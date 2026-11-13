Xiaomi 18 Pro vine cu un ecran pe spatele telefonului, care transformă modul în care faci selfie-uri și filmezi
Xiaomi pregătește lansarea globală a seriei Xiaomi 18 Pro, care va aduce o versiune îmbunătățită a ecranului secundar montat pe spatele telefonului. Tehnologia Back Display, introdusă anul trecut pe modelele Xiaomi 17 Pro comercializate exclusiv în China, va ajunge astfel și pe piețele internaționale. Noul ecran va putea afișa notificări, va permite interacțiuni cu aplicații și va avea un rol important în realizarea fotografiilor și a clipurilor video.
Compania a anunțat că va prezenta mai multe detalii despre viitoarea serie pe 17 noiembrie, la Paris. Xiaomi 18 Pro va pune accent și pe fotografia mobilă, prin continuarea parteneriatului cu Leica, care ajunge în 2026 la cinci ani de colaborare.
Xiaomi 18 Pro aduce o nouă generație a ecranului secundar
Conceptul unui ecran amplasat pe spatele telefonului a fost introdus de Xiaomi odată cu seria 17 Pro, lansată în septembrie 2025 pe piața din China. Caracteristica a atras atenția prin posibilitatea de a folosi o suprafață suplimentară de afișare fără a apela la un telefon pliabil sau la un design convențional.
Odată cu Xiaomi 18 Pro, producătorul vrea să dezvolte această idee și să o transforme într-o componentă mai importantă a experienței de utilizare. Noua generație Back Display va fi mai avansată și mai versatilă decât cea întâlnită pe modelele precedente, potrivit informațiilor comunicate de companie.
Ecranul secundar nu va avea doar un rol decorativ. Printre funcțiile menționate se numără afișarea notificărilor, interacțiunea cu diferite aplicații și accesul la informații fără a fi necesară folosirea permanentă a ecranului principal. Xiaomi vorbește și despre un ecosistem de aplicații în extindere, care ar urma să ofere mai multe posibilități de utilizare.
Prin această abordare, compania încearcă să dezvolte o alternativă la direcțiile de design deja cunoscute în industria smartphone-urilor. După telefoanele cu ecran integral și modelele pliabile, ecranul secundar ar putea deveni o altă modalitate de diferențiere a dispozitivelor premium.
Ecranul din spate va putea fi folosit pentru selfie-uri și filmări
Una dintre cele mai interesante utilizări ale tehnologiei Back Display ține de fotografie. Ecranul montat pe spatele telefonului va putea funcționa ca previzualizare în timp real atunci când sunt folosite camerele principale pentru realizarea selfie-urilor.
Această soluție le permite celor care fotografiază să vadă încadrarea înainte de declanșarea camerei, fără să fie nevoiți să folosească senzorii frontali. Avantajul este important mai ales în cazul fotografiilor de grup sau al imaginilor în care calitatea sistemului principal de camere poate face diferența.
Funcția ar putea fi utilă și pentru creatorii de conținut video și vloggeri. Aceștia vor putea urmări încadrarea în timp real în timp ce filmează cu camerele aflate pe spatele telefonului, o soluție care oferă mai mult control asupra rezultatului final.
Sistemul foto va continua să fie dezvoltat împreună cu Leica, parteneriat care împlinește cinci ani în 2026. Xiaomi promite mai multă libertate creativă și îmbunătățiri pentru fotografierea momentelor cotidiene, dar și a scenelor din călătorii. Deocamdată, compania nu a prezentat specificațiile complete ale camerelor sau detalii tehnice despre senzorii care vor echipa noua serie.
Designul Xiaomi 18 Pro integrează ecranul și camerele sub aceeași suprafață de sticlă
Pe lângă funcționalitate, Xiaomi pune accent și pe modul în care ecranul secundar este integrat în construcția telefonului. Noua serie va avea o abordare diferită față de generația anterioară, prin amplasarea ecranului din spate și a modulului foto sub o singură placă de sticlă.
Această soluție urmărește să creeze o suprafață unitară, în care cele două componente să se integreze mai bine din punct de vedere vizual. Producătorul descrie designul drept o evoluție a conceptului introdus pe Xiaomi 17 Pro, cu un aspect mai rafinat și o identitate distinctă.
Xiaomi anunță și mai multe variante de culoare pentru viitoarea serie, însă nu a prezentat încă lista completă a finisajelor sau imaginile tuturor versiunilor. Detaliile despre dimensiuni, materiale și configurațiile disponibile urmează să fie comunicate în apropierea lansării.
Prin combinația dintre ecranul secundar, sistemul foto dezvoltat alături de Leica și noua abordare estetică, Xiaomi 18 Pro va încerca să se diferențieze într-un segment în care producătorii mizează tot mai mult pe funcții și designuri distinctive.
Când va fi prezentată seria Xiaomi 18 Pro
Xiaomi a anunțat că următoarele informații despre noua serie vor fi prezentate marți, 17 noiembrie 2026, la Paris. Evenimentul este programat să aducă detalii suplimentare despre tehnologia Back Display, capabilitățile foto dezvoltate împreună cu Leica și designul telefoanelor. Redacția Playtech va participa la acest eveniment.
Un element important al anunțului este extinderea disponibilității conceptului de ecran secundar dincolo de piața chineză. Xiaomi 17 Pro a rămas exclusiv pentru China, astfel că seria Xiaomi 18 Pro ar putea reprezenta prima ocazie pentru cumpărătorii din alte regiuni de a folosi această tehnologie pe un flagship al companiei.