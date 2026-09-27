Cum folosești AutoCut pentru a crea automat un videoclip în CapCut. Trucul care îți transformă fotografiile și filmările într-un montaj în câteva secunde

Nu ai nevoie de experiență în editare video pentru a utiliza această funcție. Câteva setări simple sunt suficiente pentru a transforma materialele din telefon într-un clip dinamic, fără să petreci mult timp ajustând manual fiecare cadru.

Cum activezi AutoCut și creezi automat un videoclip pe telefon

Funcția AutoCut este disponibilă în aplicația CapCut pentru Android și iPhone. În funcție de versiunea instalată, o poți găsi direct pe ecranul principal sau în secțiunea dedicată instrumentelor de editare automată. Pentru a începe, trebuie să selectezi materialele pe care vrei să le incluzi în videoclip și să permiți aplicației să le proceseze.

Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi:

Deschide aplicația CapCut pe telefon și autentifică-te, dacă este necesar. Caută opțiunea AutoCut pe ecranul principal și apasă pe ea. Selectează fotografiile și videoclipurile pe care vrei să le incluzi în montaj. Apasă pe Next (Următorul) pentru a continua. Permite aplicației să genereze automat videoclipul folosind materialele selectate și un șablon de editare. Urmărește previzualizarea și verifică dacă imaginile, muzica și tranzițiile sunt potrivite.

CapCut poate combina automat materialele într-un singur videoclip și poate aplica un șablon care include muzică și efecte vizuale. Dacă primul rezultat nu este pe placul tău, poți încerca un alt șablon sau poți modifica manual anumite secvențe înainte de a salva videoclipul.

Cum modifici muzica, tranzițiile și durata videoclipului

AutoCut nu te obligă să păstrezi montajul generat inițial. După procesarea materialelor, poți modifica muzica de fundal, poți încerca alte șabloane și poți interveni asupra secvențelor selectate automat. De exemplu, dacă o fotografie importantă apare prea puțin pe ecran sau o filmare este tăiată într-un moment nepotrivit, poți ajusta manual montajul, folosind opțiunile disponibile în editor.

Pentru un videoclip de vacanță, poți alege o melodie energică și poți păstra cadrele scurte, astfel încât imaginile să se schimbe în ritmul muzicii. În schimb, pentru un montaj cu fotografii de familie sau un videoclip aniversar, poți alege un șablon cu tranziții mai lente și o melodie potrivită atmosferei.

Dacă videoclipul conține și dialoguri, verifică dacă muzica nu acoperă vocile persoanelor filmate. Poți reduce volumul fundalului sonor și poți păstra secvențele în care se aud conversațiile importante. În cazul unui clip în care cineva vorbește direct către cameră, poți adăuga și subtitrări. Am explicat separat cum generezi automat subtitrări în CapCut pe Android și iPhone, fără să transcrii manual fiecare replică.