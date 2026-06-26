Nu erau condamnați genetic: ADN-ul ultimilor neanderthalieni schimbă misterul dispariției lor

O populație mai conectată decât se credea

ADN-ul vechi este greu de extras și chiar mai dificil de analizat. După zeci de mii de ani, materialul genetic se degradează, poate fi contaminat, iar oasele și dinții păstrează de multe ori doar fragmente infime. Tocmai de aceea, mult timp concluziile despre neanderthalieni s-au bazat pe un număr redus de genomuri, inclusiv pe indivizi din Siberia, aflați la marginea estică a arealului lor.

Acele date au arătat semne clare de înrudire apropiată în unele comunități din Altai. Dar o comunitate izolată din Siberia nu putea reprezenta automat toate grupurile de neanderthalieni care au trăit în Europa și Asia timp de sute de mii de ani. Noul studiu oferă o imagine mai nuanțată: indivizii analizați din Belgia și Franța par să fi făcut parte din populații mai mari sau mai bine conectate între ele.

Cei mai mulți dintre neanderthalienii studiați erau mai apropiați genetic unii de alții decât de alte populații târzii cunoscute din Europa. Asta sugerează că în nord-vestul continentului existau contacte între grupuri și o circulație a indivizilor mai mare decât se presupunea. Nu vorbim despre comunități perfect uniforme sau despre populații foarte numeroase după standardele actuale, ci despre grupuri care nu erau complet închise în ele însele.

Mai important, genomurile analizate nu prezintă aceleași urme de împerechere între rude apropiate observate în unele populații din Altai. Cercetătorii nu au găsit nici o scădere evidentă a diversității genetice odată cu apropierea momentului dispariției. Cu alte cuvinte, cel puțin pentru această regiune, neanderthalienii nu par să fi intrat într-un declin genetic inevitabil.

Ce spun datele despre contactul cu Homo sapiens

Studiul mai aduce o concluzie surprinzătoare legată de relația dintre neanderthalieni și oamenii moderni. În nord-vestul Europei, cele două populații au existat în aceeași perioadă, iar Homo sapiens ajunsese deja pe continent. Cu toate acestea, genomurile neanderthalienilor analizați nu arată urme ale unui flux genetic recent venit de la oamenii moderni.

Această informație nu contrazice faptul că oamenii moderni din afara Africii păstrează și astăzi fragmente de ADN neanderthalian. Amestecul dintre Homo sapiens și neanderthalieni a avut loc, fără îndoială, în mai multe episoade din trecut. Noul studiu sugerează doar că interacțiunile genetice decisive nu s-au produs neapărat în această zonă a Belgiei și Franței sau nu au fost suficient de frecvente pentru a lăsa o urmă vizibilă în eșantioanele analizate.

Această asimetrie rămâne una dintre cele mai interesante întrebări ale preistoriei. Avem dovezi că Homo sapiens a păstrat moștenire genetică de la neanderthalieni, dar găsim mult mai greu exemple clare de neanderthalieni care să fi avut recent un strămoș Homo sapiens. Explicațiile posibile țin de geografie, de dimensiunea populațiilor, de bariere biologice sau chiar de felul în care cele două grupuri își acceptau membrii proveniți din familii mixte.