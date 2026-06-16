Ce se întâmplă dacă primești amendă de parcare în Bulgaria și nu o plătești. Ce riscă șoferii români în vacanță

Cum funcționează parcarea cu plată în Bulgaria

În majoritatea orașelor și stațiunilor din Bulgaria există atât locuri de parcare gratuite, cât și zone cu plată. Locurile cu taxă sunt marcate, de regulă, prin indicatoare rutiere și linii albastre trasate pe asfalt.

Plata poate fi făcută prin SMS, în localitățile unde există această opțiune, sau la automatele de parcare. În unele cazuri, șoferii primesc un tichet care trebuie afișat la vedere, sub parbriz.

În stațiunile de pe litoral, precum Sunny Beach, Nisipurile de Aur sau Sveti Vlas, locurile gratuite sunt mai greu de găsit în sezonul estival, iar cele mai multe parcări centrale sunt cu plată.

Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda

Autoritățile bulgare permit achitarea sancțiunilor cu reducere dacă plata este făcută într-un termen stabilit de lege. După expirarea acestuia, amenda trebuie achitată integral.

Șoferii care ignoră sancțiunea și continuă să circule în Bulgaria pot avea probleme la un eventual control rutier. În anumite situații, poliția poate lua măsuri suplimentare împotriva celor care nu și-au achitat obligațiile.

Amenzile pot fi plătite online, prin bancă sau direct la ghișeele Poliției.

Unde nu ai voie să parchezi

Autoritățile bulgare sunt foarte stricte în privința parcării ilegale, iar mașinile sunt ridicate frecvent, în special în sezonul turistic.