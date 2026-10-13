Ai lucrat după pensionare încă cinci ani. Cu cât îți poate crește pensia după recalculare

Dacă venitul tău asigurat este egal cu acest reper în fiecare lună, obții un punctaj lunar de 1. Punctajul anual se calculează prin împărțirea sumei punctajelor lunare la 12, astfel că un an complet lucrat în aceste condiții aduce un punct anual.

În precizările CNPP pentru anul 2026, valoarea punctului de referință este de 81 lei. Prin urmare, cinci puncte contributive suplimentare înseamnă aproximativ 405 lei în plus la pensia lunară, înainte de eventualele rețineri fiscale.

Calculul trebuie făcut separat pentru lunile și anii efectiv lucrați. Un salariu brut rămas neschimbat timp de cinci ani nu produce neapărat același punctaj în fiecare an, deoarece și reperul salarial folosit la calcul se modifică.

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Exemple de majorări după cinci ani de muncă

Dacă venitul asigurat a reprezentat, în fiecare lună din cei cinci ani compleți, jumătate din reperul salarial aplicabil, punctajul suplimentar total ar fi de 2,5 puncte. Înmulțit cu valoarea de 81 lei, acesta indică o majorare orientativă de 202,50 lei pe lună, înaintea regulilor de întregire a cuantumului pensiei.

Dacă venitul a fost de 1,5 ori reperul salarial în fiecare lună, cei cinci ani ar aduce 7,5 puncte. În acest exemplu, creșterea calculată ar fi de aproximativ 607,50 lei lunar.

Aceste exemple presupun contribuții pentru întreaga perioadă, în condiții normale de muncă, și că anii respectivi nu au fost deja valorificați. Dacă ai cerut recalcularea anual, punctele adăugate anterior sunt deja incluse în pensie și nu se acordă încă o dată.