferințe. Împreună, cele două tehnologii încearcă să transforme monitorul într-un punct central al întregului spațiu de gaming.
165 Hz, timp de răspuns de 0,03 ms și conectivitate USB-C
Pe partea de performanță, Philips Evnia 32M2N6901A este construit pentru jocurile în care fiecare fracțiune de secundă contează. Monitorul oferă o rată de refresh de 165 Hz, ceea ce permite afișarea unei mișcări mult mai fluide comparativ cu ecranele clasice de 60 Hz.
În plus, timpul de răspuns de numai 0,03 ms reduce efectele precum ghosting-ul și păstrează claritatea imaginilor chiar și în scenele foarte rapide. Philips completează pachetul cu funcția Low Input Lag, destinată reducerii întârzierii dintre comanda pe care o dai și afișarea acesteia pe ecran, un aspect important în jocurile competitive.
Lista dotărilor include și două difuzoare stereo integrate de câte 5 W, precum și un port USB-C capabil să ofere alimentare de până la 90 W prin tehnologia Smart Power. Astfel, dacă ai un laptop compatibil, îl poți conecta și încărca folosind un singur cablu.
Suportul Compact Ergo Base permite reglarea pe înălțime, înclinarea și pivotarea monitorului, astfel încât să îl poți poziționa mai ușor într-o postură confortabilă.
Cât costă la noi în țară
Philips a anunțat că noul Evnia 32M2N6901A va ajunge în magazine în cursul lunii august, la un preț recomandat de 3.899 lei.
Prin combinația dintre panoul QD-OLED, rezoluția 4K, rata de refresh de 165 Hz și funcțiile dedicate gamingului, noul model țintește segmentul premium al pieței și se adresează celor care își doresc un monitor capabil să ofere atât performanță în jocuri, cât și o calitate ridicată a imaginii pentru consum multimedia sau activități creative.