O nouă fabrică se construiește în România. Investiția ajunge la 30 de milioane de euro și va aduce sute de locuri de muncă

Proiectul se va desfășura în mai multe etape, iar investițiile cumulate ar putea ajunge la 30 de milioane de euro. Odată cu dezvoltarea fabricii va crește și necesarul de personal, compania estimând că forța de muncă ar putea ajunge la aproximativ 250 de angajați.

„Noul parteneriat va aduce un plus de stabilitate economiei Clujului, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea de relații comerciale, pe orizontală, cu firme clujene”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Compania produce deja în România din 2018

Investiția nu reprezintă intrarea AmbaFlex pentru prima dată pe piața românească, ci o extindere importantă a activității pe care compania o desfășoară deja la Jucu.

Producția a început aici în 2018, într-o unitate cu o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. În anii următori, fabrica s-a extins treptat și a ajuns la 13.500 de metri pătrați. Noul proiect marchează astfel o nouă etapă în dezvoltarea operațiunilor companiei în România.

AmbaFlex este specializată în sisteme pentru manipularea și transportul produselor, în special transportoare spiralate. Tehnologia SpiralVeyor este utilizată pentru deplasarea produselor pe verticală, dar și pentru stocarea temporară și acumularea acestora în cadrul liniilor de producție. Compania are unități de producție în România, Olanda, Statele Unite și China.

Afaceri de peste 93 de milioane de lei

Extinderea vine după o creștere a afacerilor companiei din România. AmbaFlex Manufacturing a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 93,59 milioane de lei, față de aproximativ 90,1 milioane de lei în 2024, ceea ce înseamnă un avans de 3,87%.

Profitul net s-a situat la aproximativ 4,14 milioane de lei, în scădere cu 36,74% față de anul precedent, când depășise 6,54 milioane de lei. Compania a raportat pentru 2025 un număr mediu de 40 de salariați.

Dacă planurile anunțate pentru noua unitate vor fi realizate integral, efectivul ar putea ajunge în următorii ani la aproximativ 250 de persoane. Investiția ar însemna astfel nu doar o capacitate de producție mai mare la Jucu, ci și o creștere substanțială a numărului de locuri de muncă asociate operațiunilor AmbaFlex din zonă.