O nouă alertă cu bombă pe Otopeni, după incidentele de ieri. Un avion TAROM cu 102 pasageri, vizat de amenințare

Potrivit informațiilor transmise inițial, aeronava a activat codul de urgență 7700, utilizat în aviație pentru semnalarea unei situații care necesită atenția imediată a controlorilor de trafic aerian.

Surse citate de Antena 3 CNN au confirmat că este vorba despre o amenințare cu bombă. Serviciul Român de Informații urma să efectueze verificări după aterizarea aeronavei, pentru a stabili dacă alerta este reală.

Autoritățile aeroportuare au anunțat că au început aplicarea procedurilor de securitate, în colaborare cu instituțiile statului, fără ca traficul aerian să fie afectat.

„La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, se arată în informațiile comunicate despre incident.

Până la momentul informării inițiale, nu exista o confirmare privind prezența unui dispozitiv exploziv la bord.

Și joi au fost mai multe alerte cu bombă pe Aeroportul Otopeni

Noua amenințare vine la mai puțin de 24 de ore după ce mai multe aeronave care au ajuns pe Aeroportul Henri Coandă au fost supuse unor verificări de securitate.

Joi, 5 noiembrie, o alertă cu bombă a vizat un avion Wizz Air sosit de la Milano, care transporta 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Aeronava a aterizat la ora 11:09, iar pasagerii au fost debarcați pentru efectuarea controalelor.

Specialiștii SRI au verificat avionul și au stabilit că amenințarea nu se confirmă.