Oraşul din România care a uimit străinii. A primit „Oscarul turismului” în 2026, însă prea puţini români vin aici
Municipiul Iași se pregătește să primească o recunoaștere internațională de prestigiu în domeniul turismului. Orașul din nord-estul României va fi distins cu Trofeul „Mărul de Aur” 2026, acordat de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (FIJET). Considerat echivalentul premiului Oscar în industria turismului, trofeul recompensează destinațiile care s-au remarcat prin promovarea și dezvoltarea ofertei turistice.
Ceremonia de decernare va avea loc la Palatul Culturii
Premiul va fi înmânat oficial pe 20 iunie, în cadrul unei ceremonii organizate în Sala Voievozilor din Palatul Culturii din Iași. La eveniment vor participa reprezentanții conducerii FIJET, organizația care acordă anual această distincție unor destinații considerate relevante pe plan internațional.
Trofeul este oferit municipiului Iași ca o recunoaștere a eforturilor depuse pentru promovarea și dezvoltarea turismului local. Distincția vine într-un moment în care orașul atrage un interes tot mai mare atât din partea turiștilor români, cât și a celor din afara țării.
Creșterea vizibilității Iașului este susținută de numărul tot mai mare de aprecieri favorabile primite de destinație, dar și de includerea sa în diverse clasamente și analize de specialitate dedicate turismului.
Un premiu cu tradiție internațională
„Mărul de Aur”, cunoscut și sub denumirile „Pomme d’Or” sau „Golden Apple”, este una dintre cele mai importante distincții internaționale din industria turismului.
Trofeul a fost instituit în anul 1970, iar de atunci FIJET a acordat 73 de astfel de premii unor destinații din întreaga lume. În România, înaintea Iașului, alte șase destinații au primit această recunoaștere: Bucovina, Delta Dunării, Mărginimea Sibiului, Târgu Jiu, Oradea și Timișoara.
Federația care acordă premiul este una dintre cele mai vechi organizații internaționale dedicate jurnaliștilor și scriitorilor de turism. FIJET a fost fondată la Paris, pe 2 decembrie 1954, sub numele de „Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme”.
Organizația a fost creată la inițiativa unor autori de turism din Franța și Belgia, cărora li s-au alăturat ulterior jurnaliști și scriitori de profil din Grecia, Italia și Luxemburg. În prezent, federația reunește peste 30 de asociații naționale afiliate, printre care se numără și Clubul Presei de Turism – FIJET România.
Patrimoniul și cultura, printre punctele forte ale Iașului
Recunoașterea primită de Iași este strâns legată de patrimoniul cultural și istoric al orașului. Într-un spațiu relativ compact, municipiul reunește unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale României.
Printre acestea se află Palatul Culturii, considerat simbolul orașului, dar și Ansamblul Mitropolitan, asociat frecvent cu imaginea Iașului drept „Ierusalim al Moldovei”.
De asemenea, un loc important în identitatea culturală a orașului îl ocupă Bojdeuca lui Ion Creangă, unul dintre cele mai reprezentative repere ale memoriei literare românești.
Oferta culturală este completată de evenimente organizate constant în oraș. Festivalul FILIT aduce anual la Iași sute de profesioniști ai cărții din România și din străinătate, de la scriitori și traducători până la editori și jurnaliști culturali.
În același timp, Palatul Culturii găzduiește patru muzee de talie națională, contribuind la consolidarea profilului cultural al orașului.
Pe lângă patrimoniul istoric și cultural, municipiul încearcă să își extindă atractivitatea și prin proiecte care depășesc conceptul clasic de city-break. Printre acestea se numără și evenimente precum Sărbătoarea Diasporei, care completează calendarul local și contribuie la promovarea orașului.