Mașina electrică pe trei roți care nu a mai ajuns în producție apare la vânzare pentru 8.500 de euro

Promisiunea unei electrice populare s-a oprit la prototip

SONDORS EV a atras atenția la Salonul Auto de la Los Angeles din 2017 cu o formulă neobișnuită: trei roți, trei locuri și un preț de producție promis de aproximativ 8.500 de euro. Compania vorbea despre versiuni cu autonomii de 120, 240 și 320 de kilometri, iar accelerația de la 0 la 97 km/h urma să dureze între cinci și opt secunde.

În 2018 au fost acceptate rezervări de aproximativ 85 de euro, iar producția era anunțată pentru 2019. Aceasta nu a început niciodată. SONDORS a continuat ulterior cu biciclete și alte proiecte, dar compania a ajuns în faliment, iar automobilul a rămas o promisiune din perioada în care numeroase startupuri încercau să repete ascensiunea Tesla.

Prototipul actual ar fi singurul exemplar conceptual, deși informațiile istorice indicau la momentul prezentării un cost apropiat de 850.000 de euro. Diferența dintre estimări arată cât de greu este de verificat investiția reală într-un proiect care nu a intrat în producție.

Un preț mic poate ascunde o restaurare imposibilă

Pentru un colecționar, vehiculul poate fi atractiv prin raritate și prin poveste. Pentru cineva care vrea să îl pună în mișcare, provocările sunt enorme. Componentele pot fi unicat, documentația poate lipsi, bateria poate fi degradată, iar sistemele electrice nu au beneficiat de validarea unei mașini de serie.

Omologarea în România ar fi un obstacol separat. Un vehicul cu trei roți poate intra într-o categorie diferită de autoturisme, însă tot trebuie să respecte cerințe privind frânarea, iluminarea, structura și identificarea. Faptul că arată ca o mașină nu îi oferă automat dreptul de a primi numere de înmatriculare.

Dacă te tentează asemenea prototipuri, tratează achiziția ca pe un proiect expozițional. Cere documente de proveniență, verifică proprietatea intelectuală și calculează transportul și depozitarea. Cei aproximativ 8.500 de euro sunt doar biletul de intrare. Restaurarea poate costa mai mult decât o electrică funcțională și s-ar putea să nu transforme niciodată piesa într-un vehicul legal pentru stradă.