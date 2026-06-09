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Ce cheltuieli ai la o nuntă în 2026 ca mire. Tabel cu detaliile de care trebuie să ţii cont pentru a nu ieşi pe minus

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Ce cheltuieli ai la o nuntă în 2026 ca mire. Tabel cu detaliile de care trebuie să ţii cont pentru a nu ieşi pe minus
Foto: Profimedia

Costurile unei nunți continuă să fie un subiect intens dezbătut, mai ales în contextul în care prețurile serviciilor pentru astfel de evenimente variază semnificativ în funcție de oraș și de alegerile mirilor. O postare publicată pe Reddit de un mire din Iași a atras atenția utilizatorilor după ce acesta a detaliat toate cheltuielile, dar și suma primită de la invitați și banii rămași la finalul evenimentului.

Cuprins
  1. Cheltuieli totale de aproximativ 20.000 de euro
  2. Meniu pentru invitați și costuri suplimentare
  3. Cât au primit din darul de nuntă
  4. Discuții despre diferențele de preț între orașe

Cheltuieli totale de aproximativ 20.000 de euro

Mirele a explicat că a ținut evidența tuturor costurilor și că suma totală investită în organizarea nunții s-a ridicat la aproximativ 20.000 de euro.

„Am avut nunta recent (Iași) și am ținut cont de toate cheltuielile (~20k euro).”

Printre principalele cheltuieli se numără localul, care a costat 52.000 de lei, precum și serviciile esențiale pentru desfășurarea evenimentului.

Lista detaliată include:

  • Foto-video: 8.700 lei
  • DJ: 8.700 lei
  • Cocktail bar: 7.100 lei
  • Verighete: 6.100 lei
  • Prăjituri (local): 5.000 lei
  • Costum mire: 4.500 lei
  • Rochie mireasă: 3.900 lei
Foto - Reddit

Foto – Reddit

Meniu pentru invitați și costuri suplimentare

Prețul unui meniu a fost de 550 de lei, iar la eveniment au participat 90 de adulți și 9 copii.

„550 lei / meniu

Invitații noștri: 90 adulți + 9 copii (la copii ori nu plăteam meniul, ori plăteam 50% în funcție de vârstă).”

Mirele a precizat, de asemenea, că au fost achitate meniuri și pentru echipa care a asigurat serviciile evenimentului.

„5 staff (foto-video, DJ, băieții de la cocktail bar) – am plătit meniuri și pentru ei.”

Cât au primit din darul de nuntă

După încheierea evenimentului, suma totală primită de la invitați a fost de 142.500 de lei, echivalentul a aproximativ 28.000 de euro.

„Bani primiți de la invitați: 142.500 lei (~28.000 euro).”

Discuțiile din comentarii au vizat inclusiv contribuția părinților și a nașilor la darul total.

„Din darul total (142.000 lei), aproximativ 25% a fost de la părinți + nași.”

După achitarea tuturor cheltuielilor, mirele a calculat că a rămas cu aproximativ 39.000 de lei.

„Bani rămași: ~39.000 lei (~7.700 euro). Sper să vă fie de folos sau de interes!”

Discuții despre diferențele de preț între orașe

Postarea a generat numeroase reacții, mai ales în contextul diferențelor de preț dintre orașe.

Un utilizator a comparat costurile din Iași cu cele din Timișoara:

„Noi am ales o sală de nuntă în Timișoara, unde meniul a costat 76 de euro (cu tot cu băuturi, aranjamente, schelă de lumini, camera mirilor și sonorizare). Am mai avut și alte locații unde prețurile erau între 80 și 85 de euro. Sunt șocat că la Iași aveți 110 euro meniul.”

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