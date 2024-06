10 filme regizate de Alfred Hitchcock pe care trebuie sa le vezi. Maestrul Suspansului a făcut istorie la Hollywood

Alfred Hitchcock nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind considerat unul dintre cei mai buni și talentați regizori din istoria cinematografiei mondiale. Supranumit Maestrul Suspansului, el a avut o carieră prolifică, regizând peste 50 de pelicule. Stilul său unic și abordarea inovatoare în ceea ce privește suspansul și psihologia personajelor au influențat generații întregi de regizori și cinefili. Iată o selecție de zece filme regizate de Hitchcock pe care nu trebuie să le ratezi.

Psycho (1960)

”Psycho” este un film de groază și un thriller psihologic regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1960. Adaptat după romanul omonim scris de Robert Bloch, filmul a devenit unul dintre cele mai iconice și influente filme din istoria cinematografiei.

Cel mai celebru film al Maestrului Suspansului este cunoscut pentru abordarea sa revoluționară a genului horror, pentru utilizarea suspansului și pentru impactul cultural durabil.

Acțiunea urmărește povestea lui Marion Crane (interpretată de Janet Leigh), o secretară care fură 40.000 de dolari de la angajatorul său și fuge cu banii.

Ea se oprește la un motel izolat, condus de un tânăr timid și misterios, Norman Bates (interpretat de Anthony Perkins). În timp ce Marion se cazează la motel, o serie de evenimente tulburătoare și înfricoșătoare încep să se desfășoare.

Într-o scenă celebră, Marion este ucisă brutal în duș de o siluetă misterioasă. Investigația dispariției ei este condusă de sora ei, Lila Crane (interpretată de Vera Miles), și de iubitul ei, Sam Loomis (interpretat de John Gavin).

Pe măsură ce ei se apropie de adevăr, se dezvăluie secrete șocante despre Norman și relația sa bizară cu mama sa. Proprietarul hotelului suferă de tulburări psihice grave, iar finalul peliculei este unul cu adevărat inedit.

Rear Window (1954)

”Rear Window” este un film de suspans și mister regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1954, bazat pe nuvela ”It Had to Be Murder” scrisă de Cornell Woolrich.

Pelicula este renumită pentru stilul său inovator, pentru explorarea voyeurismului și a moralității. Este considerat unul dintre cele mai bune filme ale lui Hitchcock și un punct de referință în istoria cinematografiei, fiind nominalizat la patru Premii Oscar.

Acțiunea îl urmărește pe L.B. ”Jeff” Jefferies (interpretat de James Stewart), un fotograf profesionist care este imobilizat într-un scaun cu rotile, după ce a suferit un teribil accident.

Pentru a-și petrece timpul în apartamentul său din Greenwich Village, New York, Jeff începe să observe vecinii din clădirile adiacente, prin fereastra din spate a apartamentului său.

Pe măsură ce îi privește, el începe să-l suspecteze pe vecinul său Lars Thorwald (interpretat de Raymond Burr) că și-ar fi ucis soția.

Jeff împărtășește suspiciunile sale cu iubita lui, Lisa Fremont (interpretată de Grace Kelly), și cu asistenta sa, Stella (interpretată de Thelma Ritter).

Pe măsură ce ancheta lor neoficială avansează, suspansul și tensiunea cresc, culminând într-un final dramatic în care adevărul este dezvăluit.

Vertigo (1958)

„Vertigo” este un film de mister și thriller psihologic regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1958 și adaptat după romanul francez „D’entre les morts” scris de Pierre Boileau și Thomas Narcejac.

Este considerat una dintre capodoperele lui Hitchcock și unul dintre cele mai mari filme din istoria cinematografiei. Este cunoscut pentru povestea sa complexă, temele psihologice și inovarea tehnică.

Acțiunea îl urmărește pe Scottie Ferguson (interpretat de James Stewart), un fost detectiv din San Francisco care se retrage din activitate din cauza unei frici paralizante de înălțimi (acrofobie) și a vertijului.

Vezi și: 10 filme cu Morgan Freeman pe care trebuie să le vezi. Vocea sa inconfundabilă a făcut istorie la Hollywood

Un vechi coleg de școală, Gavin Elster (interpretat de Tom Helmore), îl angajează pe Scottie pentru a urmări comportamentul bizar al soției sale, Madeleine (interpretată de Kim Novak), despre care crede că este posedată de spiritul unei strămoașe.

Pe măsură ce Scottie o urmărește pe Madeleine, el devine din ce în ce mai obsedat de ea. Investigația îl conduce la evenimente dramatice, culminând cu moartea aparentă a Madeleinei, care se sinucide aruncându-se de pe un turn. Scottie, incapabil să o salveze din cauza fricii sale de înălțimi, rămâne traumatizat.

După o perioadă de recuperare într-un sanatoriu, Scottie o întâlnește pe Judy Barton (tot interpretată de Kim Novak), o femeie care seamănă izbitor cu Madeleine.

Pe măsură ce Scottie încearcă să o transforme pe Judy în imaginea perfectă a Madeleinei, adevăruri tulburătoare ies la iveală, dezvăluind un plan sinistru de înșelăciune și crimă.

North by Northwest (1959)

„North by Northwest” este un film de acțiune, aventură și thriller regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1959. Scris de Ernest Lehman, filmul este adesea considerat unul dintre cele mai bune filme de suspans realizate vreodată.

Pelicula este apreciată pentru povestea sa captivantă, secvențele de acțiune memorabile și performanțele actoricești excelente.

Acțiunea urmărește povestea lui Roger Thornhill (interpretat de Cary Grant), un director de publicitate din New York, care este confundat cu un agent guvernamental numit George Kaplan.

În urma acestei greșeli de identitate, Roger este prins într-o conspirație periculoasă care îl poartă prin întreaga țară, fiind urmărit de agenți străini conduși de Phillip Vandamm (interpretat de James Mason).

Pe parcursul filmului, Roger întâlnește și se îndrăgostește de Eve Kendall (interpretată de Eva Marie Saint), o femeie misterioasă care are legături cu Vandamm.

Împreună, ei încearcă să descopere adevărul și să se salveze de pericolul iminent. Punctele culminante ale filmului includ secvențe iconice precum scena din câmpul de porumb cu avionul care îl atacă pe Roger și finalul dramatic pe sculpturile monumentale de la Mount Rushmore.

The Birds (1963)

„The Birds” este un thriller horror psihologic regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1963, inspirat de o nuvelă scrisă de Daphne du Maurier și de un incident produs în viața reală.

Filmul este faimos pentru abordarea sa inovatoare a genului horror și pentru modul în care creează o atmosferă de tensiune și groază. ”The Birds” rămâne un clasic al cinematografiei și un exemplu strălucit al măiestriei regizorale a lui Hitchcock.

Povestea începe când Melanie Daniels (interpretată de Tippi Hedren), o tânără socialită din San Francisco, întâlnește un avocat numit Mitch Brenner (interpretat de Rod Taylor) într-un magazin de animale.

Fascinată de el, Melanie decide să-l urmărească până în orașul său natal, Bodega Bay, pentru a-i face o surpriză.

La scurt timp după sosirea sa în Bodega Bay, Melanie este atacată de un pescăruș. Acesta este doar începutul unui comportament inexplicabil și violent din partea păsărilor din zonă.

Pe măsură ce atacurile devin tot mai frecvente și mai violente, locuitorii orașului sunt prinși într-un coșmar terifiant, luptându-se pentru supraviețuire împotriva unui inamic neașteptat și implacabil.

Rebecca (1940)

”Rebecca” este un film gotic de suspans regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1940. Acesta este primul film american al lui Hitchcock și a fost produs de David O. Selznick.

Filmul este bazat pe romanul omonim scris de Daphne du Maurier și este notabil pentru atmosfera sa misterioasă și povestea captivantă. A câștigat Premiul Oscar pentru ”cel mai bun film” și a devenit un clasic al cinematografiei.

Povestea se învârte în jurul unei tinere femei, interpretată de Joan Fontaine, care se căsătorește cu aristocratul englez Maxim de Winter (interpretat de Laurence Olivier).

După luna de miere, tânăra mireasă se mută la reședința impunătoare a soțului ei, Manderley. Acolo, ea se confruntă cu umbra persistentă a primei soții a lui Maxim, Rebecca, a cărei moarte tragică și misterioasă încă domină atmosfera casei.

Noulă Doamnă de Winter se simte mereu comparată cu Rebecca, iar prezența apăsătoare a menajerei, doamna Danvers (interpretată de Judith Anderson), amplifică tensiunea.

Doamna Danvers idolatrizează memoria Rebeccăi și face tot posibilul pentru a o intimida pe noua soție. Pe măsură ce povestea se desfășoară, adevăruri tulburătoare despre viața și moartea Rebeccăi ies la iveală, culminând într-un final dramatic.

Vezi și: 10 filme cu Sharon Stone pe care trebuie să le vezi. Actrița e renumită pentru senzualitatea ei debordantă

To Catch a Thief (1955)

„To Catch a Thief” este un film de mister și romantism regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1955. Este bazat pe romanul omonim scris de David Dodge.

Filmul este remarcabil pentru combinația sa de stil, glamour și suspans, toate amplasate pe fundalul pitoreascăi Riviere Franceze. Iată o privire detaliată asupra acestui film clasic.

Filmul îl are în centru pe John Robie (interpretat de Cary Grant), un fost hoț de bijuterii cunoscut sub porecla de „Pisica”. Robie, retras acum din activitate, trăiește liniștit pe Riviera Franceză.

Totuși, o serie de jafuri care imită stilul său îl pun în atenția autorităților, forțându-l să demonstreze că este nevinovat.

Pentru a prinde adevăratul hoț și a-și dovedi nevinovăția, Robie decide să investigheze pe cont propriu. În acest proces, el o întâlnește pe Frances Stevens (interpretată de Grace Kelly), o tânără americană bogată, care se află în vacanță cu mama sa.

Frances devine rapid atrasă de Robie și, de asemenea, este interesată de misterul jafului. Pe măsură ce povestea se desfășoară, relația dintre Robie și Frances evoluează, iar suspiciunile și tensiunile cresc pe măsură ce se apropie de dezvăluirea adevăratului hoț.

Spellbound (1945)

„Spellbound” este un thriller psihologic regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1945. Este renumit pentru colaborarea sa cu pictorul suprarealist Salvador Dalí pentru redarea incredibilă a secvențele de vise și pentru interpretările remarcabile ale actorilor Ingrid Bergman și Gregory Peck.

Filmul explorează subiectul amneziei, al identității false și al interpretării viselor într-un mod inovator și captivant.

Povestea urmărește viața unei tinere psihanaliste, dr. Constance Petersen (interpretată de Ingrid Bergman), care se îndrăgostește de noul director al spitalului său, dr. Anthony Edwardes (interpretat de Gregory Peck).

Cu toate acestea, Constance descoperă curând că Edwardes nu este cine pare a fi și că suferă de amnezie, fiind acuzat că a ucis un fost pacient.

Pe măsură ce Constance încearcă să își ajute colegul și să dezlege misterul trecutului său, ea este atrasă într-o rețea de conspirație și de secrete întunecate.

Căutarea adevărului o duce într-o călătorie periculoasă și fascinantă, în care trebuie să se confrunte cu propriile frici și incertitudini.

Notorious (1946)

„Notorious” este un thriller romantic regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1946. Este considerat unul dintre cele mai mari proiecte ale lui Hitchcock și unul dintre cele mai bune filme ale anilor ’40.

Cu o distribuție de excepție și o poveste captivantă, „Notorious” este renumit pentru tensiunea sa emoțională și pentru explorarea subtilă a temelor complexe.

Povestea filmului „Notorious” urmărește o agentă FBI, Alicia Huberman (interpretată de Ingrid Bergman), care este recrutată să se infiltreze într-o organizație nazistă din Brazilia, condusă de Alexander Sebastian (interpretat de Claude Rains).

Ajutată de un agent secret american, Devlin (interpretat de Cary Grant), Alicia își asumă o identitate falsă pentru a-și îndeplini misiunea.

Pe măsură ce investigația avansează, relația dintre Alicia și Devlin se complică, iar trecutul tumultuos al lui Alicia începe să își facă simțită prezența.

Între Devlin și Alicia se înfiripă o poveste de dragoste interzisă, iar situația devine și mai periculoasă pe măsură ce Devlin este forțat să își pună la încercare loialitatea față de guvern și sentimentele sale pentru Alicia.

Vezi și: 10 filme cu Helen Hunt pe care trebuie sa le vezi. Una dintre cele mai talentate actrițe de la Hollywood

Dial M for Murder (1954)

”Dial M for Murder” este un thriller psihologic și film noir regizat de Alfred Hitchcock, lansat în 1954. Adaptat după piesa de teatru omonimă a lui Frederick Knott, filmul este renumit pentru suspansul său palpitant, pentru construcția narativă ingenioasă și pentru regia remarcabilă a lui Hitchcock.

Acțiunea urmărește planul elaborat al fostului tenisman Tony Wendice (interpretat de Ray Milland) de a-și omorî soția, Margot (interpretată de Grace Kelly), pentru a moșteni averea ei.

Tony își șantajează un fost coleg de facultate, Lesgate (interpretat de Anthony Dawson), pentru a comite crima în schimbul unei sume mari de bani.

Planul protagonistului se complică în urma apariției unor evenimente neprevăzute și de intervenția neașteptată a detectivului Inspector Hubbard (interpretat de John Williams).

Pe măsură ce intrigile se desfășoară și planurile se dezvăluie, suspansul crește, iar adevărul este descoperit într-un final tensionat.