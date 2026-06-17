Oraşul din România care a uimit străinii. A primit „Oscarul turismului” în 2026, însă prea puţini români vin aici

Trofeul este oferit municipiului Iași ca o recunoaștere a eforturilor depuse pentru promovarea și dezvoltarea turismului local. Distincția vine într-un moment în care orașul atrage un interes tot mai mare atât din partea turiștilor români, cât și a celor din afara țării.

Creșterea vizibilității Iașului este susținută de numărul tot mai mare de aprecieri favorabile primite de destinație, dar și de includerea sa în diverse clasamente și analize de specialitate dedicate turismului.

Un premiu cu tradiție internațională

„Mărul de Aur”, cunoscut și sub denumirile „Pomme d’Or” sau „Golden Apple”, este una dintre cele mai importante distincții internaționale din industria turismului.

Trofeul a fost instituit în anul 1970, iar de atunci FIJET a acordat 73 de astfel de premii unor destinații din întreaga lume. În România, înaintea Iașului, alte șase destinații au primit această recunoaștere: Bucovina, Delta Dunării, Mărginimea Sibiului, Târgu Jiu, Oradea și Timișoara.

Federația care acordă premiul este una dintre cele mai vechi organizații internaționale dedicate jurnaliștilor și scriitorilor de turism. FIJET a fost fondată la Paris, pe 2 decembrie 1954, sub numele de „Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme”.

Organizația a fost creată la inițiativa unor autori de turism din Franța și Belgia, cărora li s-au alăturat ulterior jurnaliști și scriitori de profil din Grecia, Italia și Luxemburg. În prezent, federația reunește peste 30 de asociații naționale afiliate, printre care se numără și Clubul Presei de Turism – FIJET România.

Patrimoniul și cultura, printre punctele forte ale Iașului

Recunoașterea primită de Iași este strâns legată de patrimoniul cultural și istoric al orașului. Într-un spațiu relativ compact, municipiul reunește unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale României.