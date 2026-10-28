„Păsările”, filmul lui Alfred Hitchcock, devine un serial HBO cu Sarah Snook în rolul principal
Filmul „Păsările”, regizat de Alfred Hitchcock în 1963, va avea o nouă adaptare, de această dată sub forma unui serial limitat dezvoltat de HBO. Producția o va avea în rolul principal pe Sarah Snook, cunoscută din serialul „Succession”, și va porni de la nuvela omonimă scrisă de Daphne du Maurier, dar va introduce personaje și fire narative noi.
Noua versiune va muta povestea într-un context contemporan și va combina atacurile misterioase ale păsărilor cu o anchetă legată de dispariția unei prietene din copilărie și cu un caz de crimă. Scenariul episodului-pilot este semnat de Tom Spezialy, iar David Heyman se numără printre producătorii implicați în proiect, scrie AVClub.
Sarah Snook va interpreta o mamă prinsă într-un mister din trecut
Sarah Snook o va interpreta pe Myra Massey, protagonista noii adaptări. Povestea o urmărește după o dispută dificilă privind custodia copilului, când se întoarce acasă împreună cu fiica sa. În acest context, Myra începe să cerceteze în secret dispariția unei prietene din copilărie.
Investigația capătă o turnură neașteptată odată cu apariția unor atacuri misterioase ale păsărilor. Aceste incidente nu vor constitui singura sursă de suspans: serialul va introduce și o intrigă polițistă, în care o crimă și un posibil ucigaș aflat în libertate se leagă de evenimentele neobișnuite.
Spre deosebire de filmul original, care construia tensiunea în jurul unor atacuri inexplicabile ale păsărilor asupra oamenilor, serialul va avea mai multe episoade pentru a dezvolta misterul și povestea personajului principal.
Tom Spezialy și David Heyman dezvoltă noua adaptare HBO
Tom Spezialy, producător executiv al serialului „The Leftovers”, va scrie scenariul episodului-pilot. David Heyman, producător executiv al viitoarei serii „Harry Potter”, este implicat la rândul său în proiect.
Adaptarea va păstra punctul de plecare al nuvelei lui Daphne du Maurier, însă va adăuga elemente concepute pentru formatul de televiziune. Printre acestea se numără ancheta privind dispariția din trecut, povestea de familie a protagonistei și intriga criminală care se desfășoară în paralel cu atacurile păsărilor.
Potrivit publicației The A.V. Club, care citează informații publicate de Deadline, aceste elemente vor extinde materialul original într-o poveste desfășurată pe parcursul mai multor episoade. Deocamdată, informațiile disponibile se concentrează asupra dezvoltării proiectului și a echipei creative.
Filmul lui Hitchcock a avut parte de puține încercări de relansare
Lansat în 1963, „Păsările” este unul dintre filmele cunoscute ale lui Alfred Hitchcock. Producția urmărește o comunitate confruntată cu atacuri inexplicabile ale păsărilor, care devin tot mai agresive. Filmul s-a remarcat prin modul în care construiește suspansul fără să ofere o explicație definitivă pentru comportamentul acestora.
Povestea a avut o continuare realizată pentru televiziune, „The Birds II: Land’s End”, lansată în 1994. Alte încercări de a readuce materialul pe ecran nu au ajuns la finalizare. Regizorul Martin Campbell a fost asociat cu un proiect de remake în care ar fi urmat să joace Naomi Watts, însă filmul nu s-a concretizat. În 2017, a existat și o tentativă de adaptare pentru BBC, care nu a avansat până la producție.
Noua versiune HBO propune o abordare diferită, bazată pe dezvoltarea unui mister de durată și pe introducerea unor personaje noi. Rămâne de văzut cum va combina serialul atmosfera de groază a poveștii originale cu intriga polițistă și cu povestea personală a protagonistei.