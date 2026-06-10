O elevă a câștigat în instanță dreptul de a susține Bacalaureatul mai devreme. Acum legea s-ar putea schimba pentru toți absolvenții

Cum a ajuns eleva să dea în judecată Ministerul Educației

Alexia Borza, absolventă a Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, a fost selectată pentru a susține examenul de admitere la o prestigioasă universitate de economie din Viena, Austria.

Problema a apărut după ce data examenului de admitere, programat pe 30 iunie, s-a suprapus cu una dintre probele scrise ale examenului național de Bacalaureat.

În prezent, regulamentul permite participarea la sesiunea specială doar anumitor categorii de elevi, precum olimpicii sau cei implicați în competiții sportive și artistice internaționale. Solicitarea tinerei nu s-a încadrat în aceste prevederi, astfel că Ministerul Educației a respins cererea.

Familia a decis însă să conteste decizia în instanță, iar Curtea de Apel Cluj i-a dat câștig de cauză.

A obținut media 9,51 la Bacalaureat

Deși hotărârea instanței era executorie, includerea efectivă pe listele pentru sesiunea specială nu a venit imediat. Potrivit avocatei sale, înscrierea a fost realizată cu aproximativ o oră înainte de expirarea termenului-limită.

Alexia a susținut examenul în cadrul sesiunii speciale organizate la Ploiești și a obținut media 9,51.

„Abia în vinerea dinaintea termenului limită am primit confirmarea că am fost admisă pe listă. Am plecat cu părinții mei la Ploiești, unde era organizată sesiunea specială. Toată lumea de acolo îmi spunea «Tu ești fata cu cazul special». Până la urmă totul a decurs bine, am susținut examenul și am obținut media 9,51”, a declarat absolventa.

Între timp, tânăra a trecut de etapa preliminară a procesului de admitere și urmează să susțină examenul la universitatea din Viena.