Noul Roborock Qrevo Edge 2 Flow ajunge în România: robotul de 8,98 cm care spală podeaua cu o rolă autocurățată permanent
Roborock extinde în România familia Qrevo cu două modele noi, însă Qrevo Edge 2 Flow este fără îndoială produsul care atrage cea mai multă atenție. Este primul robot de aspirare al companiei echipat cu un mop de tip rolă, o schimbare importantă față de sistemele cu lavete rotative pe care le-am văzut până acum pe multe dintre modelele premium ale producătorului.
Noutatea nu ține doar de forma mopului. Rola este alimentată permanent cu apă curată în timpul funcționării și este autocurățată continuu, astfel încât robotul să nu plimbe aceeași murdărie dintr-o zonă în alta. La toate acestea se adaugă o putere de aspirare de 35.000 Pa, un corp foarte subțire, de doar 8,98 cm, navigație cu senzor retractabil și o stație care preia aproape toate operațiunile repetitive de întreținere.
Alături de Qrevo Edge 2 Flow, Roborock lansează și Qrevo 2 Pro, un model ceva mai accesibil, orientat în special către locuințele cu multe covoare și animale de companie.
Roborock Qrevo Edge 2 Flow spală podeaua cu apă curată în permanență
Elementul central al noului model este sistemul SpiraFlow 2.0. Acesta folosește 16 duze presurizate pentru a alimenta rola cu apă curată în timpul spălării și, în același timp, pentru a îndepărta murdăria acumulată pe aceasta.
Rola poate ajunge la 240 de rotații pe minut și aplică o forță de apăsare de 15 N asupra podelei. Ideea este ca urmele uscate, murdăria din bucătărie sau petele mai dificile să fie desprinse mecanic, în timp ce suprafața de curățare rămâne permanent clătită.
Pentru zonele de lângă pereți și mobilier, Roborock folosește o rolă Edge-Adaptive și o perie laterală reversibilă, astfel încât robotul să poată ajunge cât mai aproape de plinte și colțuri.
Aspirarea este asigurată de sistemul HyperForce de 35.000 Pa, o valoare foarte ridicată pentru această categorie. Sistemul anti-încurcare este gândit pentru a limita acumularea firelor de păr în perii, un detaliu important mai ales în casele cu animale.
Un alt avantaj este înălțimea de numai 8,98 cm. Roborock folosește sistemul RetractSense, prin care senzorul LDS rămâne ridicat pentru scanare la 360 de grade în spațiile deschise și poate fi coborât atunci când robotul trebuie să treacă pe sub mobilier cu gardă redusă.
Pe partea de navigație, Reactive AI poate identifica peste 280 de tipuri de obstacole și poate adapta comportamentul robotului în funcție de situație. Sistemul RGB poate recunoaște inclusiv diferențe între murdăria umedă și cea uscată, iar debitul de apă poate fi ajustat în funcție de tipul suprafeței dure.
SmartPlan 3.0 încearcă să automatizeze și mai mult procesul. Sistemul învață particularitățile camerelor și obiceiurile utilizatorului și poate modifica strategia de curățare în funcție de zona prin care trece.
Din aplicația Roborock poți alege între aspirare, spălare sau combinația dintre cele două, poți ajusta puterea de aspirare, debitul de apă, numărul de treceri și traseul. Interfața permite și configurarea camerelor, zonelor, rutinelor, programelor, setărilor pentru covoare și podele, evitarea obstacolelor, gestionarea hărților, controlul de la distanță și actualizările de firmware.
Stația face aproape toată întreținerea în locul tău
Stația multifuncțională este o parte importantă din experiența Qrevo Edge 2 Flow. Aceasta curăță rola sub presiune, detectează gradul de murdărie și o usucă ulterior cu aer cald la 63 de grade Celsius.
Rezervorul robotului este realimentat automat cu apă, iar recipientul de praf poate fi golit de stație. Roborock vorbește despre până la 65 de zile de utilizare fără golirea manuală a recipientului, în funcție de cât de murdară este locuința și de frecvența cu care este folosit robotul.
Qrevo Edge 2 Flow include și control vocal prin comanda „Hello Rocky”, iar integrarea smart home este extinsă prin compatibilitatea cu Matter, Alexa, Siri și Google Home.
Asta înseamnă că robotul poate fi inclus mai ușor în automatizările locuinței, iar controlul nu este limitat exclusiv la aplicația Roborock.
Qrevo 2 Pro este alternativa mai accesibilă pentru casele cu multe covoare
Al doilea model lansat în România, Qrevo 2 Pro, folosește o abordare diferită. Puterea de aspirare HyperForce ajunge la 25.000 Pa, iar accentul cade pe curățarea covoarelor și pe reducerea problemelor provocate de părul de animale.
Peria DuoDivide și peria laterală anti-încurcare sunt concepute pentru a direcționa firele de păr către centrul traseului de aspirare și pentru a reduce intervențiile manuale.
Una dintre cele mai interesante funcții este Auto Mop Removal. Robotul poate detașa automat mopurile în stație înainte să înceapă aspirarea covoarelor și le poate monta din nou după terminarea acestei etape. În acest fel, suprafețele textile rămân uscate fără ca utilizatorul să scoată manual mopurile.
Carpet Boost+ activează puterea maximă de aspirare pe covoare, iar Deep Carpet Cleaning poate adăuga o a doua trecere încrucișată. Pentru margini, FlexiArm Edge Mopping poate apropia mopul până la aproximativ 1,85 mm de plintă.
Stația modelului Qrevo 2 Pro spală mopurile cu apă încălzită până la 75 de grade Celsius și le usucă ulterior cu aer cald de până la 45 de grade. Reumplerea rezervorului de apă și golirea prafului sunt automatizate, iar Roborock indică și aici până la 65 de zile fără golire manuală.
Qrevo 2 Pro include SmartPlan 3.0 și poate adapta procesul de curățare pentru fiecare cameră. Din aplicație pot fi definite rutine, zone temporare de curățare și chiar intervale de încărcare în perioadele cu tarife mai mici la energie electrică. Modelul este, de asemenea, compatibil cu Matter.
Cât costă noii roboți Roborock în România
Roborock Qrevo Edge 2 Flow este disponibil în România la un preț de 4.599 de lei, fiind listat atât la eMAG, cât și la Altex.
Qrevo 2 Pro este poziționat mai jos în gamă și costă 3.299 de lei la aceiași retaileri.
Diferența de 1.300 de lei dintre cele două modele se explică în principal prin sistemul de spălare cu rolă, puterea de aspirare mai mare, corpul ultra-subțire și sistemul mai complex de întreținere al Qrevo Edge 2 Flow.
Pentru cine caută un robot care să combine aspirarea foarte puternică cu spălarea continuă folosind apă curată și cu un nivel cât mai ridicat de autonomie, Qrevo Edge 2 Flow este modelul mai interesant. Qrevo 2 Pro rămâne însă o alternativă atractivă pentru locuințele în care covoarele și părul de animale reprezintă prioritățile principale.