Oamenii care merg la muzee și fac activități creative ar putea îmbătrâni mai lent: ce legătură au arta și longevitatea

Arta și cultura, legate de un ritm mai lent al îmbătrânirii biologice

Pentru a evalua procesul de îmbătrânire, cercetătorii au folosit așa-numitele „ceasuri epigenetice”, instrumente care analizează modificările chimice produse în ADN odată cu trecerea timpului. Acestea nu măsoară doar vârsta din buletin, ci încearcă să estimeze vârsta biologică a organismului.

Participanții care declarau că merg mai des la muzee, iau parte la activități artistice sau au un contact constant cu domenii creative au prezentat rezultate mai favorabile în aceste evaluări.

Mai mult, efectele au fost observate mai clar la persoanele trecute de 40 de ani, perioadă în care factorii legați de stilul de viață pot avea un impact tot mai vizibil asupra sănătății generale.

Cercetătorii au remarcat că diferențele observate au fost comparabile cu cele asociate activității fizice, una dintre cele mai bine studiate metode prin care oamenii își pot menține sănătatea pe termen lung.

Explicația posibilă nu ține doar de stimularea creierului, ci și de efectele indirecte ale acestor activități. Vizitele la muzee, concertele, pictura, muzica sau alte forme de exprimare creativă pot reduce stresul, pot îmbunătăți starea emoțională și pot contribui la menținerea conexiunilor sociale.

Cum pot avea experiențele culturale efect asupra organismului

Specialiștii susțin că arta și cultura nu ar trebui privite doar ca forme de divertisment. Ele pot avea legături cu modul în care organismul gestionează stresul, inflamația și echilibrul emoțional.

Persoanele care trec prin perioade dificile, precum izolarea socială, pensionarea sau responsabilități intense de îngrijire a altora, ar putea beneficia în mod special de activități care oferă sens și interacțiune.