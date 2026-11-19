Potrivit textului proiectului, condițiile ar trebui îndeplinite cumulativ la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se solicită scutirea. Nu ar fi suficient ca solicitantul să aibă o singură locuință la momentul depunerii cererii.

Concret, proprietarul sau fiecare coproprietar ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe. Verificarea ar privi atât situația actuală, cât și istoricul deținerii altor locuințe.

Să aibă domiciliul în locuința pentru care cere scutirea.

Să fie rezident fiscal în România.

Să nu dețină altă locuință în țară sau în străinătate, nici exclusiv, nici în coproprietate.

Să nu fi deținut altă locuință în ultimii cinci ani, cu excepția prevăzută pentru înlocuirea domiciliului anterior.

Proprietatea să respecte plafoanele de valoare și suprafață propuse.

Restricția privește alte locuințe, nu orice bun imobil deținut de solicitant. În cazul coproprietății, dacă unul dintre proprietari nu îndeplinește condițiile, scutirea propusă nu s-ar acorda nici pentru cotele celorlalți.

Și o cotă moștenită din altă locuință ar conta

Proiectul definește „altă locuință” drept o casă, un apartament sau o altă unitate locativă distinctă. Sunt incluse și proprietățile dobândite prin moștenire, iar o cotă-parte ar fi luată în considerare indiferent de mărimea ei.

Astfel, deținerea unei părți dintr-un alt apartament ar putea împiedica acordarea acestei facilități. Regula ar urma să se aplice chiar dacă persoana locuiește efectiv doar în imobilul pentru care solicită scutirea.

Există însă o excepție pentru cei care și-au schimbat locuința de domiciliu. Vechea proprietate, înstrăinată pentru a fi înlocuită cu cea nouă, nu ar împiedica scutirea dacă perioada de deținere simultană nu depășește 12 luni, iar celelalte condiții sunt respectate.

La data de referință, locuința anterioară ar trebui să fie deja înstrăinată. Excepția nu ar permite păstrarea ambelor proprietăți și obținerea scutirii pentru una dintre ele.