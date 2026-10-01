Pericolul din priză înainte de sezonul rece. Ce trebuie verificat în casă înainte să pornești caloriferul electric

Informațiile comunicate de IGSU pentru anii anteriori indică faptul că instalațiile electrice defecte sau improvizate au reprezentat aproximativ 26% din cauzele incendiilor produse la locuințe.

Raportat la cele aproximativ 6.900 de locuințe afectate într-un an, proporția ar echivala cu aproximativ 1.800 de cazuri, adică aproape cinci pe zi. Este însă o estimare orientativă, deoarece procentul de 26% provine din statisticile anilor anteriori, nu din defalcarea finală a tuturor incendiilor din 2025.

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Problema nu este neapărat aparatul electric în sine, ci combinația dintre un consumator puternic și o instalație care nu a fost proiectată pentru asemenea sarcini.

În multe locuințe există instalații electrice vechi de 30-40 de ani. La momentul realizării lor, într-o gospodărie nu funcționau simultan toate aparatele întâlnite astăzi: cuptor electric, plită, mașină de spălat vase, uscător, aer condiționat, boiler și calorifere electrice.

În sezonul rece, adăugarea unei aeroterme sau a unui calorifer de 2.000-2.500 W poate solicita suplimentar circuitul. Dacă firele sunt subdimensionate, conexiunile sunt slăbite sau protecțiile din tabloul electric sunt necorespunzătoare, componentele se pot supraîncălzi.

„Cele mai multe incendii electrice nu vin din senin. Majoritatea dau semne de avertizare cu luni înainte: o priză care se încălzește, o siguranță care sare des, un miros de plastic topit, un cablu supraîncălzit”, explică Cristian Ciubotaru, fondator MiculElectrician.ro.

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Există câteva indicii care nu ar trebui ignorate. Siguranțele care sar frecvent reprezintă unul dintre ele, mai ales dacă problema a fost „rezolvată” prin montarea unei siguranțe de valoare mai mare.

Un alt avertisment îl reprezintă prizele sau întrerupătoarele care devin calde, se decolorează ori bâzâie. La fel de serios trebuie tratat mirosul de plastic ars fără o sursă evidentă.