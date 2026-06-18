Când vor fi plătite pensiile în iulie 2026. Pensionarii ar putea primi banii mai devreme
Luna iulie 2026 ar putea aduce o modificare importantă pentru o parte dintre pensionarii din România. Deși plata pensiilor se desfășoară după un calendar bine stabilit, există situații în care viramentele pot ajunge mai devreme sau pot fi ajustate în funcție de zilele nelucrătoare și de procedurile bancare. În acest context, mulți beneficiari urmăresc cu atenție data la care vor primi banii, mai ales cei care își încasează pensia pe card.
Posibile schimbări pentru pensiile virate pe card
În mod obișnuit, pensionarii care au optat pentru plata drepturilor bănești prin intermediul conturilor bancare primesc pensia în jurul datei de 12 a fiecărei luni. În luna iulie 2026 însă, calendarul ar putea suferi mici modificări.
În astfel de situații, atunci când intervin particularități legate de zilele lucrătoare, viramentele sunt efectuate fie în ziua lucrătoare anterioară, fie în prima zi lucrătoare următoare. Din acest motiv, există posibilitatea ca o parte dintre pensionari să își primească pensiile mai devreme decât de obicei, cel mai probabil pe data de 10 iulie 2026.
Totuși, data exactă la care banii ajung efectiv în cont poate varia de la o instituție bancară la alta. Unele bănci procesează transferurile mai rapid, în timp ce altele pot avea timpi diferiți de înregistrare a sumelor în conturile beneficiarilor.
Autoritățile recomandă pensionarilor să verifice periodic conturile bancare în intervalul anunțat și să urmărească eventualele notificări transmise de băncile la care au deschise conturile pentru încasarea pensiei.
Cum vor fi distribuite pensiile prin Poșta Română
În cazul pensionarilor care primesc drepturile bănești prin intermediul Poștei Române, procedura rămâne neschimbată. Distribuirea pensiilor începe, de regulă, în primele zile ale lunii și poate continua până în jurul datei de 15.
Poștașii livrează sumele direct la domiciliul beneficiarilor, conform programului stabilit de fiecare oficiu poștal. Din acest motiv, chiar dacă anumite pensii virate pe card ar putea ajunge mai devreme, cei care primesc banii prin intermediul poștei ar putea încasa sumele la datele obișnuite.
Sistemul funcționează după propriul calendar de distribuție, iar livrarea pensiilor depinde de organizarea fiecărui oficiu poștal și de traseele stabilite pentru distribuirea sumelor către pensionari.
Ce trebuie să facă pensionarii în cazul întârzierilor
În mod normal, plățile sunt efectuate conform calendarului stabilit. Cu toate acestea, pot apărea situații în care procesarea sumelor să fie influențată de factori externi.
Printre motivele care pot genera întârzieri sau modificări ale datelor de încasare se numără zilele nelucrătoare, procesarea bancară ori perioadele mai aglomerate din sistemul de plăți.
În cazul în care apar întârzieri considerate semnificative, pensionarii pot solicita informații suplimentare de la instituția bancară prin care primesc pensia sau se pot adresa Casei de Pensii pentru clarificări.
Autoritățile recomandă verificarea conturilor și informarea din surse oficiale înainte de a considera că există o problemă legată de plata drepturilor bănești.
Până când se aplică plata CASS pentru anumite pensii
Pe lângă informațiile privind plata pensiilor, rămâne în atenție și contribuția de asigurări sociale de sănătate aplicată anumitor categorii de pensionari.
În prezent, pensionarii care încasează venituri mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS doar pentru suma care depășește acest prag. Contribuția este de 10% din diferența rezultată.
Astfel, în cazul unei pensii de 4.000 de lei, contribuția este de 100 de lei. Pentru o pensie de 5.000 de lei, valoarea CASS ajunge la 200 de lei.
Există însă discuții privind eventuale modificări ale acestui sistem. Printre variantele analizate se află și posibilitatea ca toate pensiile să fie scutite de contribuția de asigurări sociale de sănătate, însă un asemenea scenariu este avut în vedere doar începând cu luna ianuarie a anului viitor.
Până atunci, regulile actuale privind reținerea CASS pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei rămân în vigoare.