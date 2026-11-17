Potrivit BBC, investitorii acuză conducerea companiei că a furnizat informații înșelătoare cu privire la situația financiară a producătorului de semiconductori. Acțiunile Intel s-au prăbușit cu aproape 29% într-o singură zi, ștergând miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei.

Intel, acuzată că a ascuns declinul vânzărilor de calculatoare

Acțiunea colectivă în justiție a fost depusă în San Jose, California, de firma de avocatură Robbins Geller Rudman & Dowd, în numele investitorilor care au deținut acțiuni Intel în perioada 23 iulie – 29 octombrie 2026.

Procesul vizează atât compania americană, cât și pe directorul general Lip-Bu Tan și alți membri ai conducerii. Potrivit documentelor depuse în instanță, aceștia ar fi făcut declarații false sau înșelătoare cu privire la evoluția cererii pentru calculatoare personale și la impactul proiectelor dedicate centrelor de date asupra activității companiei.

În luna octombrie, Intel a anunțat o scădere semnificativă a vânzărilor de componente hardware pentru calculatoare în trimestrul încheiat în septembrie. Rezultatele financiare au contrazis semnalele optimiste transmise anterior de reprezentanții companiei, care sugeraseră că cererea începuse să se redreseze.

Acționarii susțin că reducerea cererii pentru PC-uri a contribuit la o scădere trimestrială a veniturilor aferente segmentului vizat de aproximativ 800 de milioane de dolari, echivalentul unui declin de 9%, până la 8,1 miliarde de dolari.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea Intel. Acuzațiile formulate de investitori nu au fost, deocamdată, confirmate printr-o decizie a instanței.

Intel a pierdut 140 de miliarde de dolari într-o singură zi

Pe 30 octombrie 2026, acțiunile Intel au înregistrat o scădere de 28,6%, reducând capitalizarea bursieră a companiei cu aproximativ 140 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Declinul a venit după ce producătorul de semiconductori a prezentat estimări privind veniturile și profitul pentru ultimul trimestru al anului, care s-au situat sub așteptările analiștilor de pe Wall Street.

Investitorii susțin, de asemenea, că Intel nu a comunicat suficient de transparent problemele legate de stocurile excedentare și dificultățile de aprovizionare cu anumite componente necesare producției de procesoare pentru servere.

Prăbușirea acțiunilor Intel a afectat inclusiv valoarea investiției realizate de administrația Donald Trump în producătorul american.

În august 2025, guvernul Statelor Unite a preluat aproximativ 10% din Intel, în urma unei investiții de 8,9 miliarde de dolari, menite să consolideze industria americană de semiconductori.

Inteligența artificială pune tot mai multă presiune pe piața calculatoarelor

Deși dezvoltarea inteligenței artificiale reprezintă o oportunitate financiară importantă pentru producătorii de semiconductori, aceasta generează și dezechilibre majore în industria IT.

Cererea ridicată de componente pentru centrele de date a contribuit la scumpirea memoriilor RAM și a altor produse hardware destinate consumatorilor obișnuiți. În aceste condiții, achiziționarea unui calculator nou sau modernizarea unuia existent a devenit considerabil mai costisitoare.

Inclusiv producătorii de plăci de bază caută soluții prin care să le permită utilizatorilor să păstreze memoriile RAM din generațiile anterioare, pentru a reduce costurile modernizării calculatoarelor.

În octombrie, directorul general al Intel a avertizat că industria se confruntă cu o criză fără precedent a memoriilor, care afectează disponibilitatea componentelor destinate pieței PC-urilor.

În pofida investițiilor masive în infrastructura dedicată inteligenței artificiale, Intel trebuie să gestioneze simultan declinul unei piețe care a reprezentat, timp de decenii, unul dintre principalii săi piloni financiari.

Potrivit datelor prezentate de BBC pe 16 noiembrie, acțiunile Intel au pierdut 37,5% din valoare în ultima lună, deși înregistrau încă o creștere de 51% față de începutul anului.