Omul care i-a învis pe ruși pe tabla de șah: meciul din 1972 a schimbat istoria
În timpul Războiului Rece, o partidă de șah putea însemna mult mai mult decât o competiție sportivă. Pentru Uniunea Sovietică, șahul devenise o demonstrație a superiorității intelectuale a sistemului, un domeniu în care statul investea enorm pentru a arăta lumii că produce cei mai buni strategi ai planetei.
Timp de aproape un sfert de secol, titlul mondial la șah fusese dominat de jucători sovietici. Victoria unui american venit dintr-un mediu complet diferit împotriva campionului Boris Spassky în 1972 nu a fost doar o surpriză sportivă, ci o lovitură simbolică într-o perioadă în care fiecare confruntare dintre Est și Vest devenea o luptă pentru prestigiu, scrie Space Daily.
Cum a construit Uniunea Sovietică o industrie a șahului
Începând din anii 1920, autoritățile sovietice au transformat șahul într-un proiect național. La fel ca baletul, gimnastica sau programul spațial, acest sport era privit ca o dovadă a nivelului intelectual atins de societatea sovietică.
Cluburile de șah primeau finanțare de stat, copiii talentați erau identificați încă de mici, iar cei mai promițători jucători beneficiau de antrenori, pregătire specializată și acces la mari maeștri ai vremii.
În anii ’70, Uniunea Sovietică avea milioane de jucători înscriși în competiții oficiale și o infrastructură construită pentru a produce campioni. În schimb, Statele Unite nu aveau un sistem comparabil. Șahul american era în mare parte o activitate de nișă, fără sprijin instituțional masiv.
Aici apare Bobby Fischer, un jucător care părea să contrazică întregul model sovietic. Americanul nu crescuse într-o academie de stat, nu avea o armată de antrenori și nici resursele unui sistem național. A învățat în mare parte singur, studiind cărți și analizând partide.
Totuși, talentul său ieșit din comun avea să îl transforme în cel mai periculos adversar pentru dominația sovietică.
Drumul spre meciul din 1972 a fost spectaculos. În turneele candidaților, competiția care decidea challengerul pentru titlul mondial, Fischer a avut o serie de rezultate care au șocat lumea șahului.
În 1971 l-a învins pe marele maestru sovietic Mark Taimanov cu un incredibil 6-0. A repetat performanța împotriva lui Bent Larsen, unul dintre cei mai puternici jucători occidentali ai perioadei. Apoi l-a eliminat pe fostul campion mondial Tigran Petrosian.
Înainte de confruntarea cu Spassky, Fischer acumulase o serie impresionantă de victorii împotriva elitei mondiale și devenise primul jucător din afara Uniunii Sovietice cu șanse reale de a opri dominația acesteia.
Reykjavik 1972: partida care a devenit o confruntare politică
Meciul programat în Islanda aproape că nu a mai avut loc. Fischer a refuzat inițial să plece spre Reykjavik, cerând creșterea premiului financiar. Situația s-a complicat atât de mult încât au fost implicați inclusiv oficiali americani, iar secretarul de stat Henry Kissinger l-a convins personal să participe.
Când a început competiția, lucrurile păreau să meargă perfect pentru Spassky. Fischer a pierdut prima partidă, iar apoi a refuzat să joace a doua, protestând față de condițiile din sala de concurs. Sovieticul conducea deja cu 2-0, iar mulți credeau că meciul era aproape încheiat.
Momentul decisiv a venit în partida a treia. Jucată fără camere de televiziune și fără spectatori, aceasta a fost prima victorie oficială a lui Fischer împotriva lui Spassky. A fost schimbarea de direcție care a transformat complet duelul.
Americanul a început să controleze meciul, câștigând partidele următoare și demonstrând o precizie care l-a impresionat chiar și pe adversarul său. În celebra partidă a șasea, Fischer a ales o deschidere neașteptată, iar Spassky însuși a apreciat jocul americanului la final.
Pe 1 septembrie 1972, după 21 de partide, Boris Spassky a renunțat. Scorul final a fost 12,5-8,5 pentru Bobby Fischer.
Victoria sa a fost interpretată în întreaga lume ca un simbol al schimbării raportului de forțe dintre cele două blocuri. Un singur om, fără sprijinul unui sistem uriaș în spate, reușise să învingă mașinăria sovietică construită timp de decenii în jurul șahului.