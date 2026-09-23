Orașele mici din România se golesc, unele sunt deja „falimentare”. Resursa care poate schimba soarta localităților

„Pentru ce se bat orașele mici? În principal pentru un lucru: capital uman. Pierd oameni, s-a terminat”, a explicat profesorul în cadrul unui forum economic organizat la Darabani, în județul Botoșani.

Capitalul uman înseamnă, pe înțelesul tuturor, populația care poate susține dezvoltarea unei comunități: tineri, angajați, antreprenori, specialiști, familii cu copii și oameni care pot crea sau ocupa locuri de muncă.

Un oraș poate avea drumuri renovate și clădiri reabilitate, dar dacă tinerii pleacă după terminarea liceului sau facultății și nu se mai întorc, baza sa economică și demografică se reduce permanent.

Cum au ajuns unele orașe să piardă jumătate din populație

România are aproximativ 280 de orașe mici, foarte mici și mijlocii, multe dezvoltate puternic în perioada comunistă în jurul unei singure activități economice. Problemele au devenit evidente după 1990. Minele și marile întreprinderi s-au închis sau și-au redus activitatea, iar localitățile dependente aproape integral de acestea au pierdut rapid locuri de muncă.

Bălan, din Harghita, este un exemplu relevant. După declinul exploatării cuprului, populația orașului s-a redus cu peste jumătate față de perioada sa de dezvoltare industrială.

Fenomenul poate fi observat și în Valea Jiului, în orașe precum Aninoasa, Uricani, Lupeni sau Vulcan. Alte localități, precum Moldova Nouă sau Zimnicea, au resimțit puternic dispariția industriei și reducerea oportunităților economice.

În nord-estul țării, orașe precum Darabani, Săveni sau Dorohoi au pierdut, la rândul lor, numeroși tineri prin migrația către marile centre universitare și către străinătate.

Nu trebuie convinși doar tinerii să rămână

Strategia nu poate fi redusă însă la mesajul „tinerii trebuie să rămână acasă”, spune Călin Hințea. Mobilitatea actuală face aproape imposibilă o asemenea abordare.