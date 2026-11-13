Xiaomi 18 Pro vine cu un ecran pe spatele telefonului, care transformă modul în care faci selfie-uri și filmezi

Xiaomi 18 Pro aduce o nouă generație a ecranului secundar

Conceptul unui ecran amplasat pe spatele telefonului a fost introdus de Xiaomi odată cu seria 17 Pro, lansată în septembrie 2025 pe piața din China. Caracteristica a atras atenția prin posibilitatea de a folosi o suprafață suplimentară de afișare fără a apela la un telefon pliabil sau la un design convențional.

Odată cu Xiaomi 18 Pro, producătorul vrea să dezvolte această idee și să o transforme într-o componentă mai importantă a experienței de utilizare. Noua generație Back Display va fi mai avansată și mai versatilă decât cea întâlnită pe modelele precedente, potrivit informațiilor comunicate de companie.

Ecranul secundar nu va avea doar un rol decorativ. Printre funcțiile menționate se numără afișarea notificărilor, interacțiunea cu diferite aplicații și accesul la informații fără a fi necesară folosirea permanentă a ecranului principal. Xiaomi vorbește și despre un ecosistem de aplicații în extindere, care ar urma să ofere mai multe posibilități de utilizare.

Prin această abordare, compania încearcă să dezvolte o alternativă la direcțiile de design deja cunoscute în industria smartphone-urilor. După telefoanele cu ecran integral și modelele pliabile, ecranul secundar ar putea deveni o altă modalitate de diferențiere a dispozitivelor premium.

Ecranul din spate va putea fi folosit pentru selfie-uri și filmări

Una dintre cele mai interesante utilizări ale tehnologiei Back Display ține de fotografie. Ecranul montat pe spatele telefonului va putea funcționa ca previzualizare în timp real atunci când sunt folosite camerele principale pentru realizarea selfie-urilor.

Această soluție le permite celor care fotografiază să vadă încadrarea înainte de declanșarea camerei, fără să fie nevoiți să folosească senzorii frontali. Avantajul este important mai ales în cazul fotografiilor de grup sau al imaginilor în care calitatea sistemului principal de camere poate face diferența.

Funcția ar putea fi utilă și pentru creatorii de conținut video și vloggeri. Aceștia vor putea urmări încadrarea în timp real în timp ce filmează cu camerele aflate pe spatele telefonului, o soluție care oferă mai mult control asupra rezultatului final.