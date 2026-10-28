„Păsările”, filmul lui Alfred Hitchcock, devine un serial HBO cu Sarah Snook în rolul principal

Sarah Snook va interpreta o mamă prinsă într-un mister din trecut

Sarah Snook o va interpreta pe Myra Massey, protagonista noii adaptări. Povestea o urmărește după o dispută dificilă privind custodia copilului, când se întoarce acasă împreună cu fiica sa. În acest context, Myra începe să cerceteze în secret dispariția unei prietene din copilărie.

Investigația capătă o turnură neașteptată odată cu apariția unor atacuri misterioase ale păsărilor. Aceste incidente nu vor constitui singura sursă de suspans: serialul va introduce și o intrigă polițistă, în care o crimă și un posibil ucigaș aflat în libertate se leagă de evenimentele neobișnuite.

Spre deosebire de filmul original, care construia tensiunea în jurul unor atacuri inexplicabile ale păsărilor asupra oamenilor, serialul va avea mai multe episoade pentru a dezvolta misterul și povestea personajului principal.

Tom Spezialy și David Heyman dezvoltă noua adaptare HBO

Tom Spezialy, producător executiv al serialului „The Leftovers”, va scrie scenariul episodului-pilot. David Heyman, producător executiv al viitoarei serii „Harry Potter”, este implicat la rândul său în proiect.

Adaptarea va păstra punctul de plecare al nuvelei lui Daphne du Maurier, însă va adăuga elemente concepute pentru formatul de televiziune. Printre acestea se numără ancheta privind dispariția din trecut, povestea de familie a protagonistei și intriga criminală care se desfășoară în paralel cu atacurile păsărilor.

Potrivit publicației The A.V. Club, care citează informații publicate de Deadline, aceste elemente vor extinde materialul original într-o poveste desfășurată pe parcursul mai multor episoade. Deocamdată, informațiile disponibile se concentrează asupra dezvoltării proiectului și a echipei creative.

Filmul lui Hitchcock a avut parte de puține încercări de relansare

Lansat în 1963, „Păsările” este unul dintre filmele cunoscute ale lui Alfred Hitchcock. Producția urmărește o comunitate confruntată cu atacuri inexplicabile ale păsărilor, care devin tot mai agresive. Filmul s-a remarcat prin modul în care construiește suspansul fără să ofere o explicație definitivă pentru comportamentul acestora.