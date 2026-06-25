Obligatoriu apa gratuită servită la masă în restaurante. „Exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și, practic, în toată Europa civilizată”

Potrivit acestuia, proiectul prevede ca apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu, fără ca persoanele aflate la restaurant să fie nevoite să o solicite și fără ca aceasta să fie taxată.

„Am depus o inițiativă legislativă simplă: apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu, la restaurant, fără să o ceri și fără să o plătești”, a transmis acesta într-o postare publicată pe Facebook.

Conform propunerii, este vorba despre apă de la robinet, potabilă, servită în recipiente curate și care pot fi reumplute. Aceasta nu ar urma să fie trecută pe bonul fiscal sau pe nota de plată.

Modelul aplicat deja în mai multe țări europene

Inițiatorul proiectului susține că măsura nu reprezintă o noutate la nivel european și că este deja întâlnită în numeroase state.

„Exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și, practic, în toată Europa civilizată. Exact cum cere și o Directivă Europeană din 2020, pe care România a introdus-o în lege, dar într-o formă ambiguă”, a precizat Rusu Sebastian Mihai.

Propunerea nu elimină posibilitatea ca restaurantele să comercializeze apă îmbuteliată. Clienții care preferă acest tip de produs îl vor putea comanda în continuare și îl vor achita separat.

„Vrei apă îmbuteliată? Perfect. O comanzi, o plătești, nimeni nu te oprește. Dar să nu mai fii pus în situația în care lași o parte serioasă din notă pe apă, pentru că altfel „nu este inclusă””, a explicat deputatul.

Nerespectarea obligației ar putea fi sancționată

Unul dintre elementele importante ale inițiativei legislative este introducerea unor sancțiuni pentru localurile care nu vor respecta prevederile.

Potrivit lui Rusu Sebastian Mihai, obligația nu ar urma să fie doar o recomandare adresată operatorilor economici, ci o cerință care să poată fi sancționată în cazul încălcării.

„Ca să fie clar și pentru cei care încalcă legea: nerespectarea acestei obligații devine contravenție. Nu rugăminte, nu recomandare, ci contravenție”, a transmis acesta.

Prin urmare, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, restaurantele ar putea fi obligate să ofere apă potabilă gratuită clienților, iar refuzul de a respecta această regulă ar putea atrage sancțiuni.