Noiembrie aduce premiere spectaculoase la National Geographic și National Geographic Wild: misterele Egiptului, secretele fabricilor și viața animalelor sălbatice

Noua grilă reunește nouă producții documentare, printre care „Superfabrici: Secrete”, „Dovezi îngropate”, „Expediție: Salvarea oceanelor” și „Despre lupi cu Bertie Gregory”. Programele propun o combinație de știință, istorie, tehnologie și natură, cu povești care ajung din adâncurile oceanelor până în pădurile Indoneziei.

National Geographic explorează misterele istoriei și tehnologiile viitorului

Una dintre premierele lunii este „Superfabrici: Secrete”, programată din 3 noiembrie, în fiecare marți, de la ora 21:00. Noua serie prezintă transformările prin care trece industria modernă, într-o perioadă în care automatizarea, eficiența energetică și sustenabilitatea devin priorități. Camerele de filmat pătrund în unele dintre cele mai avansate fabrici ale lumii, dezvăluind procesele complexe prin care sunt realizate produse ce necesită o precizie remarcabilă. Subiectul este cu atât mai actual cu cât fabricile sustenabile și tehnologiile industriale devin esențiale pentru reducerea impactului asupra mediului.

Din 6 noiembrie, în fiecare vineri, de la ora 23:00, debutează „Dovezi îngropate”, o producție dedicată descoperirilor arheologice extraordinare. Fiecare episod analizează trei descoperiri, de la temple dispărute și comori legendare până la morminte învăluite în mister. Reconstituirile 3D, explicațiile istoricilor și interpretările oamenilor de știință contribuie la reconstruirea unor civilizații ale căror secrete continuă să fascineze.

Pasionații de istorie militară vor putea urmări, din 16 noiembrie, în fiecare luni, la ora 21:00, un nou sezon din „Al Doilea Război Mondial: Secrete văzute de sus”. Seria reconstruiește momente decisive ale conflictului, folosind perspectiva aeriană pentru a explica strategiile militare și amploarea operațiunilor. Printre subiectele abordate se numără invazia germană în Europa de Vest, Războiul de Iarnă din Finlanda, confruntarea dintre Luftwaffe și Royal Air Force, atacurile asupra Liverpoolului și bombardamentul japonez de la Pearl Harbor.

Pe 27 noiembrie, de la ora 22:00, revine și „Comori pierdute ale Egiptului”, cu episoade noi difuzate în fiecare vineri. Arheologii investighează piramide, temple și morminte antice, în încercarea de a descoperi informații despre faraoni și despre viața în Egiptul antic. Printre investigații se numără căutarea unor piese lipsă din mormântul lui Tutankhamon și explorarea unei piramide prăbușite, vechi de aproximativ 4.500 de ani. Fascinația pentru misterele mormântului lui Tutankhamon continuă să alimenteze cercetări și ipoteze la mai bine de un secol de la descoperirea sa.

Expediții în oceanele lumii și întâlniri spectaculoase cu animalele sălbatice

Un alt punct de atracție al programului National Geographic este „Expediție: Salvarea oceanelor”, documentar special difuzat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 20:00. Producția urmărește o echipă de exploratori care traversează toate cele cinci oceane ale planetei, investigând ecosisteme insuficient cunoscute și schimbările care afectează viața marină.

Folosind tehnologii avansate de cartografiere și explorare, cercetătorii identifică specii, analizează habitate și încearcă să înțeleagă impactul transformărilor de mediu. Documentarul pune în lumină și contribuția comunităților de coastă, ale căror cunoștințe pot ajuta la dezvoltarea unor soluții pentru protejarea biodiversității marine.

La National Geographic Wild, luna a început pe 1 noiembrie cu „Africa: Tărâmul sălbatic”, o serie nouă difuzată duminica, de la ora 19:00. Producția explorează diversitatea impresionantă a continentului african, de la deșerturi și fluvii până la savane și regiuni puțin cercetate. Documentarul urmărește modul în care condițiile naturale extreme influențează adaptarea și supraviețuirea speciilor.

Din 2 noiembrie, în fiecare luni, de la ora 19:00, revin și „Salvatorii animalelor: Veterinari la țară”, cu episoade noi. Dr. Hodges și dr. Ferguson continuă să îngrijească animale de toate dimensiunile la clinica Critter Fixer din statul american Georgia. Seria surprinde atât provocările medicale întâlnite de veterinari, cât și relațiile dintre oameni și animalele lor.

Bertie Gregory revine cu un documentar despre lupi, iar Indonezia își dezvăluie biodiversitatea

Miercuri, 11 noiembrie, de la ora 19:00, National Geographic Wild programează premiera „Despre lupi cu Bertie Gregory”, un documentar care oferă o perspectivă apropiată asupra vieții unuia dintre cei mai fascinanți prădători ai planetei. Exploratorul și cineastul urmărește o haită de lupi într-o regiune izolată, surprinzând relațiile dintre membrii grupului, strategiile de vânătoare și modul în care animalele se adaptează schimbărilor de anotimp.

Producția încearcă să depășească imaginea tradițională a lupului ca prădător periculos, evidențiind inteligența, organizarea socială și legăturile familiale ale acestor animale. Bertie Gregory este deja cunoscut publicului pentru documentarele sale dedicate faunei sălbatice, inclusiv producțiile despre rechini prezentate de National Geographic.

Din 17 noiembrie, în fiecare marți, de la ora 19:00, debutează „Insulele vulcanice ale Indoneziei”. Noua serie explorează unul dintre cele mai complexe ecosisteme ale lumii, într-un arhipelag format din peste 17.000 de insule, modelat de activitatea vulcanică și de forța oceanelor.

Documentarul prezintă animale spectaculoase și habitate amenințate, de la rinocerul de Sumatra și elefanții pigmei din Borneo până la dragonii de Komodo și urangutani. Imaginile surprind atât comportamentele neobișnuite ale speciilor, cât și relația dintre transformările geologice și evoluția vieții.

Prin aceste nouă producții, National Geographic și National Geographic Wild propun pentru noiembrie 2026 o grilă care acoperă subiecte foarte diferite, dar unite de aceeași dorință de explorare. Fie că este vorba despre descoperirile arheologilor, tehnologiile care transformă industria sau viața animalelor în habitate greu accesibile, documentarele oferă ocazia de a descoperi povești și locuri rareori prezentate în detaliu.