Cum folosești AutoCut pentru a crea automat un videoclip în CapCut. Trucul care îți transformă fotografiile și filmările într-un montaj în câteva secunde
Ai zeci de fotografii și filmări din vacanță, de la un concert sau de la o petrecere, dar nu ai timp să le editezi pe toate? În loc să alegi manual fiecare secvență, să potrivești tranzițiile și să sincronizezi imaginile cu muzica, poți lăsa aplicația CapCut să facă o mare parte din muncă în locul tău.
Funcția AutoCut este concepută tocmai pentru astfel de situații. Selectezi fotografiile și videoclipurile pe care vrei să le folosești, iar aplicația creează automat un montaj, folosind șabloane, muzică și efecte de tranziție. Rezultatul poate fi personalizat înainte de export, astfel încât să obții un videoclip potrivit pentru Instagram Reels, YouTube Shorts sau pentru a-l păstra în galeria telefonului.
Nu ai nevoie de experiență în editare video pentru a utiliza această funcție. Câteva setări simple sunt suficiente pentru a transforma materialele din telefon într-un clip dinamic, fără să petreci mult timp ajustând manual fiecare cadru.
Cum activezi AutoCut și creezi automat un videoclip pe telefon
Funcția AutoCut este disponibilă în aplicația CapCut pentru Android și iPhone. În funcție de versiunea instalată, o poți găsi direct pe ecranul principal sau în secțiunea dedicată instrumentelor de editare automată. Pentru a începe, trebuie să selectezi materialele pe care vrei să le incluzi în videoclip și să permiți aplicației să le proceseze.
Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi:
- Deschide aplicația CapCut pe telefon și autentifică-te, dacă este necesar.
- Caută opțiunea AutoCut pe ecranul principal și apasă pe ea.
- Selectează fotografiile și videoclipurile pe care vrei să le incluzi în montaj.
- Apasă pe Next (Următorul) pentru a continua.
- Permite aplicației să genereze automat videoclipul folosind materialele selectate și un șablon de editare.
- Urmărește previzualizarea și verifică dacă imaginile, muzica și tranzițiile sunt potrivite.
CapCut poate combina automat materialele într-un singur videoclip și poate aplica un șablon care include muzică și efecte vizuale. Dacă primul rezultat nu este pe placul tău, poți încerca un alt șablon sau poți modifica manual anumite secvențe înainte de a salva videoclipul.
Cum modifici muzica, tranzițiile și durata videoclipului
AutoCut nu te obligă să păstrezi montajul generat inițial. După procesarea materialelor, poți modifica muzica de fundal, poți încerca alte șabloane și poți interveni asupra secvențelor selectate automat. De exemplu, dacă o fotografie importantă apare prea puțin pe ecran sau o filmare este tăiată într-un moment nepotrivit, poți ajusta manual montajul, folosind opțiunile disponibile în editor.
Pentru un videoclip de vacanță, poți alege o melodie energică și poți păstra cadrele scurte, astfel încât imaginile să se schimbe în ritmul muzicii. În schimb, pentru un montaj cu fotografii de familie sau un videoclip aniversar, poți alege un șablon cu tranziții mai lente și o melodie potrivită atmosferei.
Dacă videoclipul conține și dialoguri, verifică dacă muzica nu acoperă vocile persoanelor filmate. Poți reduce volumul fundalului sonor și poți păstra secvențele în care se aud conversațiile importante. În cazul unui clip în care cineva vorbește direct către cameră, poți adăuga și subtitrări. Am explicat separat cum generezi automat subtitrări în CapCut pe Android și iPhone, fără să transcrii manual fiecare replică.
Pentru un rezultat mai natural, verifică fiecare tranziție înainte de export. Chiar dacă editarea automată îți economisește timp, aplicația nu poate identifica întotdeauna momentul pe care îl consideri cel mai important dintr-o filmare. De aceea, merită să urmărești videoclipul integral și să corectezi eventualele tăieturi nepotrivite.
Cum salvezi videoclipul și ce faci dacă nu găsești AutoCut
După ce ai terminat editarea, apasă pe butonul Export din colțul din dreapta sus al ecranului. Selectează rezoluția dorită, în funcție de opțiunile disponibile, și salvează videoclipul în galeria telefonului. Îl poți distribui ulterior pe Instagram, Facebook sau YouTube, fără să fie nevoie să refaci montajul.
Dacă vrei să creezi un videoclip vertical pentru Instagram Reels sau YouTube Shorts, verifică formatul imaginii înainte de export. Raportul de aspect 9:16 este potrivit pentru aceste platforme. În cazul unui videoclip destinat vizionării pe televizor sau pe calculator, poți prefera formatul orizontal 16:9, dacă șablonul ales permite modificarea acestuia.
Dacă nu găsești funcția AutoCut, verifică dacă ai instalată cea mai recentă versiune CapCut din Google Play sau App Store. Disponibilitatea instrumentului poate varia în funcție de regiune, cont și versiunea aplicației. În anumite interfețe, funcția poate apărea sub denumiri precum Auto Cut, Smart Cut sau Rhythm Edit.
Poți folosi editarea automată și în aplicația CapCut pentru Windows sau macOS, însă interfața și pașii diferă de cei de pe telefon. În versiunea desktop, instrumentul poate fi accesat din secțiunea AI Tools, unde poți alege editarea în funcție de ritmul muzicii sau de pauzele dintr-o înregistrare vocală. Funcția Auto Cut nu este disponibilă în versiunea web a editorului, potrivit documentației CapCut pentru 2026.
Dacă vrei să compari rezultatul cu alte instrumente de montaj automat, poți citi și despre funcția First Draft din Instagram, care creează automat o primă versiune a unui Reel.
AutoCut este util mai ales atunci când ai multe fotografii și filmări și vrei să le transformi rapid într-un videoclip coerent. În loc să începi fiecare proiect de la zero, poți folosi montajul generat automat ca punct de plecare și poți interveni doar asupra detaliilor care contează pentru rezultatul final.