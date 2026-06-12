Noul serial cu Nicole Kidman și Elle Fanning prinde contur. Regizorul din spatele „WandaVision” intră în drama juridică „Discretion”
Nicole Kidman și Elle Fanning pregătesc o nouă colaborare importantă, de această dată într-un serial juridic produs de A24 pentru Paramount+. Proiectul se numește „Discretion” și începe să capete greutate și în spatele camerei, după ce Matt Shakman, regizor asociat în ultimii ani cu „WandaVision” și cu filmul „Fantastic Four”, a fost ales să regizeze episodul-pilot.
Pentru Shakman, revenirea în televiziune nu este deloc surprinzătoare, potrivit Deadline. Chiar dacă a făcut pasul spre marile producții de cinema cu universul Marvel, regizorul și-a construit mare parte din reputație pe micul ecran. „WandaVision” rămâne unul dintre cele mai apreciate proiecte Disney+ din zona Marvel, iar înainte de asta, Shakman a avut o contribuție consistentă la seriale precum „It’s Always Sunny in Philadelphia”, unde a regizat zeci de episoade.
Matt Shakman revine la televiziune cu un proiect de calibru
În „Discretion”, Matt Shakman va avea un rol mai amplu decât simpla regie a episodului-pilot. Acesta va fi și producător executiv și regizor principal al serialului, urmând să semneze pilotul și alte trei episoade. Practic, Paramount+ și A24 mizează pe el pentru a stabili tonul vizual și ritmul narativ al noii producții.
Alegerea lui Shakman are sens, mai ales dacă ne uităm la felul în care a fost folosit în trecut în proiecte importante. Regizorul a mai avut misiunea de a lansa corect seriale precum „Monarch: Legacy of Monsters” și „Welcome to Chippendales”, unde episodul-pilot avea rolul de a fixa atmosfera și direcția întregii povești.
Mai important, Shakman a mai lucrat cu Elle Fanning în 2020, când a regizat episodul-pilot al serialului „The Great”. Colaborarea respectivă i-a adus și o nominalizare la Emmy, ceea ce transformă reunirea lor profesională într-un detaliu relevant pentru „Discretion”. Nu este doar o alegere de nume, ci o colaborare care a funcționat deja într-un serial cu miză mare.
În paralel, Shakman rămâne implicat și în zona de cinema. După „Fantastic Four”, regizorul este legat și de un nou film din franciza „Planet of the Apes”, încă fără titlu oficial. Cu toate acestea, „Discretion” marchează o întoarcere clară către formatul în care a excelat ani la rând.
Nicole Kidman și Elle Fanning, din nou împreună pe ecran
„Discretion” continuă seria colaborărilor dintre Nicole Kidman și Elle Fanning, două actrițe care au mai lucrat împreună în mai multe proiecte. Prima lor întâlnire importantă a fost în „The Beguiled”, filmul din 2017 regizat de Sofia Coppola, urmată de „How to Talk to Girls at Parties”, lansat în 2018.
Cele două au colaborat și la „Margo’s Got Money Troubles”, un alt proiect produs de A24. Faptul că „Discretion” vine tot sub umbrela A24 arată că există deja o direcție clară: povești cu personaje feminine puternice, tensiuni morale și zone de ambiguitate în care adevărul nu este niciodată comod.
În noul serial, Elle Fanning va interpreta o tânără avocată care descoperă o rețea de acorduri de confidențialitate, aparent menite să ascundă un adevăr întunecat. Descoperirea o va pune în conflict direct cu mentora sa, o avocată cu experiență interpretată de Nicole Kidman.
Premisa promite o dramă juridică în care miza nu va fi doar câștigarea unui caz, ci expunerea unui sistem construit pe tăcere, putere și protejarea celor influenți. Acordurile de confidențialitate, folosite adesea în mediul corporatist, devin aici punctul de pornire al unei povești despre abuz, control și complicitate.
O dramă juridică inspirată din lumea corporatistă
Serialul are la bază o povestire scurtă scrisă de Chandler Baker, încă nepublicată, inspirată de experiența autoarei ca avocat corporatist. Acest detaliu poate oferi proiectului un plus de autenticitate, mai ales într-un gen în care credibilitatea mecanismelor juridice contează mult.
„Discretion” pare să se înscrie într-o zonă tot mai populară a televiziunii recente: thrillere juridice și corporatiste în care personajele nu se luptă doar cu legea, ci și cu instituții, contracte, reputații și structuri de putere greu de fisurat. În centrul poveștii se află relația tensionată dintre protejarea secretelor și obligația morală de a spune adevărul.
Pentru Nicole Kidman, rolul unei avocate senior cu autoritate, influență și secrete se potrivește perfect cu direcția pe care actrița a explorat-o în ultimii ani, în seriale dramatice cu tensiune psihologică. Pentru Elle Fanning, personajul tinerei avocate poate deveni un nou rol de maturizare, într-o poveste în care inocența profesională se ciocnește de realitatea dură a sistemului.
Cu Matt Shakman la cârma episodului-pilot, cu Nicole Kidman și Elle Fanning în rolurile principale și cu A24 implicat în producție, „Discretion” are toate ingredientele pentru a deveni una dintre dramele juridice de urmărit pe Paramount+. Proiectul nu are nevoie doar de un caz spectaculos, ci de tensiune, atmosferă și personaje care se pot trăda oricând. Iar, cel puțin pe hârtie, exact acolo pare să se îndrepte.