O doză uriașă de psilocibină a produs schimbări neașteptate la o pacientă cu Alzheimer avansat. Ce au observat cercetătorii

Schimbări observate după o singură administrare

Pacienta, aflată la peste 80 de ani și afectată sever de boală, avea dificultăți majore de comunicare înainte de experiment. Potrivit cercetătorilor, aceasta putea rosti doar cuvinte scurte, comunica rar cu cei din jur și depindea aproape complet de ajutor pentru activitățile de zi cu zi.

Tratamentul experimental a fost efectuat sub supraveghere medicală și cu acordul reprezentantului legal al pacientei. Femeia a primit o doză considerată extrem de mare pentru standardele actuale de cercetare.

După administrare, aceasta a intrat într-o stare asemănătoare unui somn profund, care a durat multe ore. Ulterior, comportamentul său a început să se schimbe într-un mod neașteptat.

Potrivit raportului publicat de cercetători, pacienta a început să vorbească mai mult, să interacționeze cu persoanele din jur și să manifeste reacții emoționale care dispăruseră de mult timp. În zilele care au urmat, au fost observate și alte modificări importante.

Femeia a reușit să își controleze din nou vezica urinară, lucru care nu se mai întâmplase de ani de zile. De asemenea, a putut să se îmbrace singură, să meargă fără asistență și să participe la conversații într-o manieră imposibilă înainte de experiment.

Cercetătorii au considerat deosebit de interesantă revenirea controlului asupra funcțiilor urinare, deoarece aceasta implică mecanisme neurologice complexe care coordonează mai multe regiuni ale creierului.

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Rezultatele au fost suficient de promițătoare încât echipa de cercetare să administreze o a doua doză, mai mică, aproximativ o lună mai târziu.