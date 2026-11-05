Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air care a aterizat la București. Celulă de criză pe Aeroportul Otopeni
O celulă de criză a fost constituită joi, 5 noiembrie, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, în urma unei amenințări cu bombă care a vizat un avion al companiei Wizz Air, sosit de la Milano. Incidentul are loc într-un context tensionat pentru aviația europeană, după ce numeroase aeronave de pasageri au fost vizate de alerte similare în ultimele zile.
Avionul Wizz Air a aterizat în siguranță la București
Update joi, 5 noiembrie, ora 13:15. Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au confirmat că aeronava a ajuns în siguranță pe Aeroportul Henri Coandă, iar măsurile de securitate sunt aplicate în colaborare cu instituțiile statului.
„Cursa WMT3064 Milano – București a aterizat în siguranță la 11:08 pe Aeroportul Henri Coandă. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului”, au transmis reprezentanții CNAB.
Potrivit acestora, traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor. Deocamdată, nu au fost comunicate rezultatele verificărilor asupra aeronavei vizate de amenințare.
Patru avioane care se îndreptau spre Praga, vizate de amenințări cu bombă
Cele mai recente alerte au fost anunțate în Cehia, unde poliția a confirmat că patru aeronave care se îndreptau spre Praga au fost vizate de amenințări privind existența unor dispozitive explozive la bord.
Potrivit The Guardian, autoritățile cehe consideră că amenințările au un grad redus de credibilitate, însă au decis să aplice toate procedurile de securitate. Avioanele urmează să fie verificate de echipe specializate după aterizare, pentru a elimina orice posibil risc pentru pasageri și echipaje.
Două avioane Finnair, vizate de alerte în aceeași zi
Un alt incident a fost raportat în cazul unui avion Finnair care efectua cursa Helsinki–Viena. Compania aeriană a confirmat amenințarea, precizând că aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul din capitala Austriei.
Este al doilea zbor Finnair vizat joi de o asemenea alertă. Anterior, aeronava care efectua cursa Helsinki–Roma a fost escortată de avioane militare italiene, ca măsură de precauție.
Între timp, compania LOT Polish Airlines a anunțat că verificările efectuate la bordul avionului care zbura de la Varșovia la Bruxelles nu au identificat obiecte suspecte.
Aeronava a aterizat la Bruxelles, unde autoritățile au realizat un nou control, fără să descopere dispozitive explozive sau alte obiecte periculoase.
Deși mai multe dintre amenințările recente nu s-au confirmat, autoritățile aeroportuare continuă să trateze fiecare alertă potrivit procedurilor de securitate, pentru protejarea pasagerilor și a echipajelor.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Celulă de criză pe Aeroportul Henri Coandă
Potrivit informațiilor inițiale, amenințarea a vizat o aeronavă Wizz Air care a efectuat un zbor din Milano către București. Autoritățile aeroportuare au constituit o celulă de criză pentru gestionarea situației și coordonarea măsurilor de securitate.
”Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, anunţă, joi, SRI.
SRI precizează că cei 182 de pasageri şi 7 membri ai echipajului vor fi debarcaţi şi introduşi în terminal, iar la faţa locului se vor derula procedurile specifice în această situaţie.
Mai multe avioane din Europa, vizate de amenințări cu bombă
Incidentul de la București vine după un val de alerte care au afectat transportul aerian european. Tot joi, un avion Aer Lingus care efectua cursa Dublin–Roma a fost deviat către baza militară Évreux din Franța, după o amenințare cu bombă. Aeronava a fost escortată de un avion militar francez, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță pentru efectuarea verificărilor.
În zilele precedente, alerte similare au vizat zboruri ale companiilor Ryanair, LOT, SAS și Wizz Air, determinând devierea unor aeronave și activarea măsurilor de securitate pe aeroporturi din Polonia, Bulgaria, Italia și Spania.
Un avion Wizz Air care zbura de la Londra la Sofia a fost redirecționat luni, 2 noiembrie, către Budapesta, unde a aterizat sub escorta unui avion militar ungar.
Potrivit informațiilor transmise de Reuters, verificările efectuate în urma alertelor de marți nu au identificat dispozitive explozive. Autoritățile europene continuă să trateze fiecare amenințare cu maximă seriozitate, chiar și atunci când aceasta se dovedește falsă.