Pericolul din priză înainte de sezonul rece. Ce trebuie verificat în casă înainte să pornești caloriferul electric
Venirea frigului înseamnă și o solicitare mai mare a instalației electrice din locuință. Caloriferele electrice, boilerele, aerotermele și alte aparate cu putere mare pot deveni periculoase atunci când sunt conectate la instalații vechi sau la prelungitoare necorespunzătoare. Datele IGSU arată dimensiunea problemei: în 2025, peste 6.900 de locuințe din România au fost afectate de incendii, iar instalațiile electrice defecte sau improvizate reprezintă de ani buni una dintre principalele cauze.
Aproape 5 incendii pe zi au legătură cu instalațiile electrice
Potrivit datelor IGSU, numărul locuințelor afectate de incendii în 2025 a crescut cu aproximativ 2% față de anul precedent. Incendiile au afectat 1.190 de persoane: 885 au fost rănite, iar 305 au murit. Dintre persoanele decedate, 104 aveau peste 70 de ani.
Informațiile comunicate de IGSU pentru anii anteriori indică faptul că instalațiile electrice defecte sau improvizate au reprezentat aproximativ 26% din cauzele incendiilor produse la locuințe.
Raportat la cele aproximativ 6.900 de locuințe afectate într-un an, proporția ar echivala cu aproximativ 1.800 de cazuri, adică aproape cinci pe zi. Este însă o estimare orientativă, deoarece procentul de 26% provine din statisticile anilor anteriori, nu din defalcarea finală a tuturor incendiilor din 2025.
De ce crește pericolul când vine frigul
Problema nu este neapărat aparatul electric în sine, ci combinația dintre un consumator puternic și o instalație care nu a fost proiectată pentru asemenea sarcini.
În multe locuințe există instalații electrice vechi de 30-40 de ani. La momentul realizării lor, într-o gospodărie nu funcționau simultan toate aparatele întâlnite astăzi: cuptor electric, plită, mașină de spălat vase, uscător, aer condiționat, boiler și calorifere electrice.
În sezonul rece, adăugarea unei aeroterme sau a unui calorifer de 2.000-2.500 W poate solicita suplimentar circuitul. Dacă firele sunt subdimensionate, conexiunile sunt slăbite sau protecțiile din tabloul electric sunt necorespunzătoare, componentele se pot supraîncălzi.
„Cele mai multe incendii electrice nu vin din senin. Majoritatea dau semne de avertizare cu luni înainte: o priză care se încălzește, o siguranță care sare des, un miros de plastic topit, un cablu supraîncălzit”, explică Cristian Ciubotaru, fondator MiculElectrician.ro.
Cele 7 semne care ar trebui să te trimită la electrician
Există câteva indicii care nu ar trebui ignorate. Siguranțele care sar frecvent reprezintă unul dintre ele, mai ales dacă problema a fost „rezolvată” prin montarea unei siguranțe de valoare mai mare.
Un alt avertisment îl reprezintă prizele sau întrerupătoarele care devin calde, se decolorează ori bâzâie. La fel de serios trebuie tratat mirosul de plastic ars fără o sursă evidentă.
Tablourile electrice vechi, cu siguranțe fuzibile de tip „dop”, sau cele în care există improvizații ar trebui verificate. Luminile care pâlpâie atunci când pornește cuptorul, boilerul sau caloriferul electric pot indica, de asemenea, o problemă.
Pe listă se adaugă prelungitoarele conectate unul în altul și utilizate pentru aparate puternice, precum și instalațiile mai vechi de 25-30 de ani care nu au fost niciodată verificate de un electrician autorizat.
Ce faci dacă priza se încălzește sau simți miros de ars
Un calorifer electric sau o aerotermă nu ar trebui conectate la un lanț de prelungitoare. În cazul aparatelor cu putere mare este preferabilă conectarea directă la o priză adecvată, pe un circuit dimensionat corespunzător.
Dacă o priză se încălzește excesiv, apare miros de plastic ars, se aud zgomote neobișnuite sau există urme de înnegrire, aparatul trebuie oprit și scos din funcțiune dacă acest lucru se poate face în siguranță. Nu este recomandată continuarea utilizării pentru a vedea „dacă mai ține”.
De asemenea, o siguranță care declanșează repetat nu trebuie înlocuită pur și simplu cu una mai mare. Rolul protecției este tocmai acela de a întrerupe alimentarea atunci când circuitul ajunge într-o situație periculoasă.
Verificarea care merită făcută înainte de iarnă
Specialiștii recomandă ca instalațiile vechi de peste 25-30 de ani sau cele care nu au fost controlate niciodată să fie verificate de un electrician autorizat. O astfel de verificare poate identifica legături slăbite, cabluri necorespunzătoare, circuite suprasolicitate sau protecții nepotrivite.
Problema instalațiilor îmbătrânite nu este specifică României. Datele European Fire Safety Alliance indică aproximativ 273.000 de incendii de origine electrică anual la nivelul UE.
Pentru proprietari, regula cea mai importantă înainte de sezonul rece rămâne simplă: prizele care se încing, siguranțele care sar, mirosul de ars și luminile care pâlpâie nu sunt simple neplăceri. Sunt semnale că instalația trebuie verificată înainte ca problema să se transforme într-un incendiu.