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de Ana Ionescu
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Ce se întâmplă dacă primești amendă de parcare în Bulgaria și nu o plătești. Ce riscă șoferii români în vacanță

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Ce se întâmplă dacă primești amendă de parcare în Bulgaria și nu o plătești. Ce riscă șoferii români în vacanță
Tot mai mulți români aleg litoralul bulgăresc pentru vacanța de vară, însă puțini știu că o simplă amendă de parcare le poate crea probleme serioase

Tot mai mulți români aleg litoralul bulgăresc pentru vacanța de vară, însă puțini știu că o simplă amendă de parcare le poate crea probleme serioase dacă este ignorată. Autoritățile bulgare aplică frecvent sancțiuni pentru parcarea neregulamentară, mai ales în stațiunile aglomerate și în marile orașe.

Cuprins
  1. Cum funcționează parcarea cu plată în Bulgaria
  2. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda
  3. Unde nu ai voie să parchezi
  4. Ce amenzi riscă șoferii
  5. Cum poți evita problemele în vacanță

Pe lângă amenzile pentru depășirea timpului de parcare sau pentru staționarea în locuri interzise, șoferii riscă și ridicarea autoturismului, ceea ce poate transforma rapid concediul într-o experiență neplăcută.

Cum funcționează parcarea cu plată în Bulgaria

În majoritatea orașelor și stațiunilor din Bulgaria există atât locuri de parcare gratuite, cât și zone cu plată. Locurile cu taxă sunt marcate, de regulă, prin indicatoare rutiere și linii albastre trasate pe asfalt.

Plata poate fi făcută prin SMS, în localitățile unde există această opțiune, sau la automatele de parcare. În unele cazuri, șoferii primesc un tichet care trebuie afișat la vedere, sub parbriz.

În stațiunile de pe litoral, precum Sunny Beach, Nisipurile de Aur sau Sveti Vlas, locurile gratuite sunt mai greu de găsit în sezonul estival, iar cele mai multe parcări centrale sunt cu plată.

Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda

Autoritățile bulgare permit achitarea sancțiunilor cu reducere dacă plata este făcută într-un termen stabilit de lege. După expirarea acestuia, amenda trebuie achitată integral.

Șoferii care ignoră sancțiunea și continuă să circule în Bulgaria pot avea probleme la un eventual control rutier. În anumite situații, poliția poate lua măsuri suplimentare împotriva celor care nu și-au achitat obligațiile.

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Amenzile pot fi plătite online, prin bancă sau direct la ghișeele Poliției.

Unde nu ai voie să parchezi

Autoritățile bulgare sunt foarte stricte în privința parcării ilegale, iar mașinile sunt ridicate frecvent, în special în sezonul turistic.

Este interzisă parcarea:

  • pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități;
  • în zonele marcate cu „СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ”;
  • pe trotuare, în parcuri sau pe locurile de joacă;
  • pe pistele pentru biciclete;
  • pe benzile dedicate transportului public;
  • în stațiile de autobuz;
  • în locurile unde mașina poate bloca circulația.

Dacă autoturismul este ridicat, proprietarul trebuie să achite atât amenda, cât și costurile de transport și depozitare.

Ce amenzi riscă șoferii

Sancțiunile pentru parcare neregulamentară diferă în funcție de abatere.

Printre cele mai întâlnite se numără:

  • 200 leva pentru ocuparea unui loc destinat persoanelor cu dizabilități;
  • între 50 și 200 leva pentru parcarea pe trotuar, în parc sau în alte zone destinate pietonilor;
  • 50 leva pentru parcarea pe pista de biciclete sau pe banda de autobuz;
  • între 20 și 150 leva pentru parcarea într-o stație de autobuz;
  • 20 leva pentru alte abateri de parcare.

La cursul actual, o amendă poate varia de la aproximativ 50 de lei până la peste 500 de lei.

Cum poți evita problemele în vacanță

Specialiștii recomandă șoferilor să verifice întotdeauna indicatoarele din zona în care lasă mașina și să păstreze dovada plății parcării. De asemenea, este important să respecte durata pentru care au achitat locul de parcare.

O atenție sporită la regulile locale poate preveni cheltuieli suplimentare și situații neplăcute care pot strica vacanța în Bulgaria.

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