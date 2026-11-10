O vulnerabilitate Linux este deja exploatată de hackeri. Ce trebuie să știe administratorii de servere

Vulnerabilitatea a devenit publică joia trecută și a atras rapid atenția cercetătorilor. Există temeri că numărul sistemelor afectate ar putea fi mare, mai ales pentru că serverele conectate direct la internet pot fi verificate automat de atacatori.

Primele atacuri au fost confirmate de cercetătorii în securitate

Compania Greynoise a anunțat că serverele sale de monitorizare din Asia de Sud-Est au fost vizate de un grup de hackeri identificat sub numele GT10. Aceste servere sunt folosite pentru a observa tentativele de atac și pentru a analiza metodele prin care infractorii informatici încearcă să obțină acces.

Cercetătorii au descris activitatea drept o serie de intruziuni complexe. Mai mult, echipa Greynoise a reușit să acceseze unul dintre serverele folosite de atacatori și a găsit indicii despre posibile alte victime, dar și despre instrumentele utilizate în campanie.

Printre acestea se află un program de acces la distanță cunoscut sub numele TAC Agent. Acesta le permite hackerilor să execute comenzi, să adune informații despre sistemele compromise și să păstreze accesul după pătrunderea inițială.

Programul conține comentarii în limba chineză și pare să fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Greynoise a mai observat că atacatorii instalează Python 3 pe sistemele care nu au deja acest pachet, deoarece este necesar pentru funcționarea programului folosit în atacuri, scrie Ars Technica.

Ce sisteme Linux sunt expuse riscului

Vulnerabilitatea apare atunci când OpenSSH funcționează împreună cu musl, o bibliotecă software folosită ca alternativă la libc, componentă prezentă în numeroase sisteme Linux.

Nu toate dispozitivele care folosesc Linux sunt afectate. Pentru ca atacul să funcționeze, trebuie îndeplinite mai multe condiții. Sistemul trebuie să utilizeze atât OpenSSH, cât și musl, iar serviciul de autentificare SSH să nu folosească PAM, un mecanism care gestionează verificarea identității și accesul la conturi.