Omul care i-a învis pe ruși pe tabla de șah: meciul din 1972 a schimbat istoria

Cum a construit Uniunea Sovietică o industrie a șahului

Începând din anii 1920, autoritățile sovietice au transformat șahul într-un proiect național. La fel ca baletul, gimnastica sau programul spațial, acest sport era privit ca o dovadă a nivelului intelectual atins de societatea sovietică.

Cluburile de șah primeau finanțare de stat, copiii talentați erau identificați încă de mici, iar cei mai promițători jucători beneficiau de antrenori, pregătire specializată și acces la mari maeștri ai vremii.

În anii ’70, Uniunea Sovietică avea milioane de jucători înscriși în competiții oficiale și o infrastructură construită pentru a produce campioni. În schimb, Statele Unite nu aveau un sistem comparabil. Șahul american era în mare parte o activitate de nișă, fără sprijin instituțional masiv.

Aici apare Bobby Fischer, un jucător care părea să contrazică întregul model sovietic. Americanul nu crescuse într-o academie de stat, nu avea o armată de antrenori și nici resursele unui sistem național. A învățat în mare parte singur, studiind cărți și analizând partide.

Totuși, talentul său ieșit din comun avea să îl transforme în cel mai periculos adversar pentru dominația sovietică.

Drumul spre meciul din 1972 a fost spectaculos. În turneele candidaților, competiția care decidea challengerul pentru titlul mondial, Fischer a avut o serie de rezultate care au șocat lumea șahului.

În 1971 l-a învins pe marele maestru sovietic Mark Taimanov cu un incredibil 6-0. A repetat performanța împotriva lui Bent Larsen, unul dintre cei mai puternici jucători occidentali ai perioadei. Apoi l-a eliminat pe fostul campion mondial Tigran Petrosian.