Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air care a aterizat la București. Celulă de criză pe Aeroportul Otopeni

„Cursa WMT3064 Milano – București a aterizat în siguranță la 11:08 pe Aeroportul Henri Coandă. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului”, au transmis reprezentanții CNAB.

Potrivit acestora, traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor. Deocamdată, nu au fost comunicate rezultatele verificărilor asupra aeronavei vizate de amenințare.

Patru avioane care se îndreptau spre Praga, vizate de amenințări cu bombă

Cele mai recente alerte au fost anunțate în Cehia, unde poliția a confirmat că patru aeronave care se îndreptau spre Praga au fost vizate de amenințări privind existența unor dispozitive explozive la bord.

Potrivit The Guardian, autoritățile cehe consideră că amenințările au un grad redus de credibilitate, însă au decis să aplice toate procedurile de securitate. Avioanele urmează să fie verificate de echipe specializate după aterizare, pentru a elimina orice posibil risc pentru pasageri și echipaje.

Două avioane Finnair, vizate de alerte în aceeași zi

Un alt incident a fost raportat în cazul unui avion Finnair care efectua cursa Helsinki–Viena. Compania aeriană a confirmat amenințarea, precizând că aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din capitala Austriei.

Este al doilea zbor Finnair vizat joi de o asemenea alertă. Anterior, aeronava care efectua cursa Helsinki–Roma a fost escortată de avioane militare italiene, ca măsură de precauție.

Între timp, compania LOT Polish Airlines a anunțat că verificările efectuate la bordul avionului care zbura de la Varșovia la Bruxelles nu au identificat obiecte suspecte.

Aeronava a aterizat la Bruxelles, unde autoritățile au realizat un nou control, fără să descopere dispozitive explozive sau alte obiecte periculoase.