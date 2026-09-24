Noul Roborock Qrevo Edge 2 Flow ajunge în România: robotul de 8,98 cm care spală podeaua cu o rolă autocurățată permanent

Alături de Qrevo Edge 2 Flow, Roborock lansează și Qrevo 2 Pro, un model ceva mai accesibil, orientat în special către locuințele cu multe covoare și animale de companie.

Roborock Qrevo Edge 2 Flow spală podeaua cu apă curată în permanență

Elementul central al noului model este sistemul SpiraFlow 2.0. Acesta folosește 16 duze presurizate pentru a alimenta rola cu apă curată în timpul spălării și, în același timp, pentru a îndepărta murdăria acumulată pe aceasta.

Rola poate ajunge la 240 de rotații pe minut și aplică o forță de apăsare de 15 N asupra podelei. Ideea este ca urmele uscate, murdăria din bucătărie sau petele mai dificile să fie desprinse mecanic, în timp ce suprafața de curățare rămâne permanent clătită.

Pentru zonele de lângă pereți și mobilier, Roborock folosește o rolă Edge-Adaptive și o perie laterală reversibilă, astfel încât robotul să poată ajunge cât mai aproape de plinte și colțuri.

Aspirarea este asigurată de sistemul HyperForce de 35.000 Pa, o valoare foarte ridicată pentru această categorie. Sistemul anti-încurcare este gândit pentru a limita acumularea firelor de păr în perii, un detaliu important mai ales în casele cu animale.

Un alt avantaj este înălțimea de numai 8,98 cm. Roborock folosește sistemul RetractSense, prin care senzorul LDS rămâne ridicat pentru scanare la 360 de grade în spațiile deschise și poate fi coborât atunci când robotul trebuie să treacă pe sub mobilier cu gardă redusă.

Pe partea de navigație, Reactive AI poate identifica peste 280 de tipuri de obstacole și poate adapta comportamentul robotului în funcție de situație. Sistemul RGB poate recunoaște inclusiv diferențe între murdăria umedă și cea uscată, iar debitul de apă poate fi ajustat în funcție de tipul suprafeței dure.