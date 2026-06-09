Ce cheltuieli ai la o nuntă în 2026 ca mire. Tabel cu detaliile de care trebuie să ţii cont pentru a nu ieşi pe minus

„Am avut nunta recent (Iași) și am ținut cont de toate cheltuielile (~20k euro).”

Printre principalele cheltuieli se numără localul, care a costat 52.000 de lei, precum și serviciile esențiale pentru desfășurarea evenimentului.

Lista detaliată include:

Foto-video: 8.700 lei

DJ: 8.700 lei

Cocktail bar: 7.100 lei

Verighete: 6.100 lei

Prăjituri (local): 5.000 lei

Costum mire: 4.500 lei

Rochie mireasă: 3.900 lei

Meniu pentru invitați și costuri suplimentare

Prețul unui meniu a fost de 550 de lei, iar la eveniment au participat 90 de adulți și 9 copii.

„550 lei / meniu Invitații noștri: 90 adulți + 9 copii (la copii ori nu plăteam meniul, ori plăteam 50% în funcție de vârstă).”

Mirele a precizat, de asemenea, că au fost achitate meniuri și pentru echipa care a asigurat serviciile evenimentului.

„5 staff (foto-video, DJ, băieții de la cocktail bar) – am plătit meniuri și pentru ei.”

Cât au primit din darul de nuntă

După încheierea evenimentului, suma totală primită de la invitați a fost de 142.500 de lei, echivalentul a aproximativ 28.000 de euro.

„Bani primiți de la invitați: 142.500 lei (~28.000 euro).”

Discuțiile din comentarii au vizat inclusiv contribuția părinților și a nașilor la darul total.

„Din darul total (142.000 lei), aproximativ 25% a fost de la părinți + nași.”

După achitarea tuturor cheltuielilor, mirele a calculat că a rămas cu aproximativ 39.000 de lei.