Mike Jones, directorul responsabil de animațiile de gameplay din GTA 6, a dezvăluit că echipa Rockstar Games a realizat trei versiuni distincte ale animațiilor pentru fiecare interacțiune cu obiectele din joc, potrivit unui material publicat de IGN pe 25 noiembrie 2026.

Sistemul contribuie atât la realismul personajelor, cât și la fluiditatea gameplay-ului, reprezentând o evoluție importantă față de GTA 5 și Red Dead Redemption 2.

Rockstar a realizat trei versiuni ale fiecărei animații de interacțiune cu obiectele

Una dintre noutățile introduse în GTA 6 este posibilitatea personajelor de a ține câte un obiect în fiecare mână, fără ca acest lucru să împiedice alte interacțiuni cu mediul înconjurător. Deși pare o mecanică firească, implementarea ei a presupus un efort considerabil din partea echipei de dezvoltare.

Într-o discuție pe platforma Bluesky, Mike Jones a explicat că Rockstar a creat câte trei variante pentru fiecare interacțiune cu obiectele: una pentru situațiile în care ambele mâini sunt libere, una pentru mâna dreaptă și una pentru mâna stângă.

„A fost o bătaie de cap uriașă”, a mărturisit Jones, explicând însă că această abordare a simplificat ulterior logica de funcționare a jocului. În anumite situații, dezvoltatorii au repetat întregul proces și pentru pozițiile în care personajele sunt ghemuite.

Practic, jocul trebuie să adapteze mișcările personajului în funcție de obiectele pe care acesta le are deja în mâini, fără să compromită naturalețea animațiilor.

Fluiditatea mișcărilor este unul dintre aspectele pe care le-am remarcat și în cadrul materialului hands-on GTA VI, realizat de Playtech pe PS5 Pro, chiar dacă jocul rulează la 30 de cadre pe secundă.

Detaliul care schimbă experiența de joc față de GTA 5 și Red Dead Redemption 2

În producțiile anterioare ale Rockstar, posibilitatea de a manipula simultan mai multe obiecte era mult mai limitată. Existau anumite excepții, precum utilizarea simultană a două arme în GTA: San Andreas, însă GTA 6 extinde considerabil această mecanică.

Noua funcționalitate nu are exclusiv un rol estetic. Ea permite efectuarea mai multor acțiuni fără întreruperi inutile și contribuie la eliminarea unor limitări artificiale întâlnite frecvent în jocurile video.

În loc ca un obiect să dispară brusc din mâna personajului atunci când acesta interacționează cu altceva, jocul adaptează animația la situația respectivă. Astfel de detalii contribuie la senzația că Jason și Lucia sunt personaje care ocupă fizic un spațiu, nu doar avataruri controlate printr-o succesiune de comenzi.

Complexitatea sistemelor de animație reprezintă și un element relevant în discuția despre cerințele tehnice ridicate ale GTA 6 și limitarea jocului la 30 FPS pe console, fără ca Rockstar să fi atribuit această limitare în mod direct mecanicii respective.

Rockstar recunoaște că a făcut și compromisuri în dezvoltarea GTA 6

În ciuda nivelului impresionant de atenție la detalii, Mike Jones a recunoscut că echipa a apelat și la anumite simplificări în timpul dezvoltării jocului.

Declarația a venit după ce un utilizator Bluesky a remarcat că secvența de alimentare a mașinilor cu combustibil pare mai puțin elaborată decât alte animații. Jones a confirmat că dezvoltatorii au recurs și la scurtături, fără să ofere însă detalii despre toate situațiile în care acestea au fost necesare.

Într-un joc de asemenea dimensiuni, prioritizarea resurselor de dezvoltare este inevitabilă. Nu fiecare acțiune beneficiază de același nivel de complexitate, chiar dacă obiectivul general este obținerea unei experiențe cât mai naturale.

Atenția acordată gesturilor cotidiene explică, cel puțin parțial, și fenomenul prin care numeroși jucători GTA 6 amână finalizarea primului capitol, preferând să pescuiască, să exploreze împrejurimile sau să petreacă timpul în Leonida Keys.

La o săptămână de la lansarea oficială, GTA 6 continuă să ofere subiecte de discuție care depășesc povestea principală. Iar dezvăluirea lui Mike Jones arată cât de multă muncă se poate ascunde în spatele unei animații de doar câteva secunde, pe care jucătorul o consideră absolut firească.