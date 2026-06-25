Obligatoriu apa gratuită servită la masă în restaurante. „Exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și, practic, în toată Europa civilizată”
Servirea apei potabile la restaurant fără costuri suplimentare ar putea deveni o obligație legală pentru localurile din România, dacă o nouă inițiativă legislativă va fi adoptată. Propunerea urmărește ca apa de la robinet, atunci când este potabilă, să fie oferită automat clienților, fără solicitare prealabilă și fără să fie inclusă pe nota de plată. Inițiatorul proiectului susține că măsura este deja aplicată în numeroase state europene și că accesul la apă nu ar trebui tratat ca un produs de lux.
Apa de la robinet, oferită din oficiu clienților
Deputatul Rusu Sebastian Mihai, președinte PNL Municipiul Brașov, a anunțat depunerea unei inițiative legislative care vizează modul în care este servită apa în restaurante.
Potrivit acestuia, proiectul prevede ca apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu, fără ca persoanele aflate la restaurant să fie nevoite să o solicite și fără ca aceasta să fie taxată.
„Am depus o inițiativă legislativă simplă: apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu, la restaurant, fără să o ceri și fără să o plătești”, a transmis acesta într-o postare publicată pe Facebook.
Conform propunerii, este vorba despre apă de la robinet, potabilă, servită în recipiente curate și care pot fi reumplute. Aceasta nu ar urma să fie trecută pe bonul fiscal sau pe nota de plată.
Modelul aplicat deja în mai multe țări europene
Inițiatorul proiectului susține că măsura nu reprezintă o noutate la nivel european și că este deja întâlnită în numeroase state.
„Exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și, practic, în toată Europa civilizată. Exact cum cere și o Directivă Europeană din 2020, pe care România a introdus-o în lege, dar într-o formă ambiguă”, a precizat Rusu Sebastian Mihai.
Propunerea nu elimină posibilitatea ca restaurantele să comercializeze apă îmbuteliată. Clienții care preferă acest tip de produs îl vor putea comanda în continuare și îl vor achita separat.
„Vrei apă îmbuteliată? Perfect. O comanzi, o plătești, nimeni nu te oprește. Dar să nu mai fii pus în situația în care lași o parte serioasă din notă pe apă, pentru că altfel „nu este inclusă””, a explicat deputatul.
Nerespectarea obligației ar putea fi sancționată
Unul dintre elementele importante ale inițiativei legislative este introducerea unor sancțiuni pentru localurile care nu vor respecta prevederile.
Potrivit lui Rusu Sebastian Mihai, obligația nu ar urma să fie doar o recomandare adresată operatorilor economici, ci o cerință care să poată fi sancționată în cazul încălcării.
„Ca să fie clar și pentru cei care încalcă legea: nerespectarea acestei obligații devine contravenție. Nu rugăminte, nu recomandare, ci contravenție”, a transmis acesta.
Prin urmare, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, restaurantele ar putea fi obligate să ofere apă potabilă gratuită clienților, iar refuzul de a respecta această regulă ar putea atrage sancțiuni.
Argumentul principal: apa nu este un lux
În mesajul său, deputatul a susținut că accesul la apă potabilă nu ar trebui condiționat de costuri suplimentare, în condițiile în care aceasta este deja plătită de cetățeni prin serviciile publice de alimentare cu apă.
„România are apă potabilă bună. O plătim deja în fiecare lună, prin factura de apă. De ce să o mai plătim încă o dată, turnată într-o sticlă de plastic și vândută de zece ori mai scump?”
Acesta și-a încheiat argumentația printr-un mesaj direct privind scopul proiectului legislativ.
„Apa nu este un lux. Este un drept.”