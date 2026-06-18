Când vor fi plătite pensiile în iulie 2026. Pensionarii ar putea primi banii mai devreme

În astfel de situații, atunci când intervin particularități legate de zilele lucrătoare, viramentele sunt efectuate fie în ziua lucrătoare anterioară, fie în prima zi lucrătoare următoare. Din acest motiv, există posibilitatea ca o parte dintre pensionari să își primească pensiile mai devreme decât de obicei, cel mai probabil pe data de 10 iulie 2026.

Totuși, data exactă la care banii ajung efectiv în cont poate varia de la o instituție bancară la alta. Unele bănci procesează transferurile mai rapid, în timp ce altele pot avea timpi diferiți de înregistrare a sumelor în conturile beneficiarilor.

Autoritățile recomandă pensionarilor să verifice periodic conturile bancare în intervalul anunțat și să urmărească eventualele notificări transmise de băncile la care au deschise conturile pentru încasarea pensiei.

Cum vor fi distribuite pensiile prin Poșta Română

În cazul pensionarilor care primesc drepturile bănești prin intermediul Poștei Române, procedura rămâne neschimbată. Distribuirea pensiilor începe, de regulă, în primele zile ale lunii și poate continua până în jurul datei de 15.

Poștașii livrează sumele direct la domiciliul beneficiarilor, conform programului stabilit de fiecare oficiu poștal. Din acest motiv, chiar dacă anumite pensii virate pe card ar putea ajunge mai devreme, cei care primesc banii prin intermediul poștei ar putea încasa sumele la datele obișnuite.

Sistemul funcționează după propriul calendar de distribuție, iar livrarea pensiilor depinde de organizarea fiecărui oficiu poștal și de traseele stabilite pentru distribuirea sumelor către pensionari.

Ce trebuie să facă pensionarii în cazul întârzierilor

În mod normal, plățile sunt efectuate conform calendarului stabilit. Cu toate acestea, pot apărea situații în care procesarea sumelor să fie influențată de factori externi.