Pericol pentru milioane de utilizatori Android. Un nou malware fură date bancare și poate prelua complet controlul telefonului

Deși aplicația periculoasă nu a fost descoperită în magazinul oficial Google Play, aceasta este distribuită prin intermediul unor site-uri false care pretind că oferă descărcarea unor aplicații populare precum Google Chrome sau TikTok.

Utilizatorii care accesează aceste pagini sunt convinși să instaleze manual fișiere APK infectate, fără să realizeze că introduc pe telefon un software periculos.

Cum funcționează Rokarolla și de ce este atât de periculos

După instalare, malware-ul se prezintă drept un serviciu legitim de protecție Android și solicită acces la funcții importante ale sistemului. Printre acestea se numără permisiunile de accesibilitate, notificările, apelurile telefonice și mesajele SMS.

Odată obținute aceste drepturi, Rokarolla începe să comunice cu serverele controlate de atacatori și transmite informații despre dispozitiv. Sunt colectate date precum modelul telefonului, versiunea Android, limba utilizată, nivelul bateriei, memoria disponibilă și alte caracteristici tehnice.

Scopul principal al malware-ului este furtul informațiilor financiare. Programul verifică dacă pe telefon sunt instalate aplicațiile aflate pe lista sa de ținte și descarcă elemente suplimentare pentru fiecare aplicație identificată.

Atunci când utilizatorul de Android deschide o aplicație bancară sau de criptomonede vizată, Rokarolla afișează o fereastră falsă care imită perfect interfața originală. Victima introduce datele de autentificare fără să bănuiască faptul că acestea ajung direct la infractori.

Metoda este folosită și pentru capturarea codului PIN sau a modelului de deblocare al telefonului. În anumite situații, malware-ul poate afișa ecrane false pentru a ascunde activitățile desfășurate în fundal și pentru a împiedica utilizatorul să observe comportamentul suspect.