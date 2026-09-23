O baterie din hârtie care poate fi înghițită și se dizolvă în organism. Descoperirea cercetătorilor ar putea schimba viitorul dispozitivelor medicale

Cum funcționează bateria biodegradabilă care poate fi înghițită

Bateriile obișnuite utilizate în dispozitivele medicale ingerabile trebuie să fie protejate pentru a împiedica scurgerea substanțelor chimice în interiorul organismului. În plus, acestea ocupă o parte importantă din spațiul disponibil într-o capsulă, ceea ce limitează dimensiunile și funcționalitățile componentelor electronice. Noua tehnologie încearcă să rezolve ambele probleme prin utilizarea unor materiale care se pot degrada treptat în condițiile specifice tractului gastrointestinal.

Bateria este alcătuită din mai multe straturi. Anodul, adică electrodul negativ, este realizat dintr-un aliaj de magneziu, în timp ce catodul conține trioxid de molibden și carbon activ. Între cele două componente se află un electrolit biodegradabil, care permite generarea curentului electric. Cercetătorii au utilizat nanofibrile de celuloză pentru a obține o structură subțire și poroasă, asemănătoare hârtiei, dar suficient de rezistentă pentru a funcționa în interiorul organismului.

Pentru a împiedica descompunerea prea rapidă a bateriei în contact cu acidul gastric, echipa a acoperit-o cu ceară de albine. Unele versiuni au primit și un strat suplimentar de ceară de candelilla, care oferă protecție pentru o perioadă mai lungă. Grosimea acestor straturi influențează durata de funcționare, permițând ajustarea timpului în care bateria poate furniza energie.

Cercetătorii au creat două variante ale dispozitivului. Cea mai mică încape într-o capsulă obișnuită de gelatină și a produs în laborator aproximativ 1,77 volți. Versiunea mai mare a atins aproximativ 1,84 volți și o capacitate maximă de 3,5 miliamperi-oră, fiind destinată dispozitivelor care necesită mai multă energie.

Conceptul face parte dintr-o direcție mai amplă de cercetare, în care dispozitivele miniaturizate pot fi introduse în organism fără intervenții chirurgicale. Cercetătorii MIT au experimentat anterior și cu un robot miniatural care poate fi înghițit într-o capsulă și desfășurat în stomac , pentru a îndeplini anumite sarcini medicale.

Testele pe porci au demonstrat că bateria poate alimenta dispozitive medicale timp de trei zile

Pentru a verifica funcționarea tehnologiei în interiorul organismului, cercetătorii au introdus prototipurile în capsule fabricate prin imprimare 3D și le-au administrat unor porci cu ajutorul unui endoscop. Ambele variante au continuat să funcționeze timp de până la trei zile, deși tensiunea și capacitatea lor au scăzut progresiv pe măsură ce materialele au început să se degradeze.

Bateria mai mică a fost utilizată pentru alimentarea unei etichete experimentale RFID, poziționată în esofagul animalelor. Dispozitivul putea comunica fără fir cu un receptor aflat la o distanță de până la 1,5 metri, permițând cercetătorilor să identifice momentul în care animalele înghițeau un medicament. O asemenea tehnologie ar putea fi folosită în viitor pentru monitorizarea administrării tratamentelor, în special în situațiile în care respectarea schemei terapeutice este esențială.