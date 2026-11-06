O nouă alertă cu bombă pe Otopeni, după incidentele de ieri. Un avion TAROM cu 102 pasageri, vizat de amenințare
O nouă alertă cu bombă a fost semnalată vineri, 6 noiembrie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, după ce și joi mai multe aeronave au fost vizate de amenințări similare. De această dată, este vorba despre un avion TAROM care efectuează cursa Praga–București, cu 102 pasageri la bord. Aeronava a transmis codul de urgență 7700, iar autoritățile au activat procedurile de securitate.
Un avion TAROM cu 102 pasageri, vizat de o nouă amenințare cu bombă
Incidentul de vineri vizează zborul TAROM ROT226, care a decolat din Praga și urma să aterizeze pe Aeroportul Otopeni la ora 12:23.
Potrivit informațiilor transmise inițial, aeronava a activat codul de urgență 7700, utilizat în aviație pentru semnalarea unei situații care necesită atenția imediată a controlorilor de trafic aerian.
Surse citate de Antena 3 CNN au confirmat că este vorba despre o amenințare cu bombă. Serviciul Român de Informații urma să efectueze verificări după aterizarea aeronavei, pentru a stabili dacă alerta este reală.
Autoritățile aeroportuare au anunțat că au început aplicarea procedurilor de securitate, în colaborare cu instituțiile statului, fără ca traficul aerian să fie afectat.
„La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, se arată în informațiile comunicate despre incident.
Până la momentul informării inițiale, nu exista o confirmare privind prezența unui dispozitiv exploziv la bord.
Și joi au fost mai multe alerte cu bombă pe Aeroportul Otopeni
Noua amenințare vine la mai puțin de 24 de ore după ce mai multe aeronave care au ajuns pe Aeroportul Henri Coandă au fost supuse unor verificări de securitate.
Joi, 5 noiembrie, o alertă cu bombă a vizat un avion Wizz Air sosit de la Milano, care transporta 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Aeronava a aterizat la ora 11:09, iar pasagerii au fost debarcați pentru efectuarea controalelor.
Specialiștii SRI au verificat avionul și au stabilit că amenințarea nu se confirmă.
În aceeași zi, o altă alertă a vizat un avion Air Serbia care efectua o cursă de la Belgrad. Aeronava a aterizat la București la ora 15:20, iar verificările nu au indicat existența unui pericol real.
Joi seară, autoritățile au intervenit și în cazul unei aeronave KLM cu destinația Tel Aviv, care efectua o escală la București. Și în acest caz au fost realizate verificări pirotehnice, fără descoperirea unor dispozitive explozive.
Ce înseamnă codul de urgență 7700
Codul 7700 este un semnal internațional utilizat de piloți pentru a anunța o situație de urgență generală. Acesta este introdus în transponderul aeronavei și permite controlorilor de trafic aerian să identifice rapid avionul care necesită asistență.
Codul poate fi activat în cazul unor probleme tehnice, urgențe medicale sau incidente de securitate.
Transmiterea sa nu înseamnă automat că aeronava este în pericol de prăbușire. În multe situații, piloții folosesc acest semnal pentru a primi prioritate și sprijin din partea autorităților aeroportuare.
În cazul zborului TAROM, codul a fost raportat în contextul amenințării cu bombă, iar autoritățile au pregătit măsurile necesare pentru verificarea aeronavei.
Alertele cu bombă au afectat și alte aeroporturi europene
Incidentele înregistrate la București au loc în contextul unui val de amenințări cu bombă raportate pe mai multe aeroporturi din Europa. Joi, cel puțin 21 de curse aeriene europene au fost perturbate de asemenea alerte, potrivit informațiilor relatate de Deutsche Welle. Unele avioane au fost redirecționate, iar altele au fost escortate de aeronave militare.
Deși verificările efectuate în cazurile raportate nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive, autoritățile tratează fiecare amenințare ca pe un posibil risc de securitate.
În cazul aeronavei TAROM care efectuează cursa Praga–București, rezultatul verificărilor va stabili dacă noua alertă cu bombă se confirmă.