Nu erau condamnați genetic: ADN-ul ultimilor neanderthalieni schimbă misterul dispariției lor
Multă vreme, povestea dispariției oamenilor de Neanderthal a părut să aibă o explicație simplă și tristă: grupuri mici, izolate, tot mai puțin diverse genetic, care s-ar fi stins încet din cauza împerecherilor repetate între rude apropiate. O nouă analiză de ADN antic, publicată în revista Nature, arată însă că această teorie nu poate explica întreaga dispariție a neanderthalienilor.
Cercetătorii au studiat resturi provenite de la 27 de neanderthalieni care au trăit în nord-vestul Europei cu mai puțin de aproximativ 52.500 de ani în urmă. Printre ele se află și un genom de înaltă calitate obținut de la un individ descoperit în peștera Goyet din Belgia, vechi de circa 45.000 de ani. Descoperirea nu rezolvă definitiv misterul dispariției oamenilor de Neanderthal, dar demontează ideea că aceștia ar fi fost, peste tot, un grup condamnat de lipsa diversității genetice.
O populație mai conectată decât se credea
ADN-ul vechi este greu de extras și chiar mai dificil de analizat. După zeci de mii de ani, materialul genetic se degradează, poate fi contaminat, iar oasele și dinții păstrează de multe ori doar fragmente infime. Tocmai de aceea, mult timp concluziile despre neanderthalieni s-au bazat pe un număr redus de genomuri, inclusiv pe indivizi din Siberia, aflați la marginea estică a arealului lor.
Acele date au arătat semne clare de înrudire apropiată în unele comunități din Altai. Dar o comunitate izolată din Siberia nu putea reprezenta automat toate grupurile de neanderthalieni care au trăit în Europa și Asia timp de sute de mii de ani. Noul studiu oferă o imagine mai nuanțată: indivizii analizați din Belgia și Franța par să fi făcut parte din populații mai mari sau mai bine conectate între ele.
Cei mai mulți dintre neanderthalienii studiați erau mai apropiați genetic unii de alții decât de alte populații târzii cunoscute din Europa. Asta sugerează că în nord-vestul continentului existau contacte între grupuri și o circulație a indivizilor mai mare decât se presupunea. Nu vorbim despre comunități perfect uniforme sau despre populații foarte numeroase după standardele actuale, ci despre grupuri care nu erau complet închise în ele însele.
Mai important, genomurile analizate nu prezintă aceleași urme de împerechere între rude apropiate observate în unele populații din Altai. Cercetătorii nu au găsit nici o scădere evidentă a diversității genetice odată cu apropierea momentului dispariției. Cu alte cuvinte, cel puțin pentru această regiune, neanderthalienii nu par să fi intrat într-un declin genetic inevitabil.
Ce spun datele despre contactul cu Homo sapiens
Studiul mai aduce o concluzie surprinzătoare legată de relația dintre neanderthalieni și oamenii moderni. În nord-vestul Europei, cele două populații au existat în aceeași perioadă, iar Homo sapiens ajunsese deja pe continent. Cu toate acestea, genomurile neanderthalienilor analizați nu arată urme ale unui flux genetic recent venit de la oamenii moderni.
Această informație nu contrazice faptul că oamenii moderni din afara Africii păstrează și astăzi fragmente de ADN neanderthalian. Amestecul dintre Homo sapiens și neanderthalieni a avut loc, fără îndoială, în mai multe episoade din trecut. Noul studiu sugerează doar că interacțiunile genetice decisive nu s-au produs neapărat în această zonă a Belgiei și Franței sau nu au fost suficient de frecvente pentru a lăsa o urmă vizibilă în eșantioanele analizate.
Această asimetrie rămâne una dintre cele mai interesante întrebări ale preistoriei. Avem dovezi că Homo sapiens a păstrat moștenire genetică de la neanderthalieni, dar găsim mult mai greu exemple clare de neanderthalieni care să fi avut recent un strămoș Homo sapiens. Explicațiile posibile țin de geografie, de dimensiunea populațiilor, de bariere biologice sau chiar de felul în care cele două grupuri își acceptau membrii proveniți din familii mixte.
Cert este că dispariția neanderthalienilor nu poate fi redusă la o singură cauză. Ei nu au fost pur și simplu absorbiți genetic de oamenii moderni și nici nu par să fi dispărut exclusiv din cauza consangvinizării. În schimb, au trăit într-o perioadă de schimbări climatice puternice, de migrații și de competiție pentru resurse într-o Europă tot mai dificilă.
De ce misterul nu este încă rezolvat
Noua cercetare nu spune că genetica nu a avut niciun rol în dispariția neanderthalienilor. Ea arată că degradarea genetică nu a fost probabil cauza principală pentru grupurile analizate din nord-vestul Europei. Diferența este esențială, pentru că nu toți neanderthalienii au trăit în aceleași condiții și nu toate populațiile lor au avut aceeași istorie.
Un studiu anterior asupra ADN-ului mitocondrial sugerase că populațiile târzii de neanderthalieni din Europa au trecut prin schimbări demografice puternice și printr-un declin al numărului de indivizi înainte de dispariție. Noul studiu bazat pe ADN nuclear completează, nu anulează, această imagine. Este posibil ca unele populații să fi fost foarte izolate, în timp ce altele au rămas conectate pentru mai mult timp.
Asta schimbă și felul în care trebuie priviți oamenii de Neanderthal. Nu au fost o singură populație statică, cu aceeași problemă peste tot în Eurasia. Au fost grupuri diferite, cu istorii diferite, adaptate la regiuni și clime diferite. Unele au putut avea relații de rudenie foarte apropiate, iar altele au avut contacte mai largi și o diversitate genetică mai mare.
Răspunsul final va depinde de noi genomuri extrase din alte zone, mai ales din Peninsula Iberică și Italia, unde ADN-ul antic se păstrează mai greu din cauza climei. Până atunci, povestea rămâne deschisă. Ceea ce pare tot mai clar este că dispariția neanderthalienilor nu a fost o dispariție simplă, inevitabilă și explicată de o singură problemă genetică.
Poate că oamenii de Neanderthal nu au fost învinși de un defect ascuns în ADN-ul lor, ci de o combinație de presiuni care au venit toate deodată: climă instabilă, populații mici, concurență cu Homo sapiens și transformarea rapidă a lumii în care trăiau. Iar fiecare genom recuperat dintr-un os vechi de zeci de mii de ani ne obligă să rescriem puțin această poveste.
Concluzia trebuie privită regional, nu ca o explicație definitivă pentru toate populațiile de neanderthalieni. O cercetare publicată în martie 2026, bazată pe ADN mitocondrial, indicase în schimb o reducere severă a diversității în unele populații europene târzii, ceea ce arată cât de diferită putea fi evoluția grupurilor din regiuni distincte.