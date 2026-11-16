Noul James Bond a fost ales oficial: Robert Pattinson este următorul agent 007. Starul din „The Batman” îl înlocuiește pe Daniel Craig, după ani de speculații

Potrivit Associated Press, Pattinson va prelua rolul de la Daniel Craig, care și-a încheiat parcursul în universul 007 odată cu „No Time to Die”, lansat în 2021. Noul film va fi regizat de Denis Villeneuve, cineastul din spatele producțiilor „Dune”, „Arrival” și „Blade Runner 2049”, ceea ce ridică și mai mult așteptările pentru viitorul seriei.

Robert Pattinson a câștigat cursa pentru rolul James Bond

Alegerea lui Robert Pattinson reprezintă o surpriză pentru o parte a publicului, în condițiile în care, în ultimele luni, numeroși actori au fost considerați favoriți pentru rol. Printre numele vehiculate s-au aflat Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal și Harris Dickinson. Pattinson a intrat relativ târziu în atenția presei drept candidat important, dar a reușit să obțină unul dintre cele mai râvnite roluri de la Hollywood.

La 40 de ani, actorul britanic are deja experiență în gestionarea unor francize de amploare. După succesul internațional obținut cu seria „Twilight”, Pattinson a ales să se concentreze o perioadă asupra cinematografiei independente, colaborând cu regizori apreciați și interpretând personaje complexe. Ulterior, a revenit în zona blockbusterelor cu „The Batman”, lansat în 2022, demonstrând că poate construi o versiune întunecată și vulnerabilă a unui personaj celebru.

Interpretarea lui James Bond va reprezenta însă o provocare diferită. Personajul este asociat de peste șase decenii cu eleganța, carisma, umorul subtil și scenele spectaculoase de acțiune. Pattinson va trebui să găsească propria formulă, fără să reproducă abordarea lui Daniel Craig, care a transformat agentul britanic într-un protagonist mai dur, mai realist și mai afectat de consecințele misiunilor sale.

Denis Villeneuve va regiza următorul film James Bond

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale noului proiect este colaborarea dintre Robert Pattinson și Denis Villeneuve. Cei doi au lucrat deja împreună la „Dune: Part Three”, astfel că viitorul film James Bond va reprezenta o nouă întâlnire profesională între actor și regizor.

Denis Villeneuve este cunoscut pentru atenția acordată compoziției vizuale, atmosferei și tensiunii psihologice, elemente care ar putea influența semnificativ direcția următorului James Bond. Deși seria a mizat întotdeauna pe spectaculozitate, abordarea regizorului canadian ar putea aduce un plus de complexitate personajelor și poveștii, fără să abandoneze acțiunea specifică francizei.

Scenariul este semnat de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, în timp ce Amy Pascal și David Heyman sunt producătorii noului lungmetraj. Proiectul are o importanță strategică și pentru Amazon MGM Studios, care a preluat controlul creativ asupra francizei în 2025, după decenii în care direcția artistică a fost coordonată de familia Broccoli.

Când apare următorul film James Bond și ce se întâmplă cu „The Batman”

Deocamdată, noul film, cunoscut provizoriu drept „Bond 26”, nu are un titlu oficial și nici o dată de lansare anunțată. Producția va marca revenirea agentului 007 pe marile ecrane după „No Time to Die”, filmul din 2021 în care Daniel Craig și-a încheiat definitiv interpretarea personajului.

Pentru Pattinson, vestea vine într-o perioadă extrem de aglomerată. Actorul este implicat în mai multe producții importante, inclusiv „Dune: Part Three” și continuarea „The Batman”, programată pentru 2028. Distribuirea sa în rolul lui James Bond ridică inevitabil întrebări despre modul în care își va împărți timpul între două dintre cele mai cunoscute personaje ale cinematografiei.

Un lucru este însă cert: după ani de speculații, franciza James Bond are un nou protagonist. Iar combinația dintre Robert Pattinson, Denis Villeneuve și Steven Knight sugerează că următoarea aventură a agentului 007 ar putea aduce o schimbare importantă de ton și stil.