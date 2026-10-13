Ai lucrat după pensionare încă cinci ani. Cu cât îți poate crește pensia după recalculare
Cinci ani lucrați după pensionare pot aduce, într-un exemplu orientativ, o majorare de aproximativ 405 lei pe lună dacă veniturile asigurate au fost egale cu salariul mediu brut folosit la calculul punctajului în fiecare perioadă. Suma nu este însă fixă pentru toți pensionarii. Salariile mai mici sau mai mari schimbă rezultatul. Pentru pensionarii pentru limită de vârstă, contribuțiile din această perioadă pot fi valorificate printr-o cerere de recalculare.
Cum se calculează banii pentru cei cinci ani
La calcul contează venitul brut pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale, nu salariul net încasat. Punctajul lunar rezultă din raportarea acestui venit la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aplicabil perioadei respective.
Dacă venitul tău asigurat este egal cu acest reper în fiecare lună, obții un punctaj lunar de 1. Punctajul anual se calculează prin împărțirea sumei punctajelor lunare la 12, astfel că un an complet lucrat în aceste condiții aduce un punct anual.
În precizările CNPP pentru anul 2026, valoarea punctului de referință este de 81 lei. Prin urmare, cinci puncte contributive suplimentare înseamnă aproximativ 405 lei în plus la pensia lunară, înainte de eventualele rețineri fiscale.
Calculul trebuie făcut separat pentru lunile și anii efectiv lucrați. Un salariu brut rămas neschimbat timp de cinci ani nu produce neapărat același punctaj în fiecare an, deoarece și reperul salarial folosit la calcul se modifică.
CITEȘTE ȘI: Cine poate cere recalcularea pensiei și în ce situații poate primi mai mulți bani
Exemple de majorări după cinci ani de muncă
Dacă venitul asigurat a reprezentat, în fiecare lună din cei cinci ani compleți, jumătate din reperul salarial aplicabil, punctajul suplimentar total ar fi de 2,5 puncte. Înmulțit cu valoarea de 81 lei, acesta indică o majorare orientativă de 202,50 lei pe lună, înaintea regulilor de întregire a cuantumului pensiei.
Dacă venitul a fost de 1,5 ori reperul salarial în fiecare lună, cei cinci ani ar aduce 7,5 puncte. În acest exemplu, creșterea calculată ar fi de aproximativ 607,50 lei lunar.
Aceste exemple presupun contribuții pentru întreaga perioadă, în condiții normale de muncă, și că anii respectivi nu au fost deja valorificați. Dacă ai cerut recalcularea anual, punctele adăugate anterior sunt deja incluse în pensie și nu se acordă încă o dată.
De ce nu primești și puncte de stabilitate pentru cumul
Anii în care ai încasat simultan pensie și venituri asigurate nu aduc puncte de stabilitate. CNPP explică regula privind cumulul pensiei cu alte venituri și precizează că această perioadă poate fi valorificată pentru recalculare, dar este exclusă din calculul bonusului de stabilitate.
Excluderea este prevăzută de articolul 85 alineatul (6) din Legea nr. 360/2023. Așadar, chiar dacă aveai deja peste 35 de ani contributivi la pensionare, încă cinci ani de cumul nu îți aduc automat cinci puncte de stabilitate.
Cei 405 lei din primul exemplu provin exclusiv din punctele calculate în funcție de venituri. Nu reprezintă un bonus acordat tuturor celor care au continuat să muncească cinci ani după pensionare.
CITEȘTE ȘI: Punctele de stabilitate în 2026. Cum îţi cresc pensia şi cine beneficiază de ele
Când trebuie să depui cererea de recalculare
Articolul 94 alineatul (6) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite pensionarilor pentru limită de vârstă să solicite adăugarea stagiului realizat după pensionare o singură dată într-un an calendaristic. Nu trebuie să aștepți să se adune cinci ani pentru a face acest demers.
Cererea se depune la casa teritorială de pensii competentă, iar termenul legal de soluționare este de 45 de zile. Acesta poate fi prelungit cu încă 30 de zile dacă sunt necesare documente sau operațiuni suplimentare.
Majorarea se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Dacă soliciți recalcularea în octombrie 2026, drepturile rezultate se cuvin din noiembrie, chiar dacă decizia este emisă ulterior; nu se plătesc retroactiv majorări pentru toți cei cinci ani în care ai lucrat.