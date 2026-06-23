Oamenii care merg la muzee și fac activități creative ar putea îmbătrâni mai lent: ce legătură au arta și longevitatea
Un nou studiu realizat de cercetători britanici aduce o perspectivă interesantă asupra felului în care activitățile culturale pot influența organismul. Persoanele care vizitează frecvent muzee, participă la activități artistice sau se implică în experiențe creative ar putea avea un ritm mai lent de îmbătrânire biologică.
Cercetarea realizată de oamenii de știință de la University College London a analizat datele a peste 3.500 de adulți și a urmărit legătura dintre implicarea în activități culturale și modificările epigenetice ale ADN-ului. Rezultatele sugerează că un stil de viață activ din punct de vedere intelectual și creativ poate fi asociat cu indicatori mai buni ai îmbătrânirii, se arată într-un material pe Fox News.
Arta și cultura, legate de un ritm mai lent al îmbătrânirii biologice
Pentru a evalua procesul de îmbătrânire, cercetătorii au folosit așa-numitele „ceasuri epigenetice”, instrumente care analizează modificările chimice produse în ADN odată cu trecerea timpului. Acestea nu măsoară doar vârsta din buletin, ci încearcă să estimeze vârsta biologică a organismului.
Participanții care declarau că merg mai des la muzee, iau parte la activități artistice sau au un contact constant cu domenii creative au prezentat rezultate mai favorabile în aceste evaluări.
Mai mult, efectele au fost observate mai clar la persoanele trecute de 40 de ani, perioadă în care factorii legați de stilul de viață pot avea un impact tot mai vizibil asupra sănătății generale.
Cercetătorii au remarcat că diferențele observate au fost comparabile cu cele asociate activității fizice, una dintre cele mai bine studiate metode prin care oamenii își pot menține sănătatea pe termen lung.
Explicația posibilă nu ține doar de stimularea creierului, ci și de efectele indirecte ale acestor activități. Vizitele la muzee, concertele, pictura, muzica sau alte forme de exprimare creativă pot reduce stresul, pot îmbunătăți starea emoțională și pot contribui la menținerea conexiunilor sociale.
Cum pot avea experiențele culturale efect asupra organismului
Specialiștii susțin că arta și cultura nu ar trebui privite doar ca forme de divertisment. Ele pot avea legături cu modul în care organismul gestionează stresul, inflamația și echilibrul emoțional.
Persoanele care trec prin perioade dificile, precum izolarea socială, pensionarea sau responsabilități intense de îngrijire a altora, ar putea beneficia în mod special de activități care oferă sens și interacțiune.
Totuși, cercetătorii atrag atenția că studiul nu demonstrează că mersul la muzeu este direct responsabil pentru încetinirea îmbătrânirii. Este o cercetare observațională, ceea ce înseamnă că arată o asociere, nu o relație clară de cauză și efect.
Un posibil scenariu este și invers: persoanele care îmbătrânesc mai sănătos ar putea fi mai active, mai interesate de cultură și mai capabile să participe la astfel de activități.
Profesorul Steve Horvath, cercetător în domeniul longevității, consideră că rezultatele sunt solide din punct de vedere metodologic, dar spune că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina mecanismul exact.
Analiza a ținut cont și de alți factori care pot influența sănătatea, precum fumatul, veniturile, greutatea corporală și obiceiurile de viață.
Chiar dacă arta nu este o „pastilă a tinereții”, concluzia generală a cercetătorilor este că menținerea unei vieți active, atât fizic, cât și mental și social, este asociată cu o îmbătrânire mai sănătoasă.
Cu alte cuvinte, o vizită la muzeu, o activitate creativă sau o pasiune cultivată constant ar putea fi mai importante pentru organism decât par la prima vedere.