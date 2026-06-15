O bicicletă electrică îți poate economisi sute de euro pe an. Calculul care arată când merită să lași mașina acasă

Cât costă, de fapt, să înlocuiești drumurile scurte cu un e-bike

Un calcul simplu pleacă de la ideea că o bicicletă electrică poate înlocui aproximativ 6.400 de kilometri de mers cu mașina într-un an, adică drumuri scurte de oraș, navetă parțială, cumpărături, mers la restaurant, vizite sau deplasări până la birou câteva zile pe săptămână. Nu este un scenariu valabil pentru toată lumea, dar este realist pentru mulți oameni care locuiesc în orașe sau în zone periurbane.

Dacă acești 6.400 de kilometri ar fi parcurși cu o mașină obișnuită, cu un consum mediu de aproximativ 11 litri la 100 de kilometri, ai ajunge la aproximativ 600 de litri de carburant. La un preț de 0,75 euro pe litru, calculul duce la circa 450 de euro pe an doar pentru combustibil. În România, unde prețurile la pompă pot fi mai mari decât în exemplul american convertit, suma poate fi chiar mai relevantă pentru șoferii care fac multe drumuri scurte.

Prin comparație, o bicicletă electrică folosește în general între 13 și 19 Wh pe kilometru. Pentru 6.400 de kilometri, consumul anual poate fi în jur de 100 kWh. Chiar și la un preț mai mare al energiei electrice, costul anual de încărcare rămâne foarte mic față de carburant. Vorbim despre o diferență de sute de euro, nu despre câțiva lei economisiți simbolic.

Totuși, combustibilul este doar începutul. Drumurile scurte sunt neprietenoase cu mașinile, mai ales cu cele pe benzină sau diesel. Motorul nu ajunge mereu la temperatura optimă, frânele, anvelopele, ambreiajul și suspensia sunt solicitate în trafic urban, iar uzura se acumulează fără să o observi imediat. Dacă reduci 6.400 de kilometri pe an din utilizarea mașinii, reduci și costurile ascunse de întreținere.

Când devine bicicleta electrică o alternativă serioasă la a doua mașină

Economia cea mai mare apare atunci când e-bike-ul nu înlocuiește doar câteva drumuri, ci nevoia unei a doua mașini în familie. Pentru multe gospodării, a doua mașină există pentru navetă, cumpărături, dus copilul la activități sau drumuri scurte în oraș. O bicicletă electrică bună, eventual una cargo, poate acoperi surprinzător de multe dintre aceste scenarii.

Costul unei mașini nu înseamnă doar combustibil. Există rată sau depreciere, RCA, CASCO dacă este cazul, revizii, anvelope, reparații, parcare, rovinietă și taxe. Chiar și o mașină modestă poate ajunge să coste mii de euro pe an când aduni toate aceste elemente. Prin comparație, o bicicletă electrică bună poate costa între 1.300 și 2.600 de euro la achiziție, iar costul de utilizare zilnică este foarte mic.

Evident, un e-bike nu este o soluție universală. Nu poate înlocui mașina pentru toate familiile, toate orașele și toate anotimpurile. Dacă faci navetă lungă, locuiești într-o zonă fără infrastructură sigură sau cari frecvent obiecte grele, mașina rămâne necesară. Dar bicicleta electrică nu trebuie să câștige toate comparațiile ca să fie utilă. Este suficient să câștige drumurile scurte, dese și ineficiente pentru mașină.