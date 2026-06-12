Noul serial cu Nicole Kidman și Elle Fanning prinde contur. Regizorul din spatele „WandaVision” intră în drama juridică „Discretion”

Matt Shakman revine la televiziune cu un proiect de calibru

În „Discretion”, Matt Shakman va avea un rol mai amplu decât simpla regie a episodului-pilot. Acesta va fi și producător executiv și regizor principal al serialului, urmând să semneze pilotul și alte trei episoade. Practic, Paramount+ și A24 mizează pe el pentru a stabili tonul vizual și ritmul narativ al noii producții.

Alegerea lui Shakman are sens, mai ales dacă ne uităm la felul în care a fost folosit în trecut în proiecte importante. Regizorul a mai avut misiunea de a lansa corect seriale precum „Monarch: Legacy of Monsters” și „Welcome to Chippendales”, unde episodul-pilot avea rolul de a fixa atmosfera și direcția întregii povești.

Mai important, Shakman a mai lucrat cu Elle Fanning în 2020, când a regizat episodul-pilot al serialului „The Great”. Colaborarea respectivă i-a adus și o nominalizare la Emmy, ceea ce transformă reunirea lor profesională într-un detaliu relevant pentru „Discretion”. Nu este doar o alegere de nume, ci o colaborare care a funcționat deja într-un serial cu miză mare.

În paralel, Shakman rămâne implicat și în zona de cinema. După „Fantastic Four”, regizorul este legat și de un nou film din franciza „Planet of the Apes”, încă fără titlu oficial. Cu toate acestea, „Discretion” marchează o întoarcere clară către formatul în care a excelat ani la rând.

Nicole Kidman și Elle Fanning, din nou împreună pe ecran

„Discretion” continuă seria colaborărilor dintre Nicole Kidman și Elle Fanning, două actrițe care au mai lucrat împreună în mai multe proiecte. Prima lor întâlnire importantă a fost în „The Beguiled”, filmul din 2017 regizat de Sofia Coppola, urmată de „How to Talk to Girls at Parties”, lansat în 2018.

Cele două au colaborat și la „Margo’s Got Money Troubles”, un alt proiect produs de A24. Faptul că „Discretion” vine tot sub umbrela A24 arată că există deja o direcție clară: povești cu personaje feminine puternice, tensiuni morale și zone de ambiguitate în care adevărul nu este niciodată comod.

În noul serial, Elle Fanning va interpreta o tânără avocată care descoperă o rețea de acorduri de confidențialitate, aparent menite să ascundă un adevăr întunecat. Descoperirea o va pune în conflict direct cu mentora sa, o avocată cu experiență interpretată de Nicole Kidman.