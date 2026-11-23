Media de peste 90% ascunde diferențe între exemplare

În datele comunicate de Ford și relatate de Electrek, 95% dintre vehiculele din comparația de la circa 161.000 de kilometri se încadrau între 87% și 97% sănătate a bateriei. Pentru Mustang Mach-E, producătorul indică o medie de 92% după cinci ani de colectare a datelor. Analiza a folosit informații de la peste 36.000 de vehicule din Statele Unite și Canada, care au parcurs cumulat aproximativ 3,2 miliarde de kilometri.

Ford a raportat și un grup mult mai mic cu peste 322.000 de kilometri, pentru care media a fost de 88%. Asta nu permite extrapolarea aceleiași valori la orice Ford electric foarte rulat. Mașinile care au ajuns deja la un kilometraj atât de mare pot avea un profil diferit de restul flotei, iar numărul lor e mult mai mic. În plus, starea de sănătate nu este același lucru cu procentul încărcării pe care îl vezi în bord. Un acumulator degradat poate afișa 100% după încărcare și totuși poate stoca mai puțină energie decât când era nou.

Dacă ai două exemplare cu rulaje foarte diferite, cere rapoartele în același format. Compararea unei estimări calculate din consum cu o măsurătoare făcută după o procedură de service poate crea o diferență care ține de metodă, nu de acumulator.

Ce documente ceri înainte să cumperi o electrică rulată

Dacă te uiți la un Mach-E în România, cere o evaluare a bateriei pentru exemplarul respectiv și întreabă cum a fost măsurată. Verifică data raportului, identificarea mașinii, capacitatea pe care se bazează comparația și ce garanție mai este disponibilă în piața relevantă. Un ecran care arată autonomia estimată imediat după o încărcare nu înlocuiește un diagnostic, fiindcă autonomia afișată ia în calcul și consumul recent ori temperatura.

Uită-te și la istoricul de service, eventualele reparații ale acumulatorului și felul în care se încarcă vehiculul. Un kilometraj mic nu garantează o baterie mai bună, la fel cum unul mare nu dovedește că trebuie schimbată. Datele Ford sunt utile pentru a pune rulajul în context. Raportul mașinii, garanția și prețul sunt cele care pot transforma contextul într-o decizie.